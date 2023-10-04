Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, начал переговоры о привлечении $2 млрд от Google и других — The Information Статьи редакции
Компания рассчитывает на оценку в $20-30 млрд — в пять раз больше, чем в мае 2023 года.
- Anthropic ведёт переговоры о привлечении не менее $2 млрд, выяснило издание The Information. Компания также сообщает потенциальным инвесторам, что Google тоже будет участвовать в раунде, добавили два источника.
- По словам одного из них, стартап рассчитывает на оценку в $20-30 млрд. Компания также планирует выручить $200 млн по итогам 2023 года и $500 млн — в следующем. Ожидаемая выручка OpenAI в 2023-м — $1 млрд, писало издание.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Компания разрабатывает генеративного чат-бота Claude, который умеет искать информацию по документам, писать тексты и отвечать на вопросы. В июле 2023-го компания выпустила обновлённую языковую модель Claude 2.
- В мае компания привекла $450 млн по оценке в $4 млрд, посчитал Axios. В сентябре Amazon вложила в Anthropic $1,25 млрд в обмен на миноритарную долю. По соглашению, сумма инвестиций может достигнуть $4 млрд.
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И как это расценивать, дорогие эксперты?
Открой банку пива и выпей за тех, у кого все хорошо)
Ебучие нейросети оставят нас без работы
Компании куда-то же будут вкладывать съэкономленные деньги. Там и будет работа
Ну вот по моей области нейросети могут предложить свой вариант, который базируется на форумских байках и подобные сайты советов.
Чуть чуть сложный вопрос и все ... Люди без работы не останутся.
Так, выходцы из OpenAI уже пачку нейростартапов запилили, там вообще кто-нибудь остался?
Так вроде гугл уже все это может делать. Искать документы по запросу в сети.
Пошли лохов разводит