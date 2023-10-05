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Евгения Евсеева

Приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнес» удалили из App Store Статьи редакции

Спустя пять дней после его появления.

  • Приложение «Бизнес слова» больше недоступно в App Store, обратил внимание iPhones. Сервис появился в магазине приложений 30 сентября.
  • «Тинькофф» также отметил в инструкции по установке приложения, что оно пропало из App Store. Если пользователь успел его установить и активировать «Тинькофф Бизнес» — оно продолжит работать.
  • В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, которая использует цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.

#новость #тинькофф

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 Цифровые комплексы

Уже классика

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Score of Doom

Не долго музыка играла,
Не долго Тинькофф танцевал.

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Мурад Муртазалиев

115 ФЗ пришёл за тиньком

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Griby Lenina

Приложение на следующие 5 дней называется «Бизнес кроссворд».

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oneselday

Бизнес казино

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Вася Пражкин

Какое бизнес-слово подобрать под это лядство?

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Юрий Б.

Рустор

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Blisk

Ура! Не зря репорты кидали. Жду новое приложение чтобы кинуть репорт.

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Name

это уже победа?

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Blisk

Есть только путь.

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Vitaly Kovalev

.

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LR VL

Санкции против бизнеса? Нет против простых людей…
AppStore не место для политики!

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Blisk

Против простых людей "вне политики". Как в древней Греции называли людей не интересующихся политикой?

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LR VL

Вас давно камнями не закидывали под названием искандер

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Blisk

К счастью, закидывалки перекинули из черноморья, а то рискуют остаться без них.

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Sergey Krupskiy

Это вы про калибры видимо. Искандер наземным способом запускается

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Blisk

Чтож, значит микросхемы закончились... Экономят.

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LR VL

Поток стиральных машинок и микроволновок закончился 😂

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Kiss1nger

"Пацан к успеху шел....." (с)

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Giraffe

Ждем новое приложение-кроссворд, с функцией Тиньков бизнес

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Piu-piu

Отлично

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Тимон

Успех был так близко, но тень СБОЛ настигла Потанинофф..

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Владимир Мананников

Интересно Тинькофф не надоело играть в кошки мышки самим с собой ! Во первых и так было понятно , получил санкции сиди ! Нет Тинькофф начал выпускать приложения под разными названиями , не думая о том , что за ними уже следит ЕС в AppStore совместно с компанией Apple , во вторых вопрос к Тинькофф, зачем это делать вообще ? Вы думаете люди сидят и ищут ваши приложения под разными названиями ? 😂
То есть в итоге получаем : не состоявшиеся банк с другим хозяином , который не знает что теперь делать с этим банком !
Дальше пойдет в санкции виртуальный оператор Тинькофф Мобаил - вот где весело будет , заблокируют как мегафон в странах ЕС и скоро граждани забудут вообще , что значит звонить или пользоваться интернетом где нибудь на пляже в Турции за копейки !

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Alchakov Developer

Если конкретно тебе это не нужно, это не означает что всем это не нужно, понизь свою значимость в этом мире, у людей есть свое мнение по этому поводу.

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Михаил Николаев

Пытаются удержать штат разработчиков ios от полного увольнения, хотя наверное сейчас смысла в рф от ios разработчиков совсем нет, надо им переквалифицироваться в андроид разработчиков.

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Медиа Котик

Так наоборот, надо постоянно делать приложения чтоб в стор протащить.

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Murder of Sorrow

Раньше блочили они, а теперь блочат их...

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Leo Uvarov

бедные апплоеды, все у них через одно место...

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Vladislav Artemov

Ждем приложение «Бизнес Натальные карты».

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Soviet Pooh

Выпустили аккурат после выхода новых айфонов, чтобы кто успел - обновился

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27 комментариев
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