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Евгения Евсеева

«Яндекс» добавил закадровый перевод видео с русского и английского языков на казахский Статьи редакции

До конца 2023 года на казахском должна «заговорить» и «Алиса».

  • Функция доступна в Казастане в «Яндекс Браузере» для мобильных устройств и компьютеров, а также в «Яндекс с Алисой» для Android и iOS. Перевести можно ролики, размещённые на YouTube, VK, Vimeo, Twitch и Coursera.
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно установить или обновить до последней версии «Браузер» или приложение «Яндекса», открыть нужное видео и нажать на кнопку «Перевести видео».
  • Перевод роликов происходит в несколько этапов: распознавание речи, превращение её в текст и разбивка на предложения с помощью нейросети. Затем алгоритмы определяют пол говорящего, переводят предложения на казахский и синтезируют голос, а после совмещают перевод с видеорядом.
  • «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
  • Летом 2022-го «Яндекс» запустил синхронный перевод трансляций в «Браузере» для некоторых YouTube-каналов, с сентября 2023-го он начал переводить любые YouTube-трансляции с пяти языков.
  • В том же месяце компания пообещала до конца 2023 года добавить поддержку казахского языка в голосового помощника «Алису». На нём уже работают сервисы поиска, карты и навигация «Яндекса».

#новость #яндекс #казахстан

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12 комментариев
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 Domorost

К корням

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Дневник стартапера

Израильский предприниматель казахского происхождения ставит лайк!

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Денис

Базар жок

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Денис

Перевод на русский, базара нет

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Дневник стартапера

О, вы релокант?

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Денис

Нет

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Кирилл Макеев

Он релокант в Россию вроде был

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Aleks B

амыңды сігейін!

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КакЦапля

Котакбас

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Вадим Д.

Ммм... Ну, полезно, видимо.
А можно закадровый смех прикрутить одновременно с переводом?

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Mr Black

Учитывая что русский второй государственный,интересный ход🤨

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just a.

- Здарова, заебал..
- Как дела, заебал..
https://youtu.be/Ob5hYyQQaDE?si=_tGrWJHYoH_fLy6r

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