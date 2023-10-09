Veon закрыл сделку по продаже «билайна» Статьи редакции
И окончательно ушёл с российского рынка.
- Телекоммуникационный холдинг продал оператора группе топ-менеджеров «Вымпелкома» (бренд «билайн») во главе с гендиректором Александром Торбаховым, говорится в его сообщении.
- Сделка не предусматривает обратный выкуп и означает для Veon полный уход с российского рынка.
- В «билайне» добавили, что в рамках сделки компания выкупила более 96% облигаций Veon в России, в том числе свыше 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчётном депозитарии. По словам близкого к компании источника РБК, дополнительное внешнее финансирование не привлекалось.
- Уровень долговой нагрузки будет «комфортным», отметили в компании: по итогам третьего квартала 2023-го соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 2.9x, а на момент полного закрытия сделки ожидаемое значение — не более 2.6x.
- Veon объявил о продаже «билайна» в ноябре 2022 года и планировал закрыть сделку до 1 июня 2023-го. Позже сроки перенесли на 13 октября из-за требования правкомиссии по иностранным инвестициям выкупить облигации Veon не менее чем у 90% российских держателей, пишет РБК.
- Холдинг оценил весь «билайн» в 370 млрд рублей, основную часть суммы должны были погасить в счёт списания его долга на российский бизнес. Оставшиеся 130 млрд рублей «билайн» должен был потратить на выкуп бондов Veon у российских держателей, уточняет издание. После этого Veon стал бы формальным «должником» «билайна» и в обмен на долг простил 130 млрд по сделке.
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Универсальное окончание любой новости.
Ждём к лету на коленях
Да честно говоря уже
Как же теперь отмазаться от тарифов "Би+"?
Поздравляю с покупкой, а шо говорить то
Четвёртый оператор в стране. 100% будет поглощение.
Самое главное — комфорт!
Стоп, а разве Veon не был создан как купирование всех активов Вымпелкома по СНГ?
Верно. Фридману очень хочется жить в Лондоне, поэтому избавляется от российских активов, с другой стороны не продал бы Билайн, отобрали бы Киевстар
Именно. Но, на Кипре же.
https://www.youtube.com/watch?v=_FHngGBaklw
Приобрели пчелиную жопку)
бренд «билайн» - до сих пор завидую всем одобрявшим в написании с прописной.
Последний актив Фридмана в России получается
Альфа же еще разве нет?..
Печально.
Более публично🤦♂️
А у меня тариф за 500 руб/месяц 4000 минут по России, 4000 смс и безлимитный интернет с возможностью раздавать на макбук)
Ура, ещё одна причина для повышения цен
Будет теперь альфа-мобайл
Pchilain-mobile нам нужно сейчас на два рынка играть.
Don't have э коммэнтс
Это те что группа захвата?
Что-то только и есть новости о покупке/перепокупке чего-то в России....
А какие еще новости вы ожидаете увидеть? Если вам за квасным патриотизмом - то на сделоноунас. Если за "всепропало" - то... стоп, а где сейчас тусят всепропальщики?
Походу, Билайн - самая отсталая компания в России