Разработчик сервисов для видеозвонков Webinar сменил название на «МТС Линк» Статьи редакции
В 2022 году компания перешла под контроль МТС.
- Бренд «МТС Линк» объединит сервис для онлайн-встреч, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер, который пока тестируется, рассказала компания.
- Кроме названий сервисов сменился домен сайта и логотип. Юридическое наименование — ООО «Вебинар технологии» — не изменится, уточняет ТАСС.
- Изменения не затронут запланированные мероприятия пользователей. Условия сотрудничества — стоимость и включённые в тарифы услуги — также останутся прежними.
- С разработкой айдентики и названия бренда помогали агентства ONY и Signal.
- Webinar основана в 2008 году. В июле 2022-го компанию купил МТС, она продолжила работать как отдельная структура в группе оператора с действующими топ-менеджерами. По собственным данным, за год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых участвуют до 30 млн пользователей.
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Старое название было лучше. Ох уж эти «экосистемы».
Полностью согласен!
Более привычное что-ли..
Да и к сути ближе всё-таки. Кстати, только вот сейчас и узнал что они МТС-у продались.
Выглядит тупо. У бренда МТС нет веса за пределами сотового оператора имхо. Просто так убить нишевый старый бренд странно. Усилий затащить кого-то на mts-link потребуется больше чем на webinar.
Зонтичные бренды сложная нишевая история.
Молодцы! Не ожидал, что они смогут такого достигнуть!
купить компанию и дать ей свой логотип?
Лукойл
Странное название.
Могли бы просто добавить мтс в название и получить МТС Webinar, если очень хотели зонтичный бренд.
Соберемся в Линке? Позвоню через Линк? Урок будет в Линке? Скинь Линьку?
Звучит странно. При этом слово Вэбинар ушло в народ вроде как уже.
Хотя может просто непривычно