Например, Wildberries и Ozon, «ВКонтакте» и «Яндекс», а также разные онлайн-кинотеатры.

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В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов — согласно ему, сайты должны публично рассказывать, как устроен их механизм рекомендаций. Тех, кто требование проигнорирует, сможет заблокировать Роскомнадздор (это касается и зарубежных сервисов).

С 1 октября, когда закон вступил в силу, российские компании начали публично раскрывать, что анализируют и зачем. Ниже собрали несколько примеров. Подробные справки можно изучить на сайтах самих сервисов.

Маркетплейсы

Среди данных, которые использует Wildberries : любые действия и запросы на сайте; время посещения сайта и длительность сессии; источники перехода на маркетплейс; регион, страна, часовой пояс на устройстве и геопозиция пользователя; IP-адрес, интернет-провайдер, данные сетевого трафика, устройство и ОС, браузер и файлы cookies; параметры экрана — разрешение, глубина цвета, размещение страницы на экране; данные из личного кабинета и выбираемый ПВЗ.

: любые действия и запросы на сайте; время посещения сайта и длительность сессии; источники перехода на маркетплейс; регион, страна, часовой пояс на устройстве и геопозиция пользователя; IP-адрес, интернет-провайдер, данные сетевого трафика, устройство и ОС, браузер и файлы cookies; параметры экрана — разрешение, глубина цвета, размещение страницы на экране; данные из личного кабинета и выбираемый ПВЗ. Ozon изучает, с какими товарами взаимодействовал покупатель — это около 300 характеристик, среди которых категория, бренд, цена, оценка, доступность экспресс-доставки. И вдобавок анализирует тип действия: покупка, просмотр карточки, добавление в корзину или в избранное. Учитывают также пол и возраст покупателя

изучает, с какими товарами взаимодействовал покупатель — это около 300 характеристик, среди которых категория, бренд, цена, оценка, доступность экспресс-доставки. И вдобавок анализирует тип действия: покупка, просмотр карточки, добавление в корзину или в избранное. Учитывают также пол и возраст покупателя «Яндекс Маркет» анализирует историю поиска товаров и покупок; просмотр товарных страниц; добавления в корзину и избранное; размеры купленной ранее одежды, а также бренды, отмеченные как любимые. Если у товара есть возрастная маркировка, учтут, например, и возраст.

анализирует историю поиска товаров и покупок; просмотр товарных страниц; добавления в корзину и избранное; размеры купленной ранее одежды, а также бренды, отмеченные как любимые. Если у товара есть возрастная маркировка, учтут, например, и возраст. «Сбермаркет» собирает данные о том, какие товары просматривал покупатель, что покупал и в каких количествах, как часто он выбирал товар со скидкой и когда без и «прочее».

собирает данные о том, какие товары просматривал покупатель, что покупал и в каких количествах, как часто он выбирал товар со скидкой и когда без и «прочее». «Мегамаркет» основывает рекомендации на «поведении» покупателя: какие страницы просматривает, на какие элементы интерфейса нажимает, что за товары добавляет в корзину, когда делал предыдущие заказы и из чего они состояли, а также были ли на эти товары скидки.

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Часть сервисов учитывает также агрегированные данные по другим клиентам со схожим поведением.

Видеосервисы

«Кинопоиск» использует следующие данные: поисковые запросы; историю просмотров витрин и страниц контента; оценки; сохранение фильмов и сериалов в коллекции; продолжительность просмотра (закончил за день или неделю), досматриваемость и пересмотры. Во внимание принимают жанры, названия, сюжет, актёров, режиссеров, наличие у картины наград и премий.

использует следующие данные: поисковые запросы; историю просмотров витрин и страниц контента; оценки; сохранение фильмов и сериалов в коллекции; продолжительность просмотра (закончил за день или неделю), досматриваемость и пересмотры. Во внимание принимают жанры, названия, сюжет, актёров, режиссеров, наличие у картины наград и премий. Start собирает данные о том, что пользователь смотрит, когда и в каком жанре; что добавляет в избранное и как оценивает; досматривает ли единицу контента и как часто к ней возвращается. Опираются также на дату регистрации и IP-адрес, а ещё — на популярность картин, мнения редакции сервиса и опрошенных экспертов.

собирает данные о том, что пользователь смотрит, когда и в каком жанре; что добавляет в избранное и как оценивает; досматривает ли единицу контента и как часто к ней возвращается. Опираются также на дату регистрации и IP-адрес, а ещё — на популярность картин, мнения редакции сервиса и опрошенных экспертов. Premier анализирует интересы, которые пользователь выбрал при создании профиля, просмотры контентных страниц и самих картин, нажатия на рекомендации и добавления в избранное. Роль играют название, жанр, описание, длительность, оценки и отзывы на фильм и сериал, а также «данные [о единице контента] в открытом доступе».

