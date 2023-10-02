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Миша Тепловодский

Наверное, одна из самых впечатляющих нейронок, которую я встречал

Уверен, исходный фильм узнаете.

232 показа
138 открытий

Она обучена на кадрах из аниме, а воспользоваться можно в приложении Loopsie. Первые три дня бесплатно, но видео без платной подписки обрабатывать не будет совсем.

Довольно часто путает пол (и иногда изображает людей со спины и наоборот), делает довольно радикальные причёски, и, на мой взгляд, не очень удачно работает с фотографиями парней. Но зато очень классно работает с пейзажами и сложными сценами. Дальше пару примеров на кадрах из не самого живописного российского фильма. Работает очень быстро.

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5 комментариев
Ольга

Жду комментарии от узнавших фильм, чтобы узнать название.

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AT

Погуглите "Пока, ихтиандры..."

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Andy Lenty

Обязательно бахнем, весь мир в труху, но потом.

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Andy Lenty

ДМБ шедеврален

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Yury

«Видишь суслика – нет – а он есть»
Шедевр.

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2 комментария
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