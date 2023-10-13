«2ГИС» добавил трёхмерные развязки дорог, мосты и туннели Статьи редакции
Пока — на Android, с 16 октября — на iOS в 12 городах.
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- В «2ГИС» появились детальные дороги — теперь в реалистичном виде показывается высота дорожных развязок, мосты и туннели, сообщили в компании.
- Детальные изображения можно увидеть в режиме навигатора — включить их можно в настройках.
- Функция уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении на Android. С 16 октября 2023 года появится и на iOS для 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Самары, Саратова, Иркутска и Вологды.
- Размер скачиваемых карт городов не увеличится. Трёхмерные дороги будут показываться в режиме офлайн, если скачана карта города, и в онлайне — при наличии интернета.
- Постепенно такие дороги появятся на картах других городов. Также в будущем будет отображаться актуальная ширина и разметка — чтобы, например, узнать, в каком ряду образовалась пробка, где лучше развернуться или припарковаться.
Похоже, 2GIS делает карту для GTA VII
Лучше для ГТА, чем для Фоллаута
2ГИС один из немногих сервисов в РФ, который радует
2GIS, когда сделаете виджет для Apple CarPlay? Не нойте, что трудно, Яндекс же сделал
более даже попрошу - сделайте нормальное перестроение маршрута. а то уже надоело слушать унижения что я идиот и еду не туда
Каеф. Еще бы открытые люки и ямы в тридэ показывали, цены бы не было. Или такого нет в перечисленных городах?
И гайцев в кустах.
Голосуем: Тугис, Двагис или Дубльгис?
Конечно дубльгис, что за вопросы?)
Тем временем в приложении 2гис:
Когда я слышу, что человек говорит дубльгис, я сразу понимаю, что передо мной психопат.
За Уралом чаще применяют дубльгис.
именно в екб я о и узнал о его существовании лет 20 назад
Или ДВАгис
И что ты скажешь теперь
2GIS это Тугис, очевидно же.
Никто вашим Вагизом не пользуется!
Ну такое себе, в спешку сделано. Посмотрим что покажет яндекс.
Кру-то-тень 🤘🏻 Главное, чтобы тупить приложение не стало.
Молодцы!
Нормально, чо.
Пока эти тугисы прорисуют всю карту я уже Москву наизусть выучу, а остальным наверно полезно будет(хотя не факт)
Трёхмерные карты как по мне совсем для идиотов делают.
У Яндекса тем временем дороги отрисованы вплоть до полос с разметкой
*в закрытой бете и публичным запуском "вот-вот на днях"
А, ну вообще да, но все же :)
А не проще пронумеровать съезды, как это сделано в Америке - "Exit 15" и тд..? Собянин в метро же додумался нумеровать выходы, спустя столько лет. Почему бы и по земле так не сделать.
Этим 2ГИС должен заниматься?
Постепенно такие дороги появятся на картах других приложений
вам все хиханьки да хаханьки а компания уж не знает как с вас бабки поиметь
Ждём-с почему это плохо и почему "как обычно, обосравшись, опоздали за всеми"
Рад таким вещам, порой хрен поймёшь как оно всё сделано, просто смотря на карту, особенно когда дорога уходит в тоннель.
Для развязок такого типа будет весьма актуально