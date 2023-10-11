Альянс в сфере ИИ разработал рекомендации по применению алгоритмов — предложил добавить обратную связь от пользователей Статьи редакции
И возможность отключения рекомендательных алгоритмов в сервисах. Выполнять эти пункты можно по желанию.
- Альянс в сфере искусственного интеллекта (входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Уралхим», «Русагро» и другие) предложил «Этические рекомендации по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Разработку документа «Ведомостям» подтвердили представители двух компаний-участниц альянса.
- Согласно документу, рекомендации добровольные и разработаны в развитие положений кодекса этики в сфере ИИ, который участники альянса подписали ещё в 2021 году.
- Авторы этических рекомендаций предлагают разрешить пользователям оставлять отзывы или задавать вопросы о работе рекомендательных систем, а также позволить им полностью или частично отключать рекомендательные системы — там, «где это технически реализуемо и оправданно с учётом их назначения».
- С 1 октября 2023 года владельцы сайтов, которые используют алгоритмы для рекомендаций, по закону должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Во время обсуждения законопроекта предлагалось добавить возможность отключать рекомендации по запросу пользователей. Но от этой идеи отказались.
- Таким образом, рекомендации включают положения, которые не вошли в финальную версию закона и предупреждают о рисках, связанных с раскрытием алгоритмов, отмечает газета. Среди последних — возможные злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков. Например, накрутки рейтингов.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации — это сработает, только если будут законодательные нормы. Вероятно, компании будут выборочно применять заложенные в рекомендациях принципы.
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Мое предложение: разрешить нейросетям оставлять отзывы на пользователей. пусть жалуются на тупые промпты.
А вообще законы робототехники еще Азимов сформулировал, и это было задолго до 2021 года.
*MAC-адрес* постоянно пытается найти через меня порнуху. Предлагал заказать проституток на дом. Уходит в отказ. Рекомендую психатрам.
судя по нику, вы уже начали)
И нейросети такие:
И пользователи будут писать их с помощью нейронок
Арбитражники и маркетологи такие:
Даже интересно, каким боком там Уралхим и Русагро.
Уралхим внедрил ИИ на БГС (барабанные грануляторы-сушилки), когда ещё это не было мейнстримом.
Ну внедрить ИИ может и школьник - в интернете достаточно гайдов.
Дай контакты школьника, который внедрит ИИ на БГС.
Ну он сейчас в школе, потом уроки делает, с собакой погулять. А вот между прогулкой на велосипеде и секцией бокса есть окошко, так и быть внедрит вам ИИ на БГС. Но это не бесплатно, с вас - шоколадка!
Чтобы создавать «альянс в сфере ИИ», нужно сперва этот самый ИИ изобрести и подчинить.все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации
А вот тут угадали эксперты!
Законодательные нормы ещё как будут, без них и поправок не случится
Как красиво и размыто написано