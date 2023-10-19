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Таня Боброва

Разработчик сервисов для видеозвонков Webinar сменил название на «МТС Линк» Статьи редакции

В 2022 году компания перешла под контроль МТС.

  • Бренд «МТС Линк» объединит сервис для онлайн-встреч, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер, который пока тестируется, рассказала компания.
  • Кроме названий сервисов сменился домен сайта и логотип. Юридическое наименование — ООО «Вебинар технологии» — не изменится, уточняет ТАСС.
  • Изменения не затронут запланированные мероприятия пользователей. Условия сотрудничества — стоимость и включённые в тарифы услуги — также останутся прежними.
  • С разработкой айдентики и названия бренда помогали агентства ONY и Signal.
Источник: «МТС Линк»
  • Webinar основана в 2008 году. В июле 2022-го компанию купил МТС, она продолжила работать как отдельная структура в группе оператора с действующими топ-менеджерами. По собственным данным, за год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых участвуют до 30 млн пользователей.
Источник: «МТС Линк»

#новость #мтс

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Старое название было лучше. Ох уж эти «экосистемы».

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Иван Серик

Полностью согласен!
Более привычное что-ли..

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Вадим Д.

Да и к сути ближе всё-таки. Кстати, только вот сейчас и узнал что они МТС-у продались.

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Ware Wow

Выглядит тупо. У бренда МТС нет веса за пределами сотового оператора имхо. Просто так убить нишевый старый бренд странно. Усилий затащить кого-то на mts-link потребуется больше чем на webinar.

Зонтичные бренды сложная нишевая история.

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Иван Серик

Молодцы! Не ожидал, что они смогут такого достигнуть!

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Невероятный Блондин

купить компанию и дать ей свой логотип?

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Андрей Любчиков

Лукойл

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Константин Рекк

Странное название.
Могли бы просто добавить мтс в название и получить МТС Webinar, если очень хотели зонтичный бренд.

Соберемся в Линке? Позвоню через Линк? Урок будет в Линке? Скинь Линьку?

Звучит странно. При этом слово Вэбинар ушло в народ вроде как уже.

Хотя может просто непривычно

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