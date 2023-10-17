Пользователи WhatsApp* на Android смогут авторизовываться «без пароля» Статьи редакции
С помощью Face ID, Touch ID или PIN-кода.
- Компания рассказала об этом в X (ранее — Twitter). Функция появится у пользователей Android «в ближайшие месяцы», узнало The Verge. Издание уточняет, что способ исключит необходимость вводить код из SMS при двухфакторной аутентификации. Когда опцию добавят на iOS — неизвестно.
- В мае 2023 года поддержку ключей доступа подключила Google. По её словам, так пользователи лучше защищены от фишинга и могут быстрее зайти в аккаунт без необходимости вспоминать пароль.
- Google вместе с Apple и Microsoft ещё в мае 2022 года пообещали к концу 2023-го внедрить единый стандарт авторизации без паролей (passkeys). Apple внедрила его в сентябре 2022 года в обновлении iOS 16, а Microsoft — в обновлении для Windows 11 в сентябре 2023-го. Ключи доступа также поддерживают, например, PayPal, Shopify и DocuSign.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
28 показов
142 открытия
Ну да, не пароль, а пин, совсем другое дело.
уточнили в тексте, что речь о кодах из смс, конечно
(-: А вот теперь и правда другое дело 👍🏻
У меня только один вопрос: как в вацапе авторизовываться по паролю? Всегда был код из смс
Ждем-с порцию гифок со стразиками от бабушек "С Днем авторизации по фейс-айди!"
Предпочел бы улучшения функционала, которым пользуешься не только при смене телефона