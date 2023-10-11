Сервисы
Таня Боброва

Альянс в сфере ИИ разработал рекомендации по применению алгоритмов — предложил добавить обратную связь от пользователей Статьи редакции

И возможность отключения рекомендательных алгоритмов в сервисах. Выполнять эти пункты можно по желанию.

  • Альянс в сфере искусственного интеллекта (входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Уралхим», «Русагро» и другие) предложил «Этические рекомендации по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Разработку документа «Ведомостям» подтвердили представители двух компаний-участниц альянса.
  • Согласно документу, рекомендации добровольные и разработаны в развитие положений кодекса этики в сфере ИИ, который участники альянса подписали ещё в 2021 году.
  • Авторы этических рекомендаций предлагают разрешить пользователям оставлять отзывы или задавать вопросы о работе рекомендательных систем, а также позволить им полностью или частично отключать рекомендательные системы — там, «где это технически реализуемо и оправданно с учётом их назначения».
  • С 1 октября 2023 года владельцы сайтов, которые используют алгоритмы для рекомендаций, по закону должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Во время обсуждения законопроекта предлагалось добавить возможность отключать рекомендации по запросу пользователей. Но от этой идеи отказались.
  • Таким образом, рекомендации включают положения, которые не вошли в финальную версию закона и предупреждают о рисках, связанных с раскрытием алгоритмов, отмечает газета. Среди последних — возможные злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков. Например, накрутки рейтингов.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации — это сработает, только если будут законодательные нормы. Вероятно, компании будут выборочно применять заложенные в рекомендациях принципы.
Сервисы
Полина Лааксо
Сервисы обязали раскрывать правила применения рекомендательных технологий — вот какие данные собирают некоторые из них Статьи редакции

Например, Wildberries и Ozon, «ВКонтакте» и «Яндекс», а также разные онлайн-кинотеатры.

Источник: Госдума

#новость #ии

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14 комментариев
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 Сестра Таланта

Мое предложение: разрешить нейросетям оставлять отзывы на пользователей. пусть жалуются на тупые промпты.

А вообще законы робототехники еще Азимов сформулировал, и это было задолго до 2021 года.

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Нейрослав Жепетеев

*MAC-адрес* постоянно пытается найти через меня порнуху. Предлагал заказать проституток на дом. Уходит в отказ. Рекомендую психатрам.

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Сестра Таланта

судя по нику, вы уже начали)

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Dmitry Leonov

И нейросети такие:

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Rusanov Andrey

И пользователи будут писать их с помощью нейронок

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Ovechkin
И возможность отключения рекомендательных алгоритмов в сервисах

Арбитражники и маркетологи такие:

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Вася Пражкин
Альянс в сфере искусственного интеллекта (входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Уралхим», «Русагро» и другие)

Даже интересно, каким боком там Уралхим и Русагро.

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Слегка Придурковатый

Уралхим внедрил ИИ на БГС (барабанные грануляторы-сушилки), когда ещё это не было мейнстримом.

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Вася Пражкин

Ну внедрить ИИ может и школьник - в интернете достаточно гайдов.

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Слегка Придурковатый

Дай контакты школьника, который внедрит ИИ на БГС.

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Вася Пражкин

Ну он сейчас в школе, потом уроки делает, с собакой погулять. А вот между прогулкой на велосипеде и секцией бокса есть окошко, так и быть внедрит вам ИИ на БГС. Но это не бесплатно, с вас - шоколадка!

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Вадим Д.

Чтобы создавать «альянс в сфере ИИ», нужно сперва этот самый ИИ изобрести и подчинить.

все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации

А вот тут угадали эксперты!

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Илья Берников

Законодательные нормы ещё как будут, без них и поправок не случится

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Антон Большаков
а также позволить им полностью или частично отключать рекомендательные системы — там, «где это технически реализуемо и оправданно с учётом их назначения».

Как красиво и размыто написано

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