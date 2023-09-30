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Маша Цепелева

В App Store появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса» Статьи редакции

Официальное приложение банка для iOS удалили в марте после санкций ЕС и США.

  • «Тинькофф» опубликовал инструкцию по установке приложения на iPhone. По ней надо установить из App Store «Бизнес Слова» и перейти по специальной ссылке, чтобы в нём были доступны функции «Тинькофф Бизнеса».
  • В App Store приложение описано как «бесплатный сервис для изучения английских слов по интерактивным карточкам».
  • В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, которая использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.

#новость #тинькофф

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8 комментариев
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 Внешний хот-дог

@Маша Цепелева а зачем эта новость?) ну настучат люди быстрее, удалят. Зачем этому способствовать?)

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Pavel Cree

А минусы будут?

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Хозяин местных лахтаботов

они рассылку сделали пару дней назад, уже можно писать

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Невероятный Блондин

Так ведь закон нарушается.
Вы что же поддерживаете длящееся преступление? 😂

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Хамитов Ильшат

Уже скачал и пользуюсь

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Невероятный Блондин

Скажи че-нить на Английском

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Мики Маус

рузкие опять обманывают. Нация жуликов и воров.

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Невероятный Блондин
бесплатный сервис для изучения английских слов по интерактивным карточкам

Ой, ну прям няши-стесняши, только глазки торчат

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