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Полина Лааксо

Tele2 на две недели обнулит стоимость своих услуг для абонентов в Израиле Статьи редакции

Связь станет бесплатной в ночь на 10 октября 2023 года.

  • Абоненты оператора, находящиеся на территории восточного государства, смогут в течение двух недель бесплатно совершать и принимать вызовы и пользоваться мобильным интернетом — даже если у них долг на балансе, рассказали в пресс-службе Tele2.
  • Льготный режим будет действовать до 22 октября, но его могут продлить в зависимости от того, как будут «развиваться события» в Израиле.
  • За день до этого основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере регистрируются «сотни тысяч» человек с «палестинских территорий» и из Израиля. Чтобы «все затронутые получили доступ к новостям и возможность вести личные переписки», компания добавила поддержку иврита.
Источник: Pew Research Center
  • 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», в результате которой Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа. Израиль объявил войну и приступил к ответной операции — «Железные мечи».
  • 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные полёты в Израиль «до особых распоряжений» — из-за «нестабильной военно-политической ситуации в стране». Авиакомпаниям дали указания по возврату и обмену билетов без штрафов.
  • 9 октября Управление народонаселения и миграции Израиля продлило до 9 ноября 2023 года срок истекающих виз у тех иностранцев, кто оказался во время войны в стране. Россияне могут находиться в Израиле без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней.
  • Минэкономразвития рекомендовало россиянам в Израиле «проявлять бдительность», не приближаться к военным и соблюдать требования местных властей, а туроператорам — приостановить продажу туров в том направлении. МИД сообщил, что «в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России».

#tele2 #новость #израиль

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48 комментариев
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 Alexander Golubev

А у нас Теле2 не вводил обнуление цены в Белгородской области, когда туда вторглись террористы. Почуствуйте разницу.

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Искра

Может их представитель ответит здесь... Действительно странно, что для россиян в России они ничего не сделали.

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Gosoo Gosoo

Теле2 в России - это Ростелеком, отношения к этому теле2 наш не имеет.

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Dmitry Kruger

А че тогда людей в заблуждение вводят, написали бы сразу

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Мурад Муртазалиев

А зачем им в этом разбираться?) Главное найти врагов, а чем барыги и комерсы не враги?)

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ЯжПрограммист

Потому что там СВОИ! А тут просто бизнес.

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Игрок

Ну таким надо телевизор обнулить

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Николай Борисов

Возможно, эта идея пришла к ним только сейчас

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Иван Серик

Внезапно..

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Кирилл Васильев

Лица перепутаны

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EXIF

Пришла вовремя, так сказать. Чтобы весь Мир узрел, какие Тяле2 – Херои!

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Иван Серик

Одним словом - Жиды!

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andrey andrey

наверное это разные Теле2?

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Лохвицкая

Раньше не додумались просто

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Daniel Feldman

Под новостями про Израиль безумно тяжело отличать ботов от просто недалеких людей

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Посторонним В

как и везде

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Артур Маслов

а зачем их отличать если между ними нет разницы? бань да и все, или ты дискутировать с ними собираешся?

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При себе ничего нет

А как же дискусси дебаты ?
Переиграть их в конце концов.

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melkiyPadonok

Увидели в ком-то свой недостаток ?

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Piu-piu

Вы бы хоть уточнили речь про шведский Tele2 или тот что Ростелеком?

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Вадим Д.

Вопрос: кто будет оплачивать по итогу мероприятие? Подарков не бывает.
Связь в таких ситуациях бесценна и это решение, считаю, верное, но...

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Искра

Россияне оплатят. 2 раза за год уже было повышение.

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Даниил Васильев

В Израиле и России - это две разные компании, как я помню

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Тоже хочу

передача данных ничего не стоит..

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Дмитрий Зима

неожиданно приятная новость, учитывая что Т2 это ростелеком

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Бублик static void

Кстати не очень понятно про какой именно Tele2 идет речь, он же в разных странах присутствует.

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Эчис Тюлюш

Какой еще ростелеком? Это европейская компания вроде.

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Дмитрий Зима

хз, в новости напрямую не указано, но хештег под ней ведет на новости о нашей Т2

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Дмитрий Зима

самое интересное что такая новость на русском не гуглится вовсе и на сайте Т2 ее тоже нет. Очень похоже на проплаченую рекламу

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lakoros

Из заголовка можно понять, что это шведская теле2, обнулит стоимость а не ростелеком.

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Вадимов Вадим

Гуглим как дела с тарифами у Tele2 в РФ:

"Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы"

"Tele2 опять повысил цены на услуги."

"Tele2 радикально взвинтил цены на связь"

"Удар в спину. Сотовый оператор Tele2 рекордно поднял цены"
..

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Иван Серик
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Вадимов Вадим

https://www.google.com/search?client=opera&q=tele2+поднял+цены&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#ip=1

tele2 поднял цены - Поиск в Google
tele2 поднял цены - Поиск в Google
www.google.com
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Иван Серик

Чё-то я пропустил надпись "все .." и увидел только один тариф и незначительные изменения.
У меня например за много лет стоимость изменилась меньше чем на 100 рублей.

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Garmonbon

Чет вы "все" где то нашли? И да нужно по ссылкам в результатах поиска тоже пройти

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Хлоргексидин

Вероятно имеется в виду оригинальная компания

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Сергей Д.

Крики про - а это всё ляжет на плечи других потребителей будут? Или это другое в этом случае?

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Мурад Муртазалиев

Ляжет обязательно. Но не в России.

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Игорь Богданов

И в России ляжет, чем мы хуже

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Нейрослав Жепетеев

Ух некоторые комментаторы забывают, что Tele2 - так-то шведская компания.
А у нас тут в Рашн Федерашн давно их представительства как такового нет, есть только Ростелеком, который как раз и владеет им.

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ИНОПОСТ

@Полина Лааксо какой Теле2? EU или RU?

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Baddy Boy

Ми Русские своих не бросаем!

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Kiss1nger

"Льготный режим будет действовать до 22 октября, но его могут продлить в зависимости от того, как будут «развиваться события» в Израиле."
Могут продлевать сразу года на 3-4.

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Leon Farafonov

Мда

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Leon Farafonov

Сначала сделал неверный вывод, т.к. не знал, что она шведская

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Максим Ц.

Вполне достойно от ребят. Респект

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Nikita Voronin

Танцуем на костях 💀🎺

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Серж

Зато потом сдерет с них по двойному тарифу.Или так в новостях про эльфов нерукопожато писать?

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