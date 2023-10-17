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Сервисы
Артур Томилко

YouTube добавил блокировку случайных действий, «стабилизацию звука» и ускорение видео длительным нажатием Статьи редакции

А также автоматические визуальные подсказки для кнопок «Нравится» и «Подписаться», когда автор упоминает их в видео.

840 показов
1.2K открытий
  • Компания рассказала о новых функциях в своём блоге. Раздел «Библиотека» и профиль пользователя объединили во вкладку «Вы». В ней можно найти просмотренные видео, плейлисты, покупки и настроить учётную запись.
  • В мобильном приложение YouTube появилась функция «стабильная громкость», которая уменьшает резкие перепады звука. В него также добавили режим блокировки случайных нажатий, чтобы избежать непроизвольных прерываний.
  • Ускорить воспроизведение в два раза теперь можно длительным нажатием в любом месте экране. Когда пользователь уберёт палец, скорость станет стандартной. Эта функция будет доступна в том числе в веб-версии сервиса.
  • YouTube добавил визуальные подсказки для кнопок «Нравится» и «Подписаться» в мобильном приложении и веб-версии. Анимация будет появляться, когда автор попросить пользователей поставить лайк или стать подписчиком канала. Счётчик просмотров на новых видео в первые 24 часа теперь будет обновляться в режиме реального времени, а самые популярные комментарии начнут чередоваться.
  • Пользователям YouTube на телевизорах SmartTV стало доступно новое вертикальное меню, в котором можно посмотреть описание видео, оглавление и комментарии.
  • В приложении сервиса для Android в «ближайшие недели» появится функция поиска песен, в том числе с помощью напевания.

#новость #youtube

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36 комментариев
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 Вадим Д.

Стабильная громкость и ускорение видео — огонь же просто!!!
Чем ответит рутуб, «ускоренной» модерацией? (-:

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Олежка

Ускоренным провалом

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Вадим Д.

Это да, разгон к нему взяли приличный.

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Иван Токмаков

возможно , что ускоренным развитием , но это не точно

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Вадим Д.

Я бы сказал: точно не им.

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Максим Серебрянников

Ускоренным сгоранием задниц у пользователей)

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Премудрый пискарь

А у них что есть пользователи? И что они по прежнему рекламу пересказывают?

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Иван Серик

Сервисом:

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Премудрый пискарь

Новым роликом с унылыми дебилами...

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Журова Марина
появилась функция «стабильная громкость», которая уменьшает резкие перепады звука

Ну кстати вот эта неплохая фича

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Малолайкин

Вот это инновации, вот это я понимаю!!!!

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чувак

Когда же эти критины сделают нормальные кнопки для веб версии. В чем проблема сделать стрелки вверх-вниз ответственными за громкость, вправо-влево - за перемотку. Нет,бл%ть, каждый раз по-разному в зависимости от того, что нажимал до этого

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dlyavsyakojhujni
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Невероятный Блондин
Раздел «Библиотека» и профиль пользователя объединили во вкладку «Вы».

Удивительно, что спустя столько лет YouTube наконец догадался вкладку профиля назвать You.
Это было на поверхности изначально.

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СНОБ
поиска песен, в том числе с помощью напевания.

Полезно владеть художественным свистом.

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чувак

.

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Сергей Kenig

Почему у YouTube нет конкурента?

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хруст

дорого

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Малолайкин

Потому что они ему не нужны.

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Где деньги?

Были насколько знаю, но из-за кол-ва контента, теперь ютуб не догнать

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Даниил Мяснов

потому что лучше ни у кого не получается сделать

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Александр

Потому что это убыточный бизнес

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Vitaly Ya

YouTube generated $29.2 billion revenue in 2022

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Родитель 2

Revenue is not a profit.

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Vitaly Ya

Это понятно, но вряд ли у них расходы больше 30 млрд.

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user0564335

разве ютуб убыточен?

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чувак

Вроде да

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чувак

ФБ видео конкурент в штатах. Но еврей на столько все делает убогим, что ютуб выигрывает.
Ну и надо понимать, что к ЮТ привыкли все, у него самая огромная база, поэтому так сложно переманить

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Виктор

Тик-ток нормально забрал аудитории у ютуба, вполне себе конкурент за время проведённое с телефоном у многих)

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Премудрый пискарь

Не нужен!

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Добрый вечер

А еще перекрыл воздух любителям адблока
Теперь интерфейс а-ля «просмотр видосов (зачеркнуто) рекламы на алиэкспрессе»

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чувак

Смотри через NewPipe. Не полная замена, но все же

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Дмитрий Иванов

«появится функция поиска песен, в том числе с помощью напевания.»

«Я руууускиииий» (с)

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Ale K

Я знаю только песню - "Я узззкий"

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Дмитрий Иванов

В теории Шамана так тоже зашазамим

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Break

У меня не появилось

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33 комментария
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