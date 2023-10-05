Приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнес» удалили из App Store Статьи редакции
Спустя пять дней после его появления.
- Приложение «Бизнес слова» больше недоступно в App Store, обратил внимание iPhones. Сервис появился в магазине приложений 30 сентября.
- «Тинькофф» также отметил в инструкции по установке приложения, что оно пропало из App Store. Если пользователь успел его установить и активировать «Тинькофф Бизнес» — оно продолжит работать.
- В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, которая использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.
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Уже классика
Не долго музыка играла,
Не долго Тинькофф танцевал.
115 ФЗ пришёл за тиньком
Приложение на следующие 5 дней называется «Бизнес кроссворд».
Бизнес казино
Какое бизнес-слово подобрать под это лядство?
Рустор
Ура! Не зря репорты кидали. Жду новое приложение чтобы кинуть репорт.
это уже победа?
Есть только путь.
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Санкции против бизнеса? Нет против простых людей…
AppStore не место для политики!
Против простых людей "вне политики". Как в древней Греции называли людей не интересующихся политикой?
Вас давно камнями не закидывали под названием искандер
К счастью, закидывалки перекинули из черноморья, а то рискуют остаться без них.
Это вы про калибры видимо. Искандер наземным способом запускается
Чтож, значит микросхемы закончились... Экономят.
Поток стиральных машинок и микроволновок закончился 😂
"Пацан к успеху шел....." (с)
Ждем новое приложение-кроссворд, с функцией Тиньков бизнес
Отлично
Успех был так близко, но тень СБОЛ настигла Потанинофф..
Интересно Тинькофф не надоело играть в кошки мышки самим с собой ! Во первых и так было понятно , получил санкции сиди ! Нет Тинькофф начал выпускать приложения под разными названиями , не думая о том , что за ними уже следит ЕС в AppStore совместно с компанией Apple , во вторых вопрос к Тинькофф, зачем это делать вообще ? Вы думаете люди сидят и ищут ваши приложения под разными названиями ? 😂
То есть в итоге получаем : не состоявшиеся банк с другим хозяином , который не знает что теперь делать с этим банком !
Дальше пойдет в санкции виртуальный оператор Тинькофф Мобаил - вот где весело будет , заблокируют как мегафон в странах ЕС и скоро граждани забудут вообще , что значит звонить или пользоваться интернетом где нибудь на пляже в Турции за копейки !
Если конкретно тебе это не нужно, это не означает что всем это не нужно, понизь свою значимость в этом мире, у людей есть свое мнение по этому поводу.
Пытаются удержать штат разработчиков ios от полного увольнения, хотя наверное сейчас смысла в рф от ios разработчиков совсем нет, надо им переквалифицироваться в андроид разработчиков.
Так наоборот, надо постоянно делать приложения чтоб в стор протащить.
Раньше блочили они, а теперь блочат их...
бедные апплоеды, все у них через одно место...
Ждем приложение «Бизнес Натальные карты».
Выпустили аккурат после выхода новых айфонов, чтобы кто успел - обновился