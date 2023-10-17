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Полина Лааксо

«Яндекс Карты» добавили 3D-модели около 20 достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга — с ночной подсветкой Статьи редакции

Чтобы жители могли «увидеть привычные места с новых ракурсов», а туристы — «познакомиться с городами, рассмотрев объекты в деталях».

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  • Чтобы увидеть трёхмерную модель в приложении, нужно найти здание на карте и приблизить его, рассказали в компании. Изменить вид сверху на вид сбоку можно, проведя вверх по экрану двумя пальцами.
  • В Санкт-Петербурге в обновлённом формате доступны Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж, «Спас на Крови», Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», «Дом Зингера», Александровская и две Ростральные колонны, а также доходный дом Иоффа на пересечении Загородного проспекта и улиц Разъезжей, Ломоносова и Рубинштейна.
Эрмитаж
«Зингер»
«Спас на Крови»
«Пять углов»
  • В Москве среди трёхмерных моделей — Третьяковская галерея, Большой театр, дом культуры «ГЭС-2», Пушкинский музей, главное здание МГУ, храм Василия Блаженного и Останкинская башня.
  • При переключении со светлой темы на тёмную у всех объектов появится ночная подсветка.
Большой театр
Главное здание МГУ
Пушкинский музей
«ГЭС-2»
  • «Иммерсивные» карты есть и у «2ГИС». В июле 2023 года он добавил на них 3D-модели достопримечательностей 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Саратова и Вологды.
  • Сам «Яндекс» показал новую визуализацию карт в декабре 2022 года.

#новость #яндекс #яндекскарты

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43 комментария
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 Даниил Лепетков

Я вот только не понял, Яндекс обещали еще в декабре 2022 через полгода выкатить новые 3д карты с развязками и цветными зданиями. Прошел почти год и тишина…

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Алексей

Каждую полосу видно

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nochnoy.ru

А они точно обещали через полгода? Насколько я помню это была преза некоего нового стратегического направления - типа как видится далёкое будущее.

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Алексей

Найс вброс ,Лахта

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Сергей Я

Лол, ты слово лахта вообще не там применяшь, ахаха. Я бы даже сказал, прямо противоположно.

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дед Мазай и ёжики

О, эесперты подъехали. Расскажите же нам, сирым, где и как надо применять слово лахта.

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Вадим Д.

О, он об этом всё знает.

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Алексей

Чел вбросы делает по методичке ,приходится за вброс тыкать носом бота

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Сергей Я

Но лахтой то называют типа кремлеботов, а он наоборот пишет типа негатив про российский продукт, значит он не лахта, а наоборот. Учи матчасть!😁

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Алексей

Израильский продукт от казахского бизнесмена))

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Anton Kudris

Где-то подробные дороги появились, где-то нет. Например, на юге Питера их нет. Подробный Московский проспект обрывается не доходя до Московских ворот.

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джага джага

Но это только у демо

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Алексей

Дез инфы не надо

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джага джага
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джага джага
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Алексей
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джага джага

Вот настроек таких нету ладно ждём следующие обновления может появиться

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Иван

Обновил 15 мин назад на iOS, тоже нет таких настроек

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Алексей

Мб проблема у вас двоих в айфон? У меня просто андройд

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Иван

Может проблема в том, что ты новорег?

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Алексей

Да, относительно свежий пользователь сайта

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Алексей

Но как это меняет факт ,что лахто бот пишет про Яндекс то,что не правда

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джага джага

У меня тоже андроид

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Hrundel

у меня в Навигаторе появилась эта настройка, а в Картах ещё нет. Видимо постепенно включают.

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джага джага

Скачал я этот ваш навигатор настройки полосы нету но за год оно само стало лучше дизайн уже как у карт но мусора нету и отзывы появились короче как отдельное приложение для автомобилистов стало

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Алексей

У меня не бета ,версия с гугл маркета

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Иван

Лови, ципсо!

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Huge Ammone

Где-то я уже это видел. В 2GIS году примерно в 2015.

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John Smith

Ночная подсветка прикольно. Емнип, правда у Гугл карт для зарубежных достопримечательностей уже давно такое есть.

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Rex Mundy

Найдено единственное преимущество Гугл карт

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Domorost

Действительно, тянутся за 2ГИС. Но зачем нужны 3д карты достопримечательностей?! Вот карты такие ТЦ - нужны. А так, опять один маркетинг от Яндекса, чего и стоило ожидать

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Драка вегетарианца с людоедом
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Вадим Д.

Непонятно, зачем ночная подсветка реализована, но классно. Видимо — для этого раз (-:
Молодцы, тянутся за 2Гис!

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David Savelyev

Для тех, у кого darkmode по-жизни)

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дед Мазай и ёжики

Как зачем? Красиво же. Пусть у нас страна на 90% состоит из ебеней, зато ключевые потемкинские показушки - с ночной подсветкой. Патриотизм.

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Christy Daizy

Вышло симпатично, но зачем? Если турист приехал с целью посмотреть достопримечательности, то лютый спойлер получается

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Huge Ammone

Зачем навигаторы делать - это лютый спойлер. Едь и куда-нибудь приедешь. А еще зачем учебники и энциклопедии - это тоже спойлеры.

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Егор Корницкий

А ещё зачем рекламу этих объектов делать, зачем автобусы, если приехали туристы - пусть пешком ходят.

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Александр Жариков

У ДубльГИС теперь можно заказывать модель своего объекта.
Ждём теперь требования для карт - не менее 8 Гб оперативной памяти)))

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under construction

лучше бы отказались от этого позора

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джага джага

Это же ПК версия

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under construction

и? то есть такой шлак по запросу из поисковика для пк - ок?

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Сестра Таланта

Миленько, но... зачем? В чем маркетинговый смысл? Поиграться на 10 минут, да. Но чтобы постоянно тыкать туда, ну я не знаю...

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