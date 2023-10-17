«Яндекс Карты» добавили 3D-модели около 20 достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга — с ночной подсветкой Статьи редакции
Чтобы жители могли «увидеть привычные места с новых ракурсов», а туристы — «познакомиться с городами, рассмотрев объекты в деталях».
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- Чтобы увидеть трёхмерную модель в приложении, нужно найти здание на карте и приблизить его, рассказали в компании. Изменить вид сверху на вид сбоку можно, проведя вверх по экрану двумя пальцами.
- В Санкт-Петербурге в обновлённом формате доступны Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж, «Спас на Крови», Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», «Дом Зингера», Александровская и две Ростральные колонны, а также доходный дом Иоффа на пересечении Загородного проспекта и улиц Разъезжей, Ломоносова и Рубинштейна.
- В Москве среди трёхмерных моделей — Третьяковская галерея, Большой театр, дом культуры «ГЭС-2», Пушкинский музей, главное здание МГУ, храм Василия Блаженного и Останкинская башня.
- При переключении со светлой темы на тёмную у всех объектов появится ночная подсветка.
- «Иммерсивные» карты есть и у «2ГИС». В июле 2023 года он добавил на них 3D-модели достопримечательностей 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Саратова и Вологды.
- Сам «Яндекс» показал новую визуализацию карт в декабре 2022 года.
Я вот только не понял, Яндекс обещали еще в декабре 2022 через полгода выкатить новые 3д карты с развязками и цветными зданиями. Прошел почти год и тишина…
Каждую полосу видно
А они точно обещали через полгода? Насколько я помню это была преза некоего нового стратегического направления - типа как видится далёкое будущее.
Найс вброс ,Лахта
Лол, ты слово лахта вообще не там применяшь, ахаха. Я бы даже сказал, прямо противоположно.
О, эесперты подъехали. Расскажите же нам, сирым, где и как надо применять слово лахта.
О, он об этом всё знает.
Чел вбросы делает по методичке ,приходится за вброс тыкать носом бота
Но лахтой то называют типа кремлеботов, а он наоборот пишет типа негатив про российский продукт, значит он не лахта, а наоборот. Учи матчасть!😁
Израильский продукт от казахского бизнесмена))
Где-то подробные дороги появились, где-то нет. Например, на юге Питера их нет. Подробный Московский проспект обрывается не доходя до Московских ворот.
Но это только у демо
Дез инфы не надо
Вот настроек таких нету ладно ждём следующие обновления может появиться
Обновил 15 мин назад на iOS, тоже нет таких настроек
Мб проблема у вас двоих в айфон? У меня просто андройд
Может проблема в том, что ты новорег?
Да, относительно свежий пользователь сайта
Но как это меняет факт ,что лахто бот пишет про Яндекс то,что не правда
У меня тоже андроид
у меня в Навигаторе появилась эта настройка, а в Картах ещё нет. Видимо постепенно включают.
Скачал я этот ваш навигатор настройки полосы нету но за год оно само стало лучше дизайн уже как у карт но мусора нету и отзывы появились короче как отдельное приложение для автомобилистов стало
У меня не бета ,версия с гугл маркета
Лови, ципсо!
Где-то я уже это видел. В 2GIS году примерно в 2015.
Ночная подсветка прикольно. Емнип, правда у Гугл карт для зарубежных достопримечательностей уже давно такое есть.
Найдено единственное преимущество Гугл карт
Действительно, тянутся за 2ГИС. Но зачем нужны 3д карты достопримечательностей?! Вот карты такие ТЦ - нужны. А так, опять один маркетинг от Яндекса, чего и стоило ожидать
Непонятно, зачем ночная подсветка реализована, но классно. Видимо — для этого раз (-:
Молодцы, тянутся за 2Гис!
Для тех, у кого darkmode по-жизни)
Как зачем? Красиво же. Пусть у нас страна на 90% состоит из ебеней, зато ключевые потемкинские показушки - с ночной подсветкой. Патриотизм.
Вышло симпатично, но зачем? Если турист приехал с целью посмотреть достопримечательности, то лютый спойлер получается
Зачем навигаторы делать - это лютый спойлер. Едь и куда-нибудь приедешь. А еще зачем учебники и энциклопедии - это тоже спойлеры.
А ещё зачем рекламу этих объектов делать, зачем автобусы, если приехали туристы - пусть пешком ходят.
У ДубльГИС теперь можно заказывать модель своего объекта.
Ждём теперь требования для карт - не менее 8 Гб оперативной памяти)))
лучше бы отказались от этого позора
Это же ПК версия
и? то есть такой шлак по запросу из поисковика для пк - ок?
Миленько, но... зачем? В чем маркетинговый смысл? Поиграться на 10 минут, да. Но чтобы постоянно тыкать туда, ну я не знаю...