анализирует интересы, которые пользователь выбрал при создании профиля, просмотры контентных страниц и самих картин, нажатия на рекомендации и добавления в избранное. Роль играют название, жанр, описание, длительность, оценки и отзывы на фильм и сериал, а также «данные [о единице контента] в открытом доступе». More.tv называет среди анализируемых данных просмотры видео (жанр, актёры, название, описание), страницы картин, клики на рекомендации, добавление фильмов и сериалов в избранное и выставленные им оценки, а также глубину просмотра.



называет среди анализируемых данных просмотры видео (жанр, актёры, название, описание), страницы картин, клики на рекомендации, добавление фильмов и сериалов в избранное и выставленные им оценки, а также глубину просмотра. «Амедиатека» собирает «полностью анонимизированные данные об истории просмотров» — дата и время, досматриваемость, пересмотр, особенности самого проекта (жанр, год выпуска, длительность, рейтинг). «Никакие другие демографические данные не собираются — текущих достаточно, чтобы предположить, какой фильм может посмотреть пользователь после текущего», говорится в документе.

собирает «полностью анонимизированные данные об истории просмотров» — дата и время, досматриваемость, пересмотр, особенности самого проекта (жанр, год выпуска, длительность, рейтинг). «Никакие другие демографические данные не собираются — текущих достаточно, чтобы предположить, какой фильм может посмотреть пользователь после текущего», говорится в документе. Kion пишет, что может использовать следующую информацию: историю просмотров, жанры, изготовителей контента (страна и студия) и актёров; данные о подключённом платёжном средстве, подписках и услугах; об устройстве и стране нахождения; IP-адрес и файлы-cookies; браузер и ОС; время использования сервиса, обращение к его определённым функциям и другое.



пишет, что может использовать следующую информацию: историю просмотров, жанры, изготовителей контента (страна и студия) и актёров; данные о подключённом платёжном средстве, подписках и услугах; об устройстве и стране нахождения; IP-адрес и файлы-cookies; браузер и ОС; время использования сервиса, обращение к его определённым функциям и другое. «Иви» учитывает поисковые запросы; просмотры фильмов, сериалов и трейлеров (жанр, актёры, режиссёр, сценаристы, год и страна выпуска); покупки контента и добавления в избранное; оценки и отзывы; скорость просмотра ( скорее всего, речь о том, сразу пользователь досмотрел кино или нет — vc.ru ); активность аккаунта в разное время суток и дней недели; скрытие предложенных рекомендаций.

учитывает поисковые запросы; просмотры фильмов, сериалов и трейлеров (жанр, актёры, режиссёр, сценаристы, год и страна выпуска); покупки контента и добавления в избранное; оценки и отзывы; скорость просмотра ( ); активность аккаунта в разное время суток и дней недели; скрытие предложенных рекомендаций. Rutube использует данные о просмотрах (название, описание, категория), лайках и комментариях, использовании функции «Поделиться», а также о подписках на авторов.

При необходимости часть сервисов берёт в расчёт возраст зрителя.

Телеканалы, издания и форумы

«2х2» анализирует просмотренные на сайте страницы и нажатия на виджеты, а также данные из файлов cookies.



анализирует просмотренные на сайте страницы и нажатия на виджеты, а также данные из файлов cookies. «Матч ТВ» пишет, что учитывает глубину и время просмотра страниц, дочитываемость публикаций и информацию файлы cookies.

пишет, что учитывает глубину и время просмотра страниц, дочитываемость публикаций и информацию файлы cookies. Sports.ru собирает данные о страницах, которые посещал пользователь, — это заголовки, время создания текста, разделы, рейтинг и количество комментариев.

собирает данные о страницах, которые посещал пользователь, — это заголовки, время создания текста, разделы, рейтинг и количество комментариев. «Афиша» использует данные о просмотрах контентных страниц и анонсов и нажатий на них.

использует данные о просмотрах контентных страниц и анонсов и нажатий на них. «Пикабу» учитывает как «явные» действия (комментарии, оценки), так и дополнительную информацию — факт и время просмотра публикации, содержание текстов, а также интересы пользователя, указанные в личном профиле.

Платформы для заказа еды

Среди данных, которые использует «Самокат» : товары в корзине, история заказов и частота покупок конкретных товаров, а также время заказа.

: товары в корзине, история заказов и частота покупок конкретных товаров, а также время заказа. «Яндекс Еда» собирает историю заказов, геопозицию, средние чеки по заказам, рейтинг выбранных ресторанов и другое.

собирает историю заказов, геопозицию, средние чеки по заказам, рейтинг выбранных ресторанов и другое. «Яндекс Лавка» учитывает историю покупок, а также нажатия на товары и просмотр карточек. Могут также подключить данные о времени суток и дне недели заказа — например, если человек каждые выходные покупает готовые завтраки.

Прочие сервисы