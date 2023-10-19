В App Store появилось приложение «для хранения документов» DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции
Банк рекомендует установить приложение, пока его ещё не удалили.
- Ссылку на скачивание приложения «Тинькофф» разместил в своём официальном Telegram-канале.
- Приложение называется DocStorage. В описании говорится, что оно позволяет хранить важные документы — не только свои, но и родственников и друзей. Разработчиком указан Tomer Levi.
- В DocStorage доступны все функции приложения «Тинькофф» — денежные переводы, оплата покупок и другое. Авторизоваться нужно по номеру телефона, после придёт SMS с кодом подтверждения.
- «Тинькофф» рекомендует установить DocStorage «прямо сейчас», так как его могут удалить из App Store.
- В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, не связанная с банком. Она использовала цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.
- Также в сентябре в App Store появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса». Его удалили спустя пять дней.
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Модератор в App Store через неделю
модератор на лапу получает в usdt
За неделю там миллионы скачиваний будут. Если не десятки миллионов
Зря vc.ru постит здесь такие новости. Я думаю местные любители "сру там где ем" его и репортят.
нет не зря, иначе никак не узнать о нем
конечно, именно наше сообщество репортит — мы ведь единственные написали новость, тинькофф ведь не рассказал о нём у себя в канале и куча каналов ничего не написали 😔
Да его в любом случае снесут, это уже не главное, главное это то что люди кому надо успеют скачать
да чебурашки у нас есть
А все, уже поздно
Ты его в дверь, а он в окно 🤣
Да ещё уже впятером (-:
=)
вот они страдания у айфонщиков
Айфоны, это навязанная западом ценность. Айфоны для населения надо запретить. Оставить только для депутатов, чтобы они за все население мучались, изучали айфон со всех сторон, чтобы наши производители смогли лучше сделать
А ребята из Тинькофф молодцы, шарят в App Review.
Это скорее говорит о ревью Apple, если приложение для хранения документов, внезапно, может оказаться целым банковским приложением и не привлечь к себе внимание. Замечу что я не говорю что в Google дела обстоят лучше.
Вы знаете что делать)
Передайте данные этого гражданина уполномоченным органам на проверку по Ст. 284.2 УК.
Написать репорт?
ГОЙДА
Установил, как будто лагать сильнее стал
Как говорится
Пол гига это кончено мошшшшшшно 😂
ну тут тинькофф не уникальный в этом плане, сбер например тож вешает пол гига, втб чутка поменьше - 400 мб, разработчики банка пытаются быть вечатом и повторить его успех, а так в сбербанке и в тинькоффе можно даже поиграть в игры 🤡
Пока не отвалилось!
лучше бы тинькофф нормальную версию pwa выпустили бы, чтоб не пришлось сражаться с какими-то там дурачками из купертино
правда придётся вырезать весь не нужный функционал для банкинка, ибо пол гига в pwa уж точно не влезут
Ага, удивляет что они даже вход по faceid не могут сделать, хотя такой функционал давно уже есть.
От основного приложения которое заблокировали давно ничем абсолютно не отличается.
Отличается, теперь можно на Лукойле заправиться через "Топливо". Старая версия не поддерживала.
а зачем?
Догнать андроид-версию по функционалу
Битва банков и AppStore продолжается
Есть уточнение, данное приложение доступно только из России. Имейте в виду.😉
нахожусь не в россии, аппстор британский 🙃
Не только. Или это оне оно?
Раздел Город как не работал, так и не работает :(
ну он и нафиг ни нужон собственно
Только ради "города" счет в Тинькове и держу. Как не работает? Всегда работал (Москва).
И в новом приложении проблем с функционалом "города" не вижу, заправки работают.
Купить телефон за миллиард денег, а потом дёргать симки для тиктока, качать левые приложения и пр.
Ну а что поделать, если только такой телефон и умет в запись видео и человеческий интерфейс Телеграма.
Привет,подскажите банк не под санкциями,деньги с Европы перевести?? Спасибо за ранее
vc, клиенты банка и так узнают о приложении через старое приложение, но у вас цель либо хайпануть, либо чтобы его снова зарепортили в сторе