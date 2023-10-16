В App Store появилось приложение «Деньги есть» — в нём доступны функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции
В техподдержке отмечают, что это приложение стороннего разработчика.
- Внимание на появление приложения обратил Telegram-канал «Эмулятор техноблогера». Разработчиком «Деньги есть» указан KVELL LTD. Сам банк при этом не упоминается ни в описании, ни на превью в «карусели», а приложение позиционируется как «ипотечный калькулятор».
- В приложении доступны все функции — денежные переводы, оплата покупок и другое. Для входа нужны номер телефона и номер карты или счёта: после их ввода придёт SMS с кодом подтверждения от «Альфа-банка».
- В техподдержке банка говорят, что это новое приложение от стороннего разработчика, убедился редактор vc.ru. «Альфа-банк» рекомендует его установить, если для входа используется iPhone, и отмечает, что приложение «проверили».
- В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store.
- 23 августа 2022-го в магазине Apple появилась копия удалённого сервиса под названием «Деньги пришли», но компания удалила его 2 сентября. 5 декабря пользователи заметили очередную альтернативу — «Деньги всем». Оно уже недоступно. В июле 2023-го появилось приложение «Деньги в порядке». Его также больше нельзя скачать.
44 показа
771 открытие
Ждем в комментариях гордых стукачей, которые будут кидать репорты на приложение и хвастаться своей гражданской "позицией".
Думаю, этой публикации вполне достаточно, и стукачи никакие не нужны)
Там репортов не нужно, думаю. Достаточно выявить аффилированность.
На vc есть целая когорта персон-релокантов, которые хвастаются и репортят приложения санкционных банков. "Борятся" так с режимом и с согражданами.
Игру бейСБОЛ не задушишь, не убьешь.
"Ребята! Бей СБОЛ!"
Вообще само собой завелось 🤷🏻♂️ А раз стороннего — пробудет там на 2 дня дольше.Деньги есть
Но вы всё равно держитесь там.
До удаления с апп стора 3... 2... 1...
Не долго жить ему осталось в тоталитарном и диктаторском Эпсторе.
Скоро будет коллекция приложений банков )
У Альфы это уже 3 или 4ое
А как же просто «Деньги»? У меня, например, именно оно и стоит. Но вообще, конечно, надо под что-то другое замаскироваться, типа под их кота, либо еще какого-нибудь персонажа.