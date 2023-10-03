В Совфеде рассказали о дополнении к приказу Роскомнадзора — о блокировке VPN-сервисов в магазинах приложений Статьи редакции
Если те «дают доступ к заблокированным в России ресурсам».
- Роскомнадзор планирует дополнить приказ про блокировку информации о VPN-сервисах и других способах обхода ограничений. По нему, с 1 марта 2024 года регулятор будет ограничивать доступ к сайтам с такими материалами.
- По словам зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артёма Шейкина, которого цитирует «РИА Новости», VPN-сервисы будут заблокированы и во всех магазинах приложений, включая App Store и Google Play, «если они дают доступ к заблокированным в России ресурсам».
- Он добавил, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Также Роскомнадзору поручили проверить VPN-сервисы в магазине приложений RuStore.
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Делайте свой VPN и будет Вам счастье)
Я сделал, уже полгода гоняю и плюю на любое приложение)
upd: если кому нужно, подниму для вас такой впн за абстрактные 500₽ (+300₽ сервер/ежемесячно)
Это как ???
с таким именем не разберетесь
Если захотят введут запрет на аренду хостингов и серверов за рубежом. И тогда разные умники уже не смогут поднять свой собственный VPN.
Иии? Оплата криптой/иностранной картой никогда в жизни не подводила)
А как такой запрет контролировать будут?
С блэкджеком?
И сенаторами
«VIII выборы Президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству России, должны будут пройти 17 марта 2024 год»
Запрет VPN с 1-го марта….
А что собственно такое? Неужели что то намечается ?
А как технически они могут заблокировать что-то в AppStore?
Бл, а есть ВПН сервисы, которые дают доступ к каким-то ресурсам, но не к инсте?🤦😂
У меня был криптокошелек, который открывался только с vpn.
"Он добавил, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к Instagram"
Я про это. Как ВПН может дать доступ к каким-то ресурсам, но к конкретно инстаграмму не может? Такой "выборочности" я ещё не встречал))
Аа, не поняла значит))Пардоньте😇
впн с RU - ip
Получается, что блокировать будут именно приложения/сервисы VPN, а личные VPN серверы (например через OpenVPN) в блокировку не попадают?
Всем владельцам личных ВПН надо встать на учёт в ближайшем военкомате.
Они же по протоколу будут блокировать. Openvpn в первых рядах будет, кмк.
НЕроссийский хостинг никогда ещё не был так популярен в России (-:
Привет
Ничего в жизни нет притягательнее, чем какой либо запрет.
Ничего в жизни нет притягательнее, чем какой либо запрет.