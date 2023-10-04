«Яндекс» добавил закадровый перевод видео с русского и английского языков на казахский Статьи редакции
До конца 2023 года на казахском должна «заговорить» и «Алиса».
- Функция доступна в Казастане в «Яндекс Браузере» для мобильных устройств и компьютеров, а также в «Яндекс с Алисой» для Android и iOS. Перевести можно ролики, размещённые на YouTube, VK, Vimeo, Twitch и Coursera.
- Чтобы воспользоваться функцией, нужно установить или обновить до последней версии «Браузер» или приложение «Яндекса», открыть нужное видео и нажать на кнопку «Перевести видео».
- Перевод роликов происходит в несколько этапов: распознавание речи, превращение её в текст и разбивка на предложения с помощью нейросети. Затем алгоритмы определяют пол говорящего, переводят предложения на казахский и синтезируют голос, а после совмещают перевод с видеорядом.
- «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
- Летом 2022-го «Яндекс» запустил синхронный перевод трансляций в «Браузере» для некоторых YouTube-каналов, с сентября 2023-го он начал переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков.
- В том же месяце компания пообещала до конца 2023 года добавить поддержку казахского языка в голосового помощника «Алису». На нём уже работают сервисы поиска, карты и навигация «Яндекса».
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К корням
Израильский предприниматель казахского происхождения ставит лайк!
Базар жок
Перевод на русский, базара нет
О, вы релокант?
Нет
Он релокант в Россию вроде был
амыңды сігейін!
Котакбас
Ммм... Ну, полезно, видимо.
А можно закадровый смех прикрутить одновременно с переводом?
Учитывая что русский второй государственный,интересный ход🤨
- Здарова, заебал..
- Как дела, заебал..
https://youtu.be/Ob5hYyQQaDE?si=_tGrWJHYoH_fLy6r