У Discord сбой: пользователи по всему миру пожаловались на блокировку при попытке зайти в сервис Статьи редакции
В компании подтвердили проблему.
- Днём 29 сентября 2023 года у Discord случился массовый сбой, сообщили пользователи сервиса. На DTF на эту проблему одним из первых обратил внимание пользователь под ником Sunlighthell.
- По данным сайта Downdetector и отзывам в соцсетях, Discrod не работает у некоторых пользователей из разных стран, включая Россию, США, Германию, Австралию и Канаду.
- У людей, которые столкнулись с проблемой, появляется сообщение «You have been blocked» при попытке зайти в Discord. В связи с этим многие пользователи мессенджера из России предположили, что сервис заблокировали в стране. Однако проблема проявляется по всему миру, что уже подтвердили представители компании.
- Согласно отзывам, у пользователей есть проблема с доступом к приложению Discord. При этом браузерная и мобильная версии, судя по всему, работают нормально.
- В Discord сообщили, что решают проблему. Когда именно сбой устранят, пока неизвестно.
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А некоторые люди Discord используют для рабочих чатов, у них работа встала
Да, тяжело жить в мире, где только один мессенджер существует
Лес рубят - щепки летят. Издержки облачных сервисов. Не хотите быть зависимым от оборудования где-то ТАМ, разворачивайте локальные системы на собственных серверах, благо решений предостаточно.
А в России, получается, работает?
В новости всё указано,дочитай до второго абзаца хотя бы
Не вижу смысла читать новость про дискорд до конца)
Как теперь с пацанами играть
Skype)
так и начнут играть, а не чатиться. Без дискорда скоординировать можно
О боже, какой ужас))
Почувствуйте нашу боль)
Извините, меня это не устраивает
Каким образом мне теперь помурчать в дискордике без дискордика?
Если невозможно зайти в дискорд, заходим в телегу — проблемы не существует!