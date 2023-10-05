Сервисы
Полина Лааксо

«Тинькофф Бизнес» запустил сервис, который помогает выбрать оптимальное место для магазина, кафе и других офлайн-точек Статьи редакции

Он работает на основе данных о транзакциях пользователей «Тинькофф». Счёт в банке для работы с сервисом не нужен.

Так выглядит сервис изнутри
  • Геосервис «Компас» анализирует обезличенные данные более 33 млн клиентов «Тинькофф» и наносит их на тепловую карту. С её помощью предприниматель сможет оценить, в каких районах сосредоточена платёжеспособная аудитория и какая категория бизнеса пользуется там наибольшим спросом. А ещё — сколько аналогичных предприятий уже работает в отдельных районах и городах, какой у них оборот и средние чеки, а также сколько в среднем стоит аренда.
  • Метрика «Потенциальные покупатели» покажет, кто за последний месяц делал покупки в выбранной предпринимателем категории. Средний чек — это сумма трат покупателей за месяц, поделённая на количество покупок в нужной категории. Средний оборот — это средняя выручка, которую приносит одна торговая точка за месяц. Данные обновляют раз в месяц.
  • Посмотреть, как работает карта, можно в демоверсии на примере кафе и ресторанов в одном из районов Москвы. Чем светлее область в фильтре «Покупатели» и «Конкуренты», тем больше там потенциальных клиентов или соперников.
  • На старте в «Компасе» доступна аналитика по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса. Среди них — автозапчасти и автосервисы, аптеки и оптики, бары, рестораны и кафе, продуктовые и книжные магазины, салоны красоты, отели и ателье, антикварные лавки и ломбарды, магазины зоотоваров, техники и товаров для дома и другие.
  • Карты работают для 16 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Воронежа, Омска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска. Список будут расширять.
  • «Компас» доступен бесплатно, счёт в «Тинькофф» не нужен — понадобится только ввести номер телефона. Сервис ориентирован на все типы бизнеса — независимо от размера.

#тинькофф #новость

1.5K показов
2.2K открытий
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20 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

Все это надо объединить с Авито недвижимость, и тогда будет прикольный сервис. Ищешь место под кафе, нашёл помещение, а тинек тебе говорит
Тссс парень, здесь клиентов нет вообще нет, открой здесь лучше ничего.

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Вася Пражкин

Ну как бы таких сервисов-то хватает, но Тинек не той дорогой идет. Наличие транзакций в конкретном районе совсем не означает, что там ждут еще одну точку. Гораздо полезней инфа от сотовых операторов. И вот ее надо соеденить с данными о клиентах Тинька - сколько тратят в месяц, на что тратят, готовы ли покупать разную х.йню и так далее.

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Антошка Гармошка

Важно не наличие транзакций, а их количество

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Пружинный ревербератор

По-моему вообще довольно странно оценивать место по транзакциям

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Серж

Как хватает ,это надеюсь от отсталости?

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Valera Lavera

когда уже сделают сервис, который за меня будет работать, а я буду только деньги получать?

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Vlad

а как это, 5 показов, 195 открытий и 4 лайка - у данного поста?

Весь персонал тинькова зашел по ссылке на пост, чтобы поднять количество открытий?

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Нейрослав Жепетеев

Показ через ленту, открытие через пуш.
Я тоже сперва такой магией не проникся.

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Полина Лааксо
Автор

мы же пуши отправляем на часть новостей :—)

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Невкусно и грустно

Какой смысл от оценок с интервалом 2%? Как вообще были получены оценки числа покупателей и чеков? Без распределений эта статистика - где взяли какую-то среднюю/медиану и докинули +- 1% - не имеет смысла. Ну а стабильность всех дисперсий цифр вокруг цифры 2% вообще выглядит забавно.

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Vasiliy coconut

Вот уж где пилят деньги на проектах 😀

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Павел Подсобляев

О

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Freak

Прикольно, но если я буду делать бизнес в Москве, явно картой мест я не обойдусь

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Semen

Ну всё, ставлю кафе там, где сказала карта

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Полина Лааксо
Автор

скидки в день открытия будут?

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Фёдор Спирин

Классная идея, будем надеятся, что реализация тоже не подведет и бесплатно сможем дальше пользоваться. Надо попробовать.

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Тоже хочу

Иду по Тверской - весь первый этаж Аренда-Аренда-Аренда
Иду по ТЫ - везде Аренда-Аренда-Аренда
Иду по району - везде Аренда-Аренда-Аренда

вопрос не вместе, а в абсолютном неадеквате собственников недвижки

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Oskar Baranowski

Ещё есть одна причина, в небольшом сокращении аудитории и бизнесменов. Причины непонятны

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Евгений Васильев

Такие сервисы еще есть у других, но за этот хоть платить не надо🤔😃

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неформат

щас бы анализировать количество транзакций в тиньке 😅 как и в альфе, они возрастают исключительно по повышенным категориям вот и весь анализ

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17 комментариев
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