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DTF

У Discord сбой: пользователи по всему миру пожаловались на блокировку при попытке зайти в сервис Статьи редакции

В компании подтвердили проблему.

  • Днём 29 сентября 2023 года у Discord случился массовый сбой, сообщили пользователи сервиса. На DTF на эту проблему одним из первых обратил внимание пользователь под ником Sunlighthell.
  • По данным сайта Downdetector и отзывам в соцсетях, Discrod не работает у некоторых пользователей из разных стран, включая Россию, США, Германию, Австралию и Канаду.
  • У людей, которые столкнулись с проблемой, появляется сообщение «You have been blocked» при попытке зайти в Discord. В связи с этим многие пользователи мессенджера из России предположили, что сервис заблокировали в стране. Однако проблема проявляется по всему миру, что уже подтвердили представители компании.
  • Согласно отзывам, у пользователей есть проблема с доступом к приложению Discord. При этом браузерная и мобильная версии, судя по всему, работают нормально.
  • В Discord сообщили, что решают проблему. Когда именно сбой устранят, пока неизвестно.

#новость #discord

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15 комментариев
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 Георгий

А некоторые люди Discord используют для рабочих чатов, у них работа встала

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Семен Смирнов

Да, тяжело жить в мире, где только один мессенджер существует

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H0ttabych .

Лес рубят - щепки летят. Издержки облачных сервисов. Не хотите быть зависимым от оборудования где-то ТАМ, разворачивайте локальные системы на собственных серверах, благо решений предостаточно.

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Dmitry Leonov
Discrod не работает у некоторых пользователей из разных стран

А в России, получается, работает?

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Framework Юзернеймович

В новости всё указано,дочитай до второго абзаца хотя бы

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Dmitry Leonov

Не вижу смысла читать новость про дискорд до конца)

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Омар Кошмар

Как теперь с пацанами играть

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Олег Бринц

Skype)

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Георгий

так и начнут играть, а не чатиться. Без дискорда скоординировать можно

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Dmitry Leonov

О боже, какой ужас))

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Dmitry Leonov
появляется сообщение «You have been blocked»

Почувствуйте нашу боль)

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АИП
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Иван Серик
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Rina

Извините, меня это не устраивает
Каким образом мне теперь помурчать в дискордике без дискордика?

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Вадим Д.

Если невозможно зайти в дискорд, заходим в телегу — проблемы не существует!

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12 комментариев
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