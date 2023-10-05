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Таня Боброва

Собрали 11 тысяч заявок, закрытые тесты начнутся в 2023 году: глава Nau Engine — о российском игровом движке Статьи редакции

Главное из интервью РБК с директором проекта Nau Engine Александром Мясищевым.

  • Закрытые тесты российского игрового движка Nau Engine, в который инвестировала VK, начнутся до конца 2023 года. Как пишет РБК, компания финансирует проект на свои деньги: на разработку выделили 1 млрд рублей.
  • С помощью движка (среди зарубежных примеров — Unity или Unreal Engine) разрабатывать видеоигры можно быстрее и дешевле, говорит Мясищев. Особенно удобно использовать его для проектирования похожих по механике игр.
  • По словам собеседника, компания стремится сделать Nau Engine «наиболее универсальным и подходящим движком для решения самого широкого спектра задач», который позволит разрабатывать игры под мобильные устройства, компьютеры, консоли и веб.
  • По оценке Мясищева, бюджета в 1 млрд рублей хватит на поставленные задачи, дополнительное финансирование до конца 2025 года не потребуется.
  • Движок будет open-source продуктом, доступ к нему бесплатно сможет получить любая компания-разработчик. В частности, это позволит что-то корректировать в его работе даже после релиза. Кроме того, стоимость разработки игр в последние годы растёт, и «открытый бесплатный движок поможет вырасти всей отрасли и даст шанс начинающим инди-разработчикам выпустить свой продукт».

Большое количество разработчиков хотят посмотреть, как это вообще работает. Потому что от того, какие детали, какие тонкости, какие нюансы имеются у того или иного предложения, зависит возможность реализовать тот или иной проект на конкретном движке.

Кроме того, открытость движка позволит вносить корректировки в его работу даже после релиза. Когда ты в честном диалоге с отраслью, это даёт возможность внешним специалистам ткнуть пальцем в любой недостаток и сказать: «Слушайте, вот здесь вы накосячили». И мы сможем оперативно принять решение, что сделать, чтобы продукт взлетел.

Александр Мясищев
  • Первые альфа-тесты начнутся до конца 2023 года, на них, вероятно, уйдёт несколько месяцев. На участие команда уже получила около 11 тысяч заявок от индивидуальных разработчиков и студий. Из них отберут около 20 участников. В первую очередь команда Nau Engine рассчитывает привлекать студии с опытом разработки продуктов.
  • Перейти к бета-тестам компания рассчитывает в 2024 году, на этом этапе присоедиться смогут все желающие. С участниками тестов не будут подписывать эксклюзивные договоры на использование движка.
  • На вопрос о том, как может монетизироваться продукт, Мясищев ответил, что поднимать эту тему «на текущем этапе рано». Осенью 2022 года «Ъ» писал, что VK рассчитывает финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию.
  • Готовый продукт по плану представят «на горизонте двух лет». После того, как он «начнёт удовлетворять по качеству запросы игровых разработчиков», команда рассчитывает предлагать движок и другим отраслям: киноиндустрии, научной сфере, промышленности — например, автопроизводителям.

#новость #vk #nauengine

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27 комментариев
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 Ебурашка
Собрали 11 тысяч заявок от студий…

А в какой-такой далёкой-далёкой галактике есть 11000 игровых студий?🤔

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Семён Печкин

Это к автору новости вопрос. В тексте речь про индивидуальных разработчиков И студии:
"11 тыс. заявок как от индивидуальных разработчиков, так и от студий"

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Вася Пражкин

Я так понимаю, где-то провели опрос вида:
Вы хотите движок уровня Unreal Engine, но чтоб бесплатный для всех, опернсорсный, с поддержкой, с блэкджеком и дамами нетяжелого поведения?

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Alex Ba

Скорее всего движок будет основан на UNIGINE. Вы можете посмотреть какая там графика, скачайте графический тест UNIGINE superposition. Этот движок и сам тест разработаны вроде в Томске

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Тоже хочу

разослали email спам, мол, народ, приходите потестить бесплатно - вот и 11к заявок

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Тоже хочу

это на бумаге... они не же госдотации за проект получают

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Андрей Шмиг

Квартир студий…

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Иван Серик

Гаражных энтузиастов

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Alex Ba

Да практически все студии начинали свой путь с энтузиастов, некоторые студии были основаны профессионалами, которые ранее работали в крупной студии

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Alex Ba

От индивидуальных разработчиков и студий. Это вместе и то и другое. Кто-то просто читать не умеет 😀

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Вадим Д.

Отдельная цивилизация в лице сверхдержавы и не такое умеет, смотрите за изменениями на глобусе страны.

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Вадим Д.

Nau Engine — форк Unity или Unreal Engine (как зарубежные примеры)? Или за миллиард реально сделают что-то своё и прямо реально достойное?

Главное, чтобы «команды с разными приоритетами НЕ оказались в одном массиве данных».

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Харе ваще

у них уже был движок.. они просто получат за него госденег

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Жони Деп

В нулевых дюжина ребят из Киева создали свой движок, на базе которого до сих пор выходят модификации, которые выглядят сильно лучше сталкер 2. У них не было 10кк$. Также не было их и у Кармака - революционера игровых движков.
Все дело в желании и мозгах. Дюжина шарящих ребят могут создать свой движок за дёшево, сотня выпускников гикбрейнса будет годами сосать бюджет, на выходе получим движкоподобный продукт с дырками.

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Вадим Д.

Вот то-то и оно, что пока есть кормушка и можно презентовать только намерения и бравировать ими — нихрена сделано и не будет.

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Alex Ba

Да, вполне. Скорее всего движок будет основан на UNIGINE. Вы можете посмотреть какая там графика, скачайте графический тест UNIGINE superposition. Этот движок и сам тест разработаны вроде в Томске

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Вася Пражкин
Когда ты в честном диалоге с отраслью, это даёт возможность внешним специалистам ткнуть пальцем в любой недостаток и сказать: «Слушайте, вот здесь вы накосячили».

Если 11 тысяч человек ткнут пальцем - мало-то не покажется. Но скажут они примерно такое - "На что лярд потратили, это ж пиздец пиздецовый!"

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Харе ваще

Была же статья, почему VK вдруг засуетился по поводу игрового движка
https://medium.com/ivanodigital/gamesrus-980c7bcbaa67

Цифровой Голливуд
Компьютерные игры — ключевая индустрия будущего
medium.com
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Santiago

Не очень понятно, чем он будет лучше Unity и прочих. Ну дай Бог.

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Фоксик

Тем, что импортозамещенный.
Еще освятить надо будет и самое то

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Santiago

Освятить это кстати хорошая идея. Вот уже как минимум один явный плюс по сравнению с любым импортным движком.

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Тоже хочу

он не будет лучше Unity никогда

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Тоже хочу

3 российский гемдев студии прислали 11 тыс заявок?

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Фоксик

Там в тексте подробнее.
По факту очередные голубцы.
Там заявки от студий и от индивидуальных разработчиков.

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Тоже хочу

"Особенно удобно использовать его для проектирования похожих по механике игр."
что это значит?

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Shoo

Что будет ещё больше донатных мэтч3 и тавердефенсов.

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Император Нолимоций

Интересно, когда стикер Nau Engine отклеиваешь, под ним лого Unity или Unreal?

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