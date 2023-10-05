Собрали 11 тысяч заявок, закрытые тесты начнутся в 2023 году: глава Nau Engine — о российском игровом движке Статьи редакции
Главное из интервью РБК с директором проекта Nau Engine Александром Мясищевым.
- Закрытые тесты российского игрового движка Nau Engine, в который инвестировала VK, начнутся до конца 2023 года. Как пишет РБК, компания финансирует проект на свои деньги: на разработку выделили 1 млрд рублей.
- С помощью движка (среди зарубежных примеров — Unity или Unreal Engine) разрабатывать видеоигры можно быстрее и дешевле, говорит Мясищев. Особенно удобно использовать его для проектирования похожих по механике игр.
- По словам собеседника, компания стремится сделать Nau Engine «наиболее универсальным и подходящим движком для решения самого широкого спектра задач», который позволит разрабатывать игры под мобильные устройства, компьютеры, консоли и веб.
- По оценке Мясищева, бюджета в 1 млрд рублей хватит на поставленные задачи, дополнительное финансирование до конца 2025 года не потребуется.
- Движок будет open-source продуктом, доступ к нему бесплатно сможет получить любая компания-разработчик. В частности, это позволит что-то корректировать в его работе даже после релиза. Кроме того, стоимость разработки игр в последние годы растёт, и «открытый бесплатный движок поможет вырасти всей отрасли и даст шанс начинающим инди-разработчикам выпустить свой продукт».
- Первые альфа-тесты начнутся до конца 2023 года, на них, вероятно, уйдёт несколько месяцев. На участие команда уже получила около 11 тысяч заявок от индивидуальных разработчиков и студий. Из них отберут около 20 участников. В первую очередь команда Nau Engine рассчитывает привлекать студии с опытом разработки продуктов.
- Перейти к бета-тестам компания рассчитывает в 2024 году, на этом этапе присоедиться смогут все желающие. С участниками тестов не будут подписывать эксклюзивные договоры на использование движка.
- На вопрос о том, как может монетизироваться продукт, Мясищев ответил, что поднимать эту тему «на текущем этапе рано». Осенью 2022 года «Ъ» писал, что VK рассчитывает финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию.
- Готовый продукт по плану представят «на горизонте двух лет». После того, как он «начнёт удовлетворять по качеству запросы игровых разработчиков», команда рассчитывает предлагать движок и другим отраслям: киноиндустрии, научной сфере, промышленности — например, автопроизводителям.
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А в какой-такой далёкой-далёкой галактике есть 11000 игровых студий?🤔
Это к автору новости вопрос. В тексте речь про индивидуальных разработчиков И студии:
"11 тыс. заявок как от индивидуальных разработчиков, так и от студий"
Я так понимаю, где-то провели опрос вида:
Вы хотите движок уровня Unreal Engine, но чтоб бесплатный для всех, опернсорсный, с поддержкой, с блэкджеком и дамами нетяжелого поведения?
Скорее всего движок будет основан на UNIGINE. Вы можете посмотреть какая там графика, скачайте графический тест UNIGINE superposition. Этот движок и сам тест разработаны вроде в Томске
разослали email спам, мол, народ, приходите потестить бесплатно - вот и 11к заявок
это на бумаге... они не же госдотации за проект получают
Квартир студий…
Гаражных энтузиастов
Да практически все студии начинали свой путь с энтузиастов, некоторые студии были основаны профессионалами, которые ранее работали в крупной студии
От индивидуальных разработчиков и студий. Это вместе и то и другое. Кто-то просто читать не умеет 😀
Отдельная цивилизация в лице сверхдержавы и не такое умеет, смотрите за изменениями на глобусе страны.
Nau Engine — форк Unity или Unreal Engine (как зарубежные примеры)? Или за миллиард реально сделают что-то своё и прямо реально достойное?
Главное, чтобы «команды с разными приоритетами НЕ оказались в одном массиве данных».
у них уже был движок.. они просто получат за него госденег
В нулевых дюжина ребят из Киева создали свой движок, на базе которого до сих пор выходят модификации, которые выглядят сильно лучше сталкер 2. У них не было 10кк$. Также не было их и у Кармака - революционера игровых движков.
Все дело в желании и мозгах. Дюжина шарящих ребят могут создать свой движок за дёшево, сотня выпускников гикбрейнса будет годами сосать бюджет, на выходе получим движкоподобный продукт с дырками.
Вот то-то и оно, что пока есть кормушка и можно презентовать только намерения и бравировать ими — нихрена сделано и не будет.
Да, вполне. Скорее всего движок будет основан на UNIGINE. Вы можете посмотреть какая там графика, скачайте графический тест UNIGINE superposition. Этот движок и сам тест разработаны вроде в Томске
Если 11 тысяч человек ткнут пальцем - мало-то не покажется. Но скажут они примерно такое - "На что лярд потратили, это ж пиздец пиздецовый!"
Была же статья, почему VK вдруг засуетился по поводу игрового движка
https://medium.com/ivanodigital/gamesrus-980c7bcbaa67
Не очень понятно, чем он будет лучше Unity и прочих. Ну дай Бог.
Тем, что импортозамещенный.
Еще освятить надо будет и самое то
Освятить это кстати хорошая идея. Вот уже как минимум один явный плюс по сравнению с любым импортным движком.
он не будет лучше Unity никогда
3 российский гемдев студии прислали 11 тыс заявок?
Там в тексте подробнее.
По факту очередные голубцы.
Там заявки от студий и от индивидуальных разработчиков.
"Особенно удобно использовать его для проектирования похожих по механике игр."
что это значит?
Что будет ещё больше донатных мэтч3 и тавердефенсов.
Интересно, когда стикер Nau Engine отклеиваешь, под ним лого Unity или Unreal?