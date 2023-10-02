Наверное, одна из самых впечатляющих нейронок, которую я встречал

Она обучена на кадрах из аниме, а воспользоваться можно в приложении Loopsie . Первые три дня бесплатно, но видео без платной подписки обрабатывать не будет совсем.

Довольно часто путает пол (и иногда изображает людей со спины и наоборот), делает довольно радикальные причёски, и, на мой взгляд, не очень удачно работает с фотографиями парней. Но зато очень классно работает с пейзажами и сложными сценами. Дальше пару примеров на кадрах из не самого живописного российского фильма. Работает очень быстро.