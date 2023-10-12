Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
В октябре суд рассмотрит ещё один протокол на сервис — ему грозит оборотный штраф.
- Мировой судья Таганского района Москвы привлёк сервис видеосвязи по ч.9 ст.13.11 КоАП — за повторное невыполнение обязательства локализовать данные россиян на территории России, пишет «Интерфакс». Штраф по этой статье для юрлиц — от 6 млн до 18 млн рублей.
Представители и защитники ответчика в суд не пришли.
- Первый штраф за отказ локализовать данные Zoom получил летом 2022-го — в 1 млн рублей. Тогда же Роскомнадзор обязал поисковики помечать сервис, а также Telegram, TikTok, Discord и Pinterest как нарушителей законов России.
- 17 октября 2023 года мировой судья рассмотрит протокол в отношении Zoom за нарушение закона «о приземлении». Он обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи. Штраф за отказ — от 1/15 до 1/10 выручки компании, но не меньше 6 млн рублей.
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Дальше будут блокировать как LinkedIn?
официальный ответ представителей Zooм: