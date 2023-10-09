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Таня Боброва

Veon закрыл сделку по продаже «билайна» Статьи редакции

И окончательно ушёл с российского рынка.

  • Телекоммуникационный холдинг продал оператора группе топ-менеджеров «Вымпелкома» (бренд «билайн») во главе с гендиректором Александром Торбаховым, говорится в его сообщении.
  • Сделка не предусматривает обратный выкуп и означает для Veon полный уход с российского рынка.
  • В «билайне» добавили, что в рамках сделки компания выкупила более 96% облигаций Veon в России, в том числе свыше 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчётном депозитарии. По словам близкого к компании источника РБК, дополнительное внешнее финансирование не привлекалось.
  • Уровень долговой нагрузки будет «комфортным», отметили в компании: по итогам третьего квартала 2023-го соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 2.9x, а на момент полного закрытия сделки ожидаемое значение — не более 2.6x.
  • Veon объявил о продаже «билайна» в ноябре 2022 года и планировал закрыть сделку до 1 июня 2023-го. Позже сроки перенесли на 13 октября из-за требования правкомиссии по иностранным инвестициям выкупить облигации Veon не менее чем у 90% российских держателей, пишет РБК.
  • Холдинг оценил весь «билайн» в 370 млрд рублей, основную часть суммы должны были погасить в счёт списания его долга на российский бизнес. Оставшиеся 130 млрд рублей «билайн» должен был потратить на выкуп бондов Veon у российских держателей, уточняет издание. После этого Veon стал бы формальным «должником» «билайна» и в обмен на долг простил 130 млрд по сделке.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

#новость #veon #билайн

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53 комментария
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 Настя Савельева
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Вадим Д.
И окончательно ушёл с российского рынка

Универсальное окончание любой новости.

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Мурад Муртазалиев

Ждём к лету на коленях

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12 комментариев
Вася Пражкин

Да честно говоря уже

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Иван Серик
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Дмитрий Введенский

Как же теперь отмазаться от тарифов "Би+"?

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Аникин

Поздравляю с покупкой, а шо говорить то

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Дмитрий Введенский

Четвёртый оператор в стране. 100% будет поглощение.

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Гриша Н.
Уровень долговой нагрузки будет «комфортным»

Самое главное — комфорт!

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Allestor Klei

Стоп, а разве Veon не был создан как купирование всех активов Вымпелкома по СНГ?

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Таир Бакиев

Верно. Фридману очень хочется жить в Лондоне, поэтому избавляется от российских активов, с другой стороны не продал бы Билайн, отобрали бы Киевстар

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5 комментариев
Дмитрий Введенский

Именно. Но, на Кипре же.

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5 комментариев
Дмитрий Введенский
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Baddy Boy

https://www.youtube.com/watch?v=_FHngGBaklw

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Дмитрий Введенский

Приобрели пчелиную жопку)

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Дмитрий Введенский

бренд «билайн» - до сих пор завидую всем одобрявшим в написании с прописной.

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Таир Бакиев

Последний актив Фридмана в России получается

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Олег Бринц

Альфа же еще разве нет?..

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1 комментарий
Михаил Мн

Печально.

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Дмитрий Введенский

Более публично🤦‍♂️

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Олег Бринц

А у меня тариф за 500 руб/месяц 4000 минут по России, 4000 смс и безлимитный интернет с возможностью раздавать на макбук)

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Мигель Маркин

Ура, ещё одна причина для повышения цен

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Tarki

Будет теперь альфа-мобайл

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Дмитрий Введенский

Pchilain-mobile нам нужно сейчас на два рынка играть.

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Дмитрий Введенский

Don't have э коммэнтс

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Олег Матвеенко

Это те что группа захвата?

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Денис Артемов

Что-то только и есть новости о покупке/перепокупке чего-то в России....

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Alexey Ivanov

А какие еще новости вы ожидаете увидеть? Если вам за квасным патриотизмом - то на сделоноунас. Если за "всепропало" - то... стоп, а где сейчас тусят всепропальщики?

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1 комментарий
Тоже хочу

Походу, Билайн - самая отсталая компания в России

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50 комментариев
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