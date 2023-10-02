Наверное, одна из самых впечатляющих нейронок, которую я встречал
Уверен, исходный фильм узнаете.
232 показа
138 открытий
Она обучена на кадрах из аниме, а воспользоваться можно в приложении Loopsie. Первые три дня бесплатно, но видео без платной подписки обрабатывать не будет совсем.
Довольно часто путает пол (и иногда изображает людей со спины и наоборот), делает довольно радикальные причёски, и, на мой взгляд, не очень удачно работает с фотографиями парней. Но зато очень классно работает с пейзажами и сложными сценами. Дальше пару примеров на кадрах из не самого живописного российского фильма. Работает очень быстро.
Жду комментарии от узнавших фильм, чтобы узнать название.
Погуглите "Пока, ихтиандры..."
Обязательно бахнем, весь мир в труху, но потом.
ДМБ шедеврален
«Видишь суслика – нет – а он есть»
Шедевр.