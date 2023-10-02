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Полина Лааксо

Microsoft открыла всем пользователям доступ к приложению для создания списков Microsoft Lists Статьи редакции

Его выпустили в 2020 году для корпоративных клиентов, а в 2022 году протестировали на 200 тысячах добровольцев.

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  • О том, что теперь воспользоваться «Microsoft Списками» могут все пользователи, сообщило The Verge. У сервиса есть веб-интерфейс и приложение для iOS и Android. При входе компания предупреждает, что это «предварительная версия».
  • В приложении можно создавать списки для разных задач — например, чтобы спланировать личный или рабочий день или собрать идеи для подарков с ценами и ссылками, получателями и поводом. Айтишники могут фиксировать «баги» продукта с описанием, приоритетом, статусом, источником проблемы и ответственным, а маркетологи — следить за выполнением задач из контент-плана и там же прикреплять ссылки на опубликованные материалы.
  • При создании расписания конференции можно настроить, помимо прочего, тип мероприятия (перекус, семинар, лекция), продолжительность секции, расположение аудитории и вместимость, докладчика и модератора, а также примечания, если один из залов внезапно займут или у спикера будет замена.
  • Если нужно следить за бюджетом, можно завести таблицу расходов и загружать туда чеки. «Складировать» в приложении можно также рецепты блюд и названия книг и фильмов — и там же получится распланировать закупки к мероприятию или командировки.
  • Создать список можно из готового шаблона от самой Microsoft, на основе собственного списка, из CSV-файла или с нуля. Каждому дают присвоить цвет и значок. Столбцы добавляются и настраиваются по желанию, среди типов: однострочный и многострочный текст, набор вариантов на выбор и выбор между «да» и «нет», дата и время, пользователь, ссылка, числовые значения, изображение, оценка.
  • Списком можно поделиться с другими пользователями и настроить также уведомления: причастные будут получать оповещения, если в содержимое внесут правки. При желании список легко экспортировать.
  • Среди видов отображения пунктов — «Список», «Календарь», «Коллекция» и «Доска». Можно создать сразу все и переключаться между ними в любое время.
Отображение в виде «Списка». Источник: скриншот vc.ru
Отображение в виде «Календаря». Источник: скриншот vc.ru
Отображение в виде «Коллекции». Источник: скриншот vc.ru
Отображение в виде «Доски». Источник: скриншот vc.ru

#новость #microsoft

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Да сделали же уже сами Loop, на кой такое выпускать? Да и в нюше удобнее и функциональнее подобное делать.

Разве что ради интеграции с остальными сервисами/софтом MS, но всё равно — ещё одно приложения для списков, такое себе.

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К М

нюша?

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Иван Серик
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Дмитрий Ярыгин

Очередное ненужное приложение. Пожалуй, пройду мимо..

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Dima Alexeev

One note было, вроде. Или что-то похожее

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Виктор Викторович

Давно пора было такое сделать

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Бабаевский по акции

Хотел пошутить про то, что удобно будет военкоматам списки призывников делать, но не буду

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Виктория Дитских

Приложение недоступно в вашем регионе…

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Полина Лааксо
Автор

веб-версия точно должна работать :—(

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Виктория Дитских

В описании написано, что есть приложение для iOS…, но когда проходишь по ссылке, то пишут, что недоступно

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Echo

Отменяешь все подписки и меняешь страну и ок. Более подробный гайд по этому вопросу найдете в тырнете.

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Al Sa

Они де купили wunderlist и назвали его To Do…зачем еще одно?

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Vladimir Ivanov

Главное вовремя

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