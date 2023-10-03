Сервисы
Маша Цепелева

В Совфеде рассказали о дополнении к приказу Роскомнадзора — о блокировке VPN-сервисов в магазинах приложений Статьи редакции

Если те «дают доступ к заблокированным в России ресурсам».

  • Роскомнадзор планирует дополнить приказ про блокировку информации о VPN-сервисах и других способах обхода ограничений. По нему, с 1 марта 2024 года регулятор будет ограничивать доступ к сайтам с такими материалами.
  • По словам зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артёма Шейкина, которого цитирует «РИА Новости», VPN-сервисы будут заблокированы и во всех магазинах приложений, включая App Store и Google Play, «если они дают доступ к заблокированным в России ресурсам».
  • Он добавил, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Также Роскомнадзору поручили проверить VPN-сервисы в магазине приложений RuStore.

#новость #роскомнадзор

53 показа
768 открытий
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 brayyyyant

Делайте свой VPN и будет Вам счастье)
Я сделал, уже полгода гоняю и плюю на любое приложение)

upd: если кому нужно, подниму для вас такой впн за абстрактные 500₽ (+300₽ сервер/ежемесячно)

Ответить
Развернуть ветку
Milana Milana

Это как ???

Ответить
Развернуть ветку
Name

с таким именем не разберетесь

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy

Если захотят введут запрет на аренду хостингов и серверов за рубежом. И тогда разные умники уже не смогут поднять свой собственный VPN.

Ответить
Развернуть ветку
brayyyyant

Иии? Оплата криптой/иностранной картой никогда в жизни не подводила)

Ответить
Развернуть ветку
Роман Коваленко

А как такой запрет контролировать будут?

Ответить
Развернуть ветку
бомба для ванны

С блэкджеком?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Помидоров

И сенаторами

Ответить
Развернуть ветку
unknown

«VIII выборы Президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству России, должны будут пройти 17 марта 2024 год»

Запрет VPN с 1-го марта….

А что собственно такое? Неужели что то намечается ?

Ответить
Развернуть ветку
Док
Ответить
Развернуть ветку
Tim

А как технически они могут заблокировать что-то в AppStore?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Бл, а есть ВПН сервисы, которые дают доступ к каким-то ресурсам, но не к инсте?🤦😂

Ответить
Развернуть ветку
Люба

У меня был криптокошелек, который открывался только с vpn.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

"Он добавил, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к Instagram"
Я про это. Как ВПН может дать доступ к каким-то ресурсам, но к конкретно инстаграмму не может? Такой "выборочности" я ещё не встречал))

Ответить
Развернуть ветку
Люба

Аа, не поняла значит))Пардоньте😇

Ответить
Развернуть ветку
Name

впн с RU - ip

Ответить
Развернуть ветку
бомба для ванны
Ответить
Развернуть ветку
Сан Ев
Ответить
Развернуть ветку
Tommy

Получается, что блокировать будут именно приложения/сервисы VPN, а личные VPN серверы (например через OpenVPN) в блокировку не попадают?

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Всем владельцам личных ВПН надо встать на учёт в ближайшем военкомате.

Ответить
Развернуть ветку
Sith Bender

Они же по протоколу будут блокировать. Openvpn в первых рядах будет, кмк.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

НЕроссийский хостинг никогда ещё не был так популярен в России (-:

Ответить
Развернуть ветку
Маша

Привет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Ершов

Ничего в жизни нет притягательнее, чем какой либо запрет.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Ершов

Ничего в жизни нет притягательнее, чем какой либо запрет.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда
null