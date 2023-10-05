«Тинькофф Бизнес» запустил сервис, который помогает выбрать оптимальное место для магазина, кафе и других офлайн-точек Статьи редакции
Он работает на основе данных о транзакциях пользователей «Тинькофф». Счёт в банке для работы с сервисом не нужен.
- Геосервис «Компас» анализирует обезличенные данные более 33 млн клиентов «Тинькофф» и наносит их на тепловую карту. С её помощью предприниматель сможет оценить, в каких районах сосредоточена платёжеспособная аудитория и какая категория бизнеса пользуется там наибольшим спросом. А ещё — сколько аналогичных предприятий уже работает в отдельных районах и городах, какой у них оборот и средние чеки, а также сколько в среднем стоит аренда.
- Метрика «Потенциальные покупатели» покажет, кто за последний месяц делал покупки в выбранной предпринимателем категории. Средний чек — это сумма трат покупателей за месяц, поделённая на количество покупок в нужной категории. Средний оборот — это средняя выручка, которую приносит одна торговая точка за месяц. Данные обновляют раз в месяц.
- Посмотреть, как работает карта, можно в демоверсии на примере кафе и ресторанов в одном из районов Москвы. Чем светлее область в фильтре «Покупатели» и «Конкуренты», тем больше там потенциальных клиентов или соперников.
- На старте в «Компасе» доступна аналитика по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса. Среди них — автозапчасти и автосервисы, аптеки и оптики, бары, рестораны и кафе, продуктовые и книжные магазины, салоны красоты, отели и ателье, антикварные лавки и ломбарды, магазины зоотоваров, техники и товаров для дома и другие.
- Карты работают для 16 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Воронежа, Омска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска. Список будут расширять.
- «Компас» доступен бесплатно, счёт в «Тинькофф» не нужен — понадобится только ввести номер телефона. Сервис ориентирован на все типы бизнеса — независимо от размера.
1.5K показов
2.2K открытий
Все это надо объединить с Авито недвижимость, и тогда будет прикольный сервис. Ищешь место под кафе, нашёл помещение, а тинек тебе говорит
Тссс парень, здесь клиентов нет вообще нет, открой здесь лучше ничего.
Ну как бы таких сервисов-то хватает, но Тинек не той дорогой идет. Наличие транзакций в конкретном районе совсем не означает, что там ждут еще одну точку. Гораздо полезней инфа от сотовых операторов. И вот ее надо соеденить с данными о клиентах Тинька - сколько тратят в месяц, на что тратят, готовы ли покупать разную х.йню и так далее.
Важно не наличие транзакций, а их количество
По-моему вообще довольно странно оценивать место по транзакциям
Как хватает ,это надеюсь от отсталости?
когда уже сделают сервис, который за меня будет работать, а я буду только деньги получать?
а как это, 5 показов, 195 открытий и 4 лайка - у данного поста?
Весь персонал тинькова зашел по ссылке на пост, чтобы поднять количество открытий?
Показ через ленту, открытие через пуш.
Я тоже сперва такой магией не проникся.
мы же пуши отправляем на часть новостей :—)
Какой смысл от оценок с интервалом 2%? Как вообще были получены оценки числа покупателей и чеков? Без распределений эта статистика - где взяли какую-то среднюю/медиану и докинули +- 1% - не имеет смысла. Ну а стабильность всех дисперсий цифр вокруг цифры 2% вообще выглядит забавно.
Вот уж где пилят деньги на проектах 😀
О
Прикольно, но если я буду делать бизнес в Москве, явно картой мест я не обойдусь
Ну всё, ставлю кафе там, где сказала карта
скидки в день открытия будут?
Классная идея, будем надеятся, что реализация тоже не подведет и бесплатно сможем дальше пользоваться. Надо попробовать.
Иду по Тверской - весь первый этаж Аренда-Аренда-Аренда
Иду по ТЫ - везде Аренда-Аренда-Аренда
Иду по району - везде Аренда-Аренда-Аренда
вопрос не вместе, а в абсолютном неадеквате собственников недвижки
Ещё есть одна причина, в небольшом сокращении аудитории и бизнесменов. Причины непонятны
Такие сервисы еще есть у других, но за этот хоть платить не надо🤔😃
щас бы анализировать количество транзакций в тиньке 😅 как и в альфе, они возрастают исключительно по повышенным категориям вот и весь анализ