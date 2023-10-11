Mozilla Firefox начал тестировать встроенный определитель поддельных отзывов на товары Статьи редакции
Пока — на небольшой части аудитории в США.
- Функцию Review Checker заметили в MSPowerUser. В её основе лежат технологии, которые Mozilla получила, выкупив компанию Fakespot. Разработчики подтвердили The Verge тестирование, но деталей не раскрыли.
- Пока детектор работает на трёх торговых платформах — Amazon, BestBuy и Walmart. Официальный релиз должен состояться в ноябре 2023 года.
- Чтобы запустить Review Checker, нужно нажать на иконку в виде ценника в правой части адресной строки браузера. Сервис просмотрит все отзывы на странице, вычеркнет те, которые сочтёт фальшивыми по типичным формулировкам и схожести с другими комментариями, и подсчитает скорректированную оценку товара.
- В боковой панели также покажут основные замечания из рецензий: например, что покупатели наушников отметили высокое качество звука и сильное шумоподавление.
- Для проверки отзывов можно использовать сервисы Fakespot напрямую — через веб-сайт или расширения для браузеров, отмечает The Verge. Но наличие встроенной функции позволит привлечь внимание большей аудитории, считают в издании.
- Mashable замечает, что популяризация подобных сервисов ударит по тем, кто собирался «наводнять» страницы товаров отзывами, написанными с помощью генеративных нейросетей.
1.5K показов
844 открытия
Странно, что тот же Amazon не ограничит возможность оставлять отзывы только тем, кто реально купил товар (и разрешить это только 1) когда товар доставлен и 2) в течение первых 3-7 дней).
Л-логика. Как можно оценить товар за 7 дней?
Ну и те, кто не покупал на Амазоне, оставить оценку не могут, только вопрос задать.
Обычно оцениваю в первый же день. ЧЯДНТ?
Да тут букет недостатков. Например, эйфория от покупки или, наоборот, неоправдавшиеся ожидания.
На амазоне больше всего покупаю запчасти. И в основном отзывы на них делают через несколько недель, месяцев, чтоб отразить качество товара, а не его внешний вид.
Сообщение удалено. Мимо =\
А что можно узнать о товаре в течение 3-7 дней, вот мы бензогенераторы продаем. Они из коробки все одинаковые и все работают. Что даст такой отзыв?
Может, им владеют те, у кого больше одной извилины, так что они не хотят превращать площадку в концлагерь, давая возможность высказаться всем.
Смысл давать возможность оставлять отзыв тем, кто его не покупал через Amazon? Они никогда не позиционировали себя местом для отзывов со всего интернета.
У нас же разговор не о том, кем они себя позиционировали, а предположение о причинах. Опять же, можно вспомнить озон. Одни положительные отзывы, ничего, кроме положительных отзывов. На все подряд, в том числе товары, на которые в прочих местах чуть ли не 50% отрицательных по веским причинам (корма для животных, грунт в пакетах, сухофрукты, обувь низшего сегмента, игрушки "с подвала" и так далее)
Зачем врать об очевидном? На озоне множество товаров с отрицательными отзывами.
Даже тем, кто не купил товар? Очень справедливо, особенно для продавцов
А каждый продавец продает свой уникальный товар, который больше не продает никто? Вы почему-то путаете отзыв на продавца с отзывом на товар.
Это не отменяет того факта, что продавцу может прилететь просто так от конкурентов и троллей. Им тоже надо свободы? Или дать продавцу свободу крутить отзывы, чтобы подняться в топе, тоже отличная идея
Зайдите на озон и наслаждайтесь там отзывами только тех, кто купил) Нравится?
Где вы нашли такую опцию? Отзыв доступен с карточки заказа полученного.
А сейчас разрешают? Знаю иногда отзывы накручивают перепродавая товар самому себе, с расходами на доставку и комиссии.
Да, тоже что-то такое слышал… Но в их приложении сейчас есть опция оставить отзыв без покупки товара, вот ткнул на первый попавшийся:
Странная тема, как можно оценить товар, не купив его🤔
Вб что-то похожее делают. Но это неудобно.. часто ты отказываешься от товара из-за того, что с ним что-то не так, а у тебя нет возможности оставить об этом отзыв, потому что ты его не купил)) Ловушка..
Оставлять отзывы:
1) только когда товар доставлен;
2) только после первой недели или двух;
Задолбали отзывы "всё получил, но пока не включал/не открывал коробку/не проверял, 5 звёзд"
О, пиндык маркетплейсам. Был бы, но, к сожалелию огнелис давно не шибко популярен.
А вот если это дело развить и масштабировать на все браузеры — люди удивятся (по крайней мере, многие).
Фича, которую Яндекс точно не внедрит в свой браузер)
А чего они совсем дураки, в ногу себе стрелять?
Что, ботоводы? Вздрогнули?
Лайфхак по моему опыту — если в отзыве присутствует длинное тире, то это сразу фейк
что то на яндекс отзывы когда оставляешь реальный свой отзыв он падает в модерацию и никогда ее не проходит))Заметили такое?
"Сервис просмотрит все отзывы на странице, вычеркнет те, которые сочтёт фальшивыми по типичным формулировкам и схожести с другими комментариями, и подсчитает скорректированную оценку товара."-а если отзыв реальный все таки , а программа сочтет его как за фальшивый , так как схожесть формулировки будет скорее всего , то какова тогда эффективность этой программы