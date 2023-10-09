Tele2 на две недели обнулит стоимость своих услуг для абонентов в Израиле Статьи редакции
Связь станет бесплатной в ночь на 10 октября 2023 года.
- Абоненты оператора, находящиеся на территории восточного государства, смогут в течение двух недель бесплатно совершать и принимать вызовы и пользоваться мобильным интернетом — даже если у них долг на балансе, рассказали в пресс-службе Tele2.
- Льготный режим будет действовать до 22 октября, но его могут продлить в зависимости от того, как будут «развиваться события» в Израиле.
- За день до этого основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере регистрируются «сотни тысяч» человек с «палестинских территорий» и из Израиля. Чтобы «все затронутые получили доступ к новостям и возможность вести личные переписки», компания добавила поддержку иврита.
- 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», в результате которой Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа. Израиль объявил войну и приступил к ответной операции — «Железные мечи».
- 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные полёты в Израиль «до особых распоряжений» — из-за «нестабильной военно-политической ситуации в стране». Авиакомпаниям дали указания по возврату и обмену билетов без штрафов.
- 9 октября Управление народонаселения и миграции Израиля продлило до 9 ноября 2023 года срок истекающих виз у тех иностранцев, кто оказался во время войны в стране. Россияне могут находиться в Израиле без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней.
- Минэкономразвития рекомендовало россиянам в Израиле «проявлять бдительность», не приближаться к военным и соблюдать требования местных властей, а туроператорам — приостановить продажу туров в том направлении. МИД сообщил, что «в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России».
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А у нас Теле2 не вводил обнуление цены в Белгородской области, когда туда вторглись террористы. Почуствуйте разницу.
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Может их представитель ответит здесь... Действительно странно, что для россиян в России они ничего не сделали.
Теле2 в России - это Ростелеком, отношения к этому теле2 наш не имеет.
А че тогда людей в заблуждение вводят, написали бы сразу
А зачем им в этом разбираться?) Главное найти врагов, а чем барыги и комерсы не враги?)
Потому что там СВОИ! А тут просто бизнес.
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Ну таким надо телевизор обнулить
Возможно, эта идея пришла к ним только сейчас
Внезапно..
Лица перепутаны
Пришла вовремя, так сказать. Чтобы весь Мир узрел, какие Тяле2 – Херои!
Одним словом - Жиды!
наверное это разные Теле2?
Раньше не додумались просто
Под новостями про Израиль безумно тяжело отличать ботов от просто недалеких людей
как и везде
а зачем их отличать если между ними нет разницы? бань да и все, или ты дискутировать с ними собираешся?
А как же дискусси дебаты ?
Переиграть их в конце концов.
Увидели в ком-то свой недостаток ?
Вы бы хоть уточнили речь про шведский Tele2 или тот что Ростелеком?
Вопрос: кто будет оплачивать по итогу мероприятие? Подарков не бывает.
Связь в таких ситуациях бесценна и это решение, считаю, верное, но...
Россияне оплатят. 2 раза за год уже было повышение.
В Израиле и России - это две разные компании, как я помню
передача данных ничего не стоит..
неожиданно приятная новость, учитывая что Т2 это ростелеком
Кстати не очень понятно про какой именно Tele2 идет речь, он же в разных странах присутствует.
Какой еще ростелеком? Это европейская компания вроде.
хз, в новости напрямую не указано, но хештег под ней ведет на новости о нашей Т2
самое интересное что такая новость на русском не гуглится вовсе и на сайте Т2 ее тоже нет. Очень похоже на проплаченую рекламу
Из заголовка можно понять, что это шведская теле2, обнулит стоимость а не ростелеком.
Гуглим как дела с тарифами у Tele2 в РФ:
"Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы"
"Tele2 опять повысил цены на услуги."
"Tele2 радикально взвинтил цены на связь"
"Удар в спину. Сотовый оператор Tele2 рекордно поднял цены"
..
https://www.google.com/search?client=opera&q=tele2+поднял+цены&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#ip=1
Чё-то я пропустил надпись "все .." и увидел только один тариф и незначительные изменения.
У меня например за много лет стоимость изменилась меньше чем на 100 рублей.
Чет вы "все" где то нашли? И да нужно по ссылкам в результатах поиска тоже пройти
Вероятно имеется в виду оригинальная компания
Крики про - а это всё ляжет на плечи других потребителей будут? Или это другое в этом случае?
Ляжет обязательно. Но не в России.
И в России ляжет, чем мы хуже
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Ух некоторые комментаторы забывают, что Tele2 - так-то шведская компания.
А у нас тут в Рашн Федерашн давно их представительства как такового нет, есть только Ростелеком, который как раз и владеет им.
@Полина Лааксо какой Теле2? EU или RU?
Ми Русские своих не бросаем!
"Льготный режим будет действовать до 22 октября, но его могут продлить в зависимости от того, как будут «развиваться события» в Израиле."
Могут продлевать сразу года на 3-4.
Мда
Сначала сделал неверный вывод, т.к. не знал, что она шведская
Вполне достойно от ребят. Респект
Танцуем на костях 💀🎺
Зато потом сдерет с них по двойному тарифу.Или так в новостях про эльфов нерукопожато писать?