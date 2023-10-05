Большое количество разработчиков хотят посмотреть, как это вообще работает. Потому что от того, какие детали, какие тонкости, какие нюансы имеются у того или иного предложения, зависит возможность реализовать тот или иной проект на конкретном движке.

Кроме того, открытость движка позволит вносить корректировки в его работу даже после релиза. Когда ты в честном диалоге с отраслью, это даёт возможность внешним специалистам ткнуть пальцем в любой недостаток и сказать: «Слушайте, вот здесь вы накосячили». И мы сможем оперативно принять решение, что сделать, чтобы продукт взлетел.