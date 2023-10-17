YouTube добавил блокировку случайных действий, «стабилизацию звука» и ускорение видео длительным нажатием Статьи редакции
А также автоматические визуальные подсказки для кнопок «Нравится» и «Подписаться», когда автор упоминает их в видео.
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- Компания рассказала о новых функциях в своём блоге. Раздел «Библиотека» и профиль пользователя объединили во вкладку «Вы». В ней можно найти просмотренные видео, плейлисты, покупки и настроить учётную запись.
- В мобильном приложение YouTube появилась функция «стабильная громкость», которая уменьшает резкие перепады звука. В него также добавили режим блокировки случайных нажатий, чтобы избежать непроизвольных прерываний.
- Ускорить воспроизведение в два раза теперь можно длительным нажатием в любом месте экране. Когда пользователь уберёт палец, скорость станет стандартной. Эта функция будет доступна в том числе в веб-версии сервиса.
- YouTube добавил визуальные подсказки для кнопок «Нравится» и «Подписаться» в мобильном приложении и веб-версии. Анимация будет появляться, когда автор попросить пользователей поставить лайк или стать подписчиком канала. Счётчик просмотров на новых видео в первые 24 часа теперь будет обновляться в режиме реального времени, а самые популярные комментарии начнут чередоваться.
- Пользователям YouTube на телевизорах SmartTV стало доступно новое вертикальное меню, в котором можно посмотреть описание видео, оглавление и комментарии.
- В приложении сервиса для Android в «ближайшие недели» появится функция поиска песен, в том числе с помощью напевания.
Стабильная громкость и ускорение видео — огонь же просто!!!
Чем ответит рутуб, «ускоренной» модерацией? (-:
Ускоренным провалом
Это да, разгон к нему взяли приличный.
возможно , что ускоренным развитием , но это не точно
Я бы сказал: точно не им.
Ускоренным сгоранием задниц у пользователей)
А у них что есть пользователи? И что они по прежнему рекламу пересказывают?
Сервисом:
Новым роликом с унылыми дебилами...
Ну кстати вот эта неплохая фича
Вот это инновации, вот это я понимаю!!!!
Когда же эти критины сделают нормальные кнопки для веб версии. В чем проблема сделать стрелки вверх-вниз ответственными за громкость, вправо-влево - за перемотку. Нет,бл%ть, каждый раз по-разному в зависимости от того, что нажимал до этого
Удивительно, что спустя столько лет YouTube наконец догадался вкладку профиля назвать You.
Это было на поверхности изначально.
Полезно владеть художественным свистом.
.
Почему у YouTube нет конкурента?
дорого
Потому что они ему не нужны.
Были насколько знаю, но из-за кол-ва контента, теперь ютуб не догнать
потому что лучше ни у кого не получается сделать
Потому что это убыточный бизнес
YouTube generated $29.2 billion revenue in 2022
Revenue is not a profit.
Это понятно, но вряд ли у них расходы больше 30 млрд.
разве ютуб убыточен?
Вроде да
ФБ видео конкурент в штатах. Но еврей на столько все делает убогим, что ютуб выигрывает.
Ну и надо понимать, что к ЮТ привыкли все, у него самая огромная база, поэтому так сложно переманить
Тик-ток нормально забрал аудитории у ютуба, вполне себе конкурент за время проведённое с телефоном у многих)
Не нужен!
А еще перекрыл воздух любителям адблока
Теперь интерфейс а-ля «просмотр видосов (зачеркнуто) рекламы на алиэкспрессе»
Смотри через NewPipe. Не полная замена, но все же
«появится функция поиска песен, в том числе с помощью напевания.»
«Я руууускиииий» (с)
Я знаю только песню - "Я узззкий"
В теории Шамана так тоже зашазамим
У меня не появилось