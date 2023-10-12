«Сбер» добавил создание анимации по текстовому описанию через нейросеть Kandinsky Статьи редакции
Пока функция доступна в тестовом режиме «самым активным» пользователям Kandinsky 2.2 или по заявке.
- С помощью нейросети Kandinsky 2.2 теперь можно создавать анимацию по текстовому описанию. Генерируется 4-секундное видео с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640x640 пикселей. Синтез одной секунды видео в среднем занимает около 20 секунд, рассказали в компании.
- Бот предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого сгенерирует ролик. Доступна генерация составных сцен: пользователь может ввести до трёх текстовых описаний и выбрать для каждого свою механику анимации. По такому запросу нейросеть создаст «мини-фильм».
- Пока функция работает в тестовом режиме в Telegram для самых активных пользователей Kandinsky, они в ближайшее время получат доступ. Также можно оставить заявку на участие в тестах через того же бота. До конца 2023 года сервис откроют для всех.
- В июле 2023 года «Сбер» выпустил обновлённую версию Kandinsky для генерации изображений по текстовому запросу, она лучше справляется с портретами и умеет делать стикеры.
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Можно, конечно, долго критиковать Сбер, Грефа, Яндекс, VK, но я рад, что в нашей стране it-отрасль реально растет и развивается!
Пока только приступ эпилепсии может вызвать.
Однако, молодцы что развивают.
Может скоро научатся фильмы по описанию делать. Цены им не будет!
Да первый канал, россия и всякие тнт/стс только так и генерируют, причём уже ооооочень давненько, судя по качеству. Это ещё годы назад, когда случайно приходилось мельком увидеть эти поделки.
Так что у Сбера даже лучше получается (-:
Бросайте вы зомбоящик смотреть - у вас есть дела поважнее. Статьи и комментарии писать
Не-не-не, не смотрю много лет уже, но периодически бывают ситуации, когда невольно это дерьмо вижу, недолго, но хватает.
Роскосмос сможет кучу бабок съэкономить
Посмотрел секунд пять и плохо аж стало
На то и расчёт!
Стиль: "вырви глаз"
Стиль - "В Сбер опять привезли препараты"
тонкое искусство, которое мало кто сможет понять
Сбербанк, добавьте пожалуйста прямую ссылку на скачивание СБОЛ для iPhone. У других компаний проблем с этим нет. А в чем у Вас затык? Бежать к Вам в отделение за обновлением приложения, это все равно что передавать за проезд водителю автобуса. Современных способов предостаточно.
Эпилептики оценят.
не очень понятно, а где тут анимация? набор картинок