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Евгения Евсеева

В App Store появилось приложение «Деньги есть» — в нём доступны функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции

В техподдержке отмечают, что это приложение стороннего разработчика.

  • Внимание на появление приложения обратил Telegram-канал «Эмулятор техноблогера». Разработчиком «Деньги есть» указан KVELL LTD. Сам банк при этом не упоминается ни в описании, ни на превью в «карусели», а приложение позиционируется как «ипотечный калькулятор».
  • В приложении доступны все функции — денежные переводы, оплата покупок и другое. Для входа нужны номер телефона и номер карты или счёта: после их ввода придёт SMS с кодом подтверждения от «Альфа-банка».
  • В техподдержке банка говорят, что это новое приложение от стороннего разработчика, убедился редактор vc.ru. «Альфа-банк» рекомендует его установить, если для входа используется iPhone, и отмечает, что приложение «проверили».
  • В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложение из App Store.
  • 23 августа 2022-го в магазине Apple появилась копия удалённого сервиса под названием «Деньги пришли», но компания удалила его 2 сентября. 5 декабря пользователи заметили очередную альтернативу — «Деньги всем». Оно уже недоступно. В июле 2023-го появилось приложение «Деньги в порядке». Его также больше нельзя скачать.

#новость #альфабанк

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11 комментариев
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 John Smith

Ждем в комментариях гордых стукачей, которые будут кидать репорты на приложение и хвастаться своей гражданской "позицией".

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Andrey Kulakov

Думаю, этой публикации вполне достаточно, и стукачи никакие не нужны)

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Прожектор землеройки

Там репортов не нужно, думаю. Достаточно выявить аффилированность.

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John Smith

На vc есть целая когорта персон-релокантов, которые хвастаются и репортят приложения санкционных банков. "Борятся" так с режимом и с согражданами.

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Слегка Придурковатый

Игру бейСБОЛ не задушишь, не убьешь.

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Нейрослав Жепетеев

"Ребята! Бей СБОЛ!"

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Вадим Д.
это приложение стороннего разработчика

Вообще само собой завелось 🤷🏻‍♂️ А раз стороннего — пробудет там на 2 дня дольше.

Деньги есть

Но вы всё равно держитесь там.

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Прожектор землеройки

До удаления с апп стора 3... 2... 1...

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Сергей Я

Не долго жить ему осталось в тоталитарном и диктаторском Эпсторе.

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Александр Копейкин

Скоро будет коллекция приложений банков )
У Альфы это уже 3 или 4ое

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Nikolai K Sivkov

А как же просто «Деньги»? У меня, например, именно оно и стоит. Но вообще, конечно, надо под что-то другое замаскироваться, типа под их кота, либо еще какого-нибудь персонажа.

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