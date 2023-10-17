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Полина Лааксо

Пользователи WhatsApp* на Android смогут авторизовываться «без пароля» Статьи редакции

С помощью Face ID, Touch ID или PIN-кода.

  • Компания рассказала об этом в X (ранее — Twitter). Функция появится у пользователей Android «в ближайшие месяцы», узнало The Verge. Издание уточняет, что способ исключит необходимость вводить код из SMS при двухфакторной аутентификации. Когда опцию добавят на iOS — неизвестно.
  • В мае 2023 года поддержку ключей доступа подключила Google. По её словам, так пользователи лучше защищены от фишинга и могут быстрее зайти в аккаунт без необходимости вспоминать пароль.
  • Google вместе с Apple и Microsoft ещё в мае 2022 года пообещали к концу 2023-го внедрить единый стандарт авторизации без паролей (passkeys). Apple внедрила его в сентябре 2022 года в обновлении iOS 16, а Microsoft — в обновлении для Windows 11 в сентябре 2023-го. Ключи доступа также поддерживают, например, PayPal, Shopify и DocuSign.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #passkey #whatsapp

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6 комментариев
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 Вадим Д.
С помощью PIN-кода

Ну да, не пароль, а пин, совсем другое дело.

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Полина Лааксо
Автор

уточнили в тексте, что речь о кодах из смс, конечно

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Вадим Д.

(-: А вот теперь и правда другое дело 👍🏻

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Дмитрий Зима

У меня только один вопрос: как в вацапе авторизовываться по паролю? Всегда был код из смс

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Сестра Таланта

Ждем-с порцию гифок со стразиками от бабушек "С Днем авторизации по фейс-айди!"

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Yep Yep

Предпочел бы улучшения функционала, которым пользуешься не только при смене телефона

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