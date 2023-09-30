В App Store появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса» Статьи редакции
Официальное приложение банка для iOS удалили в марте после санкций ЕС и США.
- «Тинькофф» опубликовал инструкцию по установке приложения на iPhone. По ней надо установить из App Store «Бизнес Слова» и перейти по специальной ссылке, чтобы в нём были доступны функции «Тинькофф Бизнеса».
- В App Store приложение описано как «бесплатный сервис для изучения английских слов по интерактивным карточкам».
- В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, которая использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.
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@Маша Цепелева а зачем эта новость?) ну настучат люди быстрее, удалят. Зачем этому способствовать?)
А минусы будут?
они рассылку сделали пару дней назад, уже можно писать
Так ведь закон нарушается.
Вы что же поддерживаете длящееся преступление? 😂
Уже скачал и пользуюсь
Скажи че-нить на Английском
рузкие опять обманывают. Нация жуликов и воров.
Ой, ну прям няши-стесняши, только глазки торчат