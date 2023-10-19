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Евгения Евсеева

В App Store появилось приложение «для хранения документов» DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции

Банк рекомендует установить приложение, пока его ещё не удалили.

  • Приложение называется DocStorage. В описании говорится, что оно позволяет хранить важные документы — не только свои, но и родственников и друзей. Разработчиком указан Tomer Levi.
  • В DocStorage доступны все функции приложения «Тинькофф» — денежные переводы, оплата покупок и другое. Авторизоваться нужно по номеру телефона, после придёт SMS с кодом подтверждения.
  • «Тинькофф» рекомендует установить DocStorage «прямо сейчас», так как его могут удалить из App Store.
  • В марте 2023 года сервисы «Тинькофф» пропали из App Store после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре появилась копия — The Pocket App, не связанная с банком. Она использовала цвета «Тинькофф» и изображение его банковской карты. Из-за него банк отправил претензию в App Store.
  • Также в сентябре в App Store появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса». Его удалили спустя пять дней.

#новость #тинькофф

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102 комментария
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 Ислам

Модератор в App Store через неделю

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Mike Amir

модератор на лапу получает в usdt

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Dima Alexeev

За неделю там миллионы скачиваний будут. Если не десятки миллионов

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11 комментариев
Huge Ammone

Зря vc.ru постит здесь такие новости. Я думаю местные любители "сру там где ем" его и репортят.

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Aleks B

нет не зря, иначе никак не узнать о нем

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7 комментариев
Евгения Евсеева
Автор

конечно, именно наше сообщество репортит — мы ведь единственные написали новость, тинькофф ведь не рассказал о нём у себя в канале и куча каналов ничего не написали 😔

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4 комментария
Sanya

Да его в любом случае снесут, это уже не главное, главное это то что люди кому надо успеют скачать

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Тарас Перещук

да чебурашки у нас есть

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Даниил Васильев

А все, уже поздно

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Мурад Муртазалиев

Ты его в дверь, а он в окно 🤣

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Вадим Д.

Да ещё уже впятером (-:

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Andrey Green

=)

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Кузя

вот они страдания у айфонщиков

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Мурад Муртазалиев

Айфоны, это навязанная западом ценность. Айфоны для населения надо запретить. Оставить только для депутатов, чтобы они за все население мучались, изучали айфон со всех сторон, чтобы наши производители смогли лучше сделать

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11 комментариев
Serpantin74
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Новорег

А ребята из Тинькофф молодцы, шарят в App Review.

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Вухмьехжбэхлы

Это скорее говорит о ревью Apple, если приложение для хранения документов, внезапно, может оказаться целым банковским приложением и не привлечь к себе внимание. Замечу что я не говорю что в Google дела обстоят лучше.

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17 комментариев
Piu-piu

Вы знаете что делать)

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Матвей Горняков

Передайте данные этого гражданина уполномоченным органам на проверку по Ст. 284.2 УК.

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2 комментария
Олежка

Написать репорт?

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Dmitriy Strashkov

ГОЙДА

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Тарас Перещук

Установил, как будто лагать сильнее стал

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Даниил Васильев

Как говорится

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Антон Добрынин

Пол гига это кончено мошшшшшшно 😂

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Игорь Киселёв

ну тут тинькофф не уникальный в этом плане, сбер например тож вешает пол гига, втб чутка поменьше - 400 мб, разработчики банка пытаются быть вечатом и повторить его успех, а так в сбербанке и в тинькоффе можно даже поиграть в игры 🤡

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Pavel Cree
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Вадим Д.
Успейте скачать новое приложение Тинькофф

Пока не отвалилось!

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Игорь Киселёв

лучше бы тинькофф нормальную версию pwa выпустили бы, чтоб не пришлось сражаться с какими-то там дурачками из купертино

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Игорь Киселёв

правда придётся вырезать весь не нужный функционал для банкинка, ибо пол гига в pwa уж точно не влезут

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2 комментария
Vilent

Ага, удивляет что они даже вход по faceid не могут сделать, хотя такой функционал давно уже есть.

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1 комментарий
Даниэль Нестеренко

От основного приложения которое заблокировали давно ничем абсолютно не отличается.

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Матвей Горняков

Отличается, теперь можно на Лукойле заправиться через "Топливо". Старая версия не поддерживала.

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Римма Е

а зачем?

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Матвей Горняков

Догнать андроид-версию по функционалу

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Андрей Соболев

Битва банков и AppStore продолжается

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Mr. xXx

Есть уточнение, данное приложение доступно только из России. Имейте в виду.😉

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Nikita Kharchenko

нахожусь не в россии, аппстор британский 🙃

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Piu-piu

Не только. Или это оне оно?

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Dmitry Chebotar

Раздел Город как не работал, так и не работает :(

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Игорь Киселёв

ну он и нафиг ни нужон собственно

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1 комментарий
Матвей Горняков

Только ради "города" счет в Тинькове и держу. Как не работает? Всегда работал (Москва).
И в новом приложении проблем с функционалом "города" не вижу, заправки работают.

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Alex

Купить телефон за миллиард денег, а потом дёргать симки для тиктока, качать левые приложения и пр.

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Матвей Горняков

Ну а что поделать, если только такой телефон и умет в запись видео и человеческий интерфейс Телеграма.

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1 комментарий
Алексей

Привет,подскажите банк не под санкциями,деньги с Европы перевести?? Спасибо за ранее

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Mike Amir

vc, клиенты банка и так узнают о приложении через старое приложение, но у вас цель либо хайпануть, либо чтобы его снова зарепортили в сторе

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99 комментариев
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