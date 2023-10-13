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Евгения Евсеева

«2ГИС» добавил трёхмерные развязки дорог, мосты и туннели Статьи редакции

Пока — на Android, с 16 октября — на iOS в 12 городах.

1.5K показов
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  • В «2ГИС» появились детальные дороги — теперь в реалистичном виде показывается высота дорожных развязок, мосты и туннели, сообщили в компании.
  • Детальные изображения можно увидеть в режиме навигатора — включить их можно в настройках.
Отображение развязки. Фото «2ГИС»
  • Функция уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении на Android. С 16 октября 2023 года появится и на iOS для 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Самары, Саратова, Иркутска и Вологды.
  • Размер скачиваемых карт городов не увеличится. Трёхмерные дороги будут показываться в режиме офлайн, если скачана карта города, и в онлайне — при наличии интернета.
Отображение мостов. Фото «2ГИС»
Отображение туннелей. Фото «2ГИС»
  • Постепенно такие дороги появятся на картах других городов. Также в будущем будет отображаться актуальная ширина и разметка — чтобы, например, узнать, в каком ряду образовалась пробка, где лучше развернуться или припарковаться.
Видео «2ГИС»

#новость #2гис

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30 комментариев
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 Rozetka.Network - надёжный VPN

Похоже, 2GIS делает карту для GTA VII

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Score of Doom

Лучше для ГТА, чем для Фоллаута

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Леонид Бережной

2ГИС один из немногих сервисов в РФ, который радует

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Timur e la squadra

2GIS, когда сделаете виджет для Apple CarPlay? Не нойте, что трудно, Яндекс же сделал

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giftmouse

более даже попрошу - сделайте нормальное перестроение маршрута. а то уже надоело слушать унижения что я идиот и еду не туда

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Сестра Таланта

Каеф. Еще бы открытые люки и ямы в тридэ показывали, цены бы не было. Или такого нет в перечисленных городах?

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дед Мазай и ёжики

И гайцев в кустах.

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Сестра Таланта

Голосуем: Тугис, Двагис или Дубльгис?

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Cukini

Конечно дубльгис, что за вопросы?)

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Антон Астафуров

Тем временем в приложении 2гис:

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Бубоник

Когда я слышу, что человек говорит дубльгис, я сразу понимаю, что передо мной психопат.

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John Smith

За Уралом чаще применяют дубльгис.

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неформат

именно в екб я о и узнал о его существовании лет 20 назад

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Vertigo Boost

Или ДВАгис

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Евгения Бу

И что ты скажешь теперь

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Griby Lenina

2GIS это Тугис, очевидно же.

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Рядовой Шутник

Никто вашим Вагизом не пользуется!

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Эчис Тюлюш

Ну такое себе, в спешку сделано. Посмотрим что покажет яндекс.

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Вадим Д.

Кру-то-тень 🤘🏻 Главное, чтобы тупить приложение не стало.
Молодцы!

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Слегка Придурковатый

Нормально, чо.

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Fred Han

Пока эти тугисы прорисуют всю карту я уже Москву наизусть выучу, а остальным наверно полезно будет(хотя не факт)

Трёхмерные карты как по мне совсем для идиотов делают.

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mysh

У Яндекса тем временем дороги отрисованы вплоть до полос с разметкой

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Драка вегетарианца с людоедом

*в закрытой бете и публичным запуском "вот-вот на днях"

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mysh

А, ну вообще да, но все же :)

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Protein Wars

А не проще пронумеровать съезды, как это сделано в Америке - "Exit 15" и тд..? Собянин в метро же додумался нумеровать выходы, спустя столько лет. Почему бы и по земле так не сделать.

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Юрий Б.

Этим 2ГИС должен заниматься?

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Юрий Б.

Постепенно такие дороги появятся на картах других приложений

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4yk4a -

вам все хиханьки да хаханьки а компания уж не знает как с вас бабки поиметь

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Нейрослав Жепетеев

Ждём-с почему это плохо и почему "как обычно, обосравшись, опоздали за всеми"
Рад таким вещам, порой хрен поймёшь как оно всё сделано, просто смотря на карту, особенно когда дорога уходит в тоннель.

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Дмитрий Неизвестный

Для развязок такого типа будет весьма актуально

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27 комментариев
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