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Маша Цепелева

«Сбер» добавил создание анимации по текстовому описанию через нейросеть Kandinsky Статьи редакции

Пока функция доступна в тестовом режиме «самым активным» пользователям Kandinsky 2.2 или по заявке.

Пример работы нейросети, анимация «Сбера»
  • С помощью нейросети Kandinsky 2.2 теперь можно создавать анимацию по текстовому описанию. Генерируется 4-секундное видео с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640x640 пикселей. Синтез одной секунды видео в среднем занимает около 20 секунд, рассказали в компании.
  • Бот предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого сгенерирует ролик. Доступна генерация составных сцен: пользователь может ввести до трёх текстовых описаний и выбрать для каждого свою механику анимации. По такому запросу нейросеть создаст «мини-фильм».
  • Пока функция работает в тестовом режиме в Telegram для самых активных пользователей Kandinsky, они в ближайшее время получат доступ. Также можно оставить заявку на участие в тестах через того же бота. До конца 2023 года сервис откроют для всех.
  • В июле 2023 года «Сбер» выпустил обновлённую версию Kandinsky для генерации изображений по текстовому запросу, она лучше справляется с портретами и умеет делать стикеры.

#новость #сбер

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16 комментариев
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 Владимир Пивульский

Можно, конечно, долго критиковать Сбер, Грефа, Яндекс, VK, но я рад, что в нашей стране it-отрасль реально растет и развивается!

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Вадим Д.

Пока только приступ эпилепсии может вызвать.
Однако, молодцы что развивают.

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Иван Серик

Может скоро научатся фильмы по описанию делать. Цены им не будет!

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Вадим Д.

Да первый канал, россия и всякие тнт/стс только так и генерируют, причём уже ооооочень давненько, судя по качеству. Это ещё годы назад, когда случайно приходилось мельком увидеть эти поделки.

Так что у Сбера даже лучше получается (-:

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aaa bbb

Бросайте вы зомбоящик смотреть - у вас есть дела поважнее. Статьи и комментарии писать

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Вадим Д.

Не-не-не, не смотрю много лет уже, но периодически бывают ситуации, когда невольно это дерьмо вижу, недолго, но хватает.

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Дмитрий Зима

Роскосмос сможет кучу бабок съэкономить

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Семён О.

Посмотрел секунд пять и плохо аж стало

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Вадим Д.

На то и расчёт!

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Тоже хочу

Стиль: "вырви глаз"

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Вася Пражкин

Стиль - "В Сбер опять привезли препараты"

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KermitFrog

тонкое искусство, которое мало кто сможет понять

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Echo

Сбербанк, добавьте пожалуйста прямую ссылку на скачивание СБОЛ для iPhone. У других компаний проблем с этим нет. А в чем у Вас затык? Бежать к Вам в отделение за обновлением приложения, это все равно что передавать за проезд водителю автобуса. Современных способов предостаточно.

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Док
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Бубоник

Эпилептики оценят.

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Alex S

не очень понятно, а где тут анимация? набор картинок

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13 комментариев
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