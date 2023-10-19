Google Meet представил функцию ретуши для части пользователей — например, с ней можно «скрыть» синяки под глазами Статьи редакции
Пользователям с личными аккаунтами она недоступна.
- Функция Portrait touch up доступна в двух режимах, которые позволят в разной степени «выровнять» цвет лица во время видеозвонка, осветлить места под глазами и скрыть покраснение глаз. Об этом говорится в блоге Google Workspace, обратил внимание The Verge.
- В компании считают, что она пригодится, например, если пользователь присоединился ко встрече сразу после спортзала или восстанавливается после простуды — функция поможет «слегка улучшить» внешний вид.
- Включить режим и выбрать степень ретуши можно в настройках.
- Функция будет постепенно появляться в мобильных версиях Google Meet для части пользователей — например, тарифов Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Education Plus, подписчиков Google One и некоторых других. Пользователям с личными аккаунтами она недоступна.
- В веб-версию сервиса компания планирует добавить её к концу 2023 года.
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Теперь скрывать домашнее насилие станет еще проще.
Таких сможет "поправить"? Или целиком замажет?
Вот так будет:
Недурно 👍🏻
«Наши коллеги из Гомельского офиса разработки на связи»
Тим лид третий, справа - 1С
Я так и подумал (-:
За что ты так 1С не любишь.
Для пользователей enterprise-тарифов, наверное, очень актуальная фишка. Хотя при созвонах с руководством, лучше её отключать, чтобы не добавили работы :)
Наконец-то! Образ жизни с множеством онлайн встреч и работой 24/7 можно скрыть от собеседников)))
Насчёт IT там ещё фееричную новость сейчас прочитал, какой-то боксер хочет регулировать зарубежные сетевые игры, и великий кормчий, как знаток серверных и сетевых технологий, это одобрил.
Так уже кажется отрегулировали.
PS Store русского нет, Steam тоже без костылей не работает. Что они там регулировать то собрались? Продажу дисков? :D
Заблочат, наверно, всем доку два и детям роблокс)
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/10/2023/6531212f9a794737466a98ab?from=from_main_7
Какой-то аттракцион — собери Windows
а это не будет выглядеть всрато и неестественно?
как это не будет?
Нужен тариф когда рисуешь другим рожу и все остальные это видят, но отменить не могут
"например, с ней можно «скрыть» синяки под глазами"-это в наилучшем случае , если ретушью будут пользоваться в таких целях
Фича одобрена ведущими представителями BLM&LGBT
а кто им под глаз заехал?
а в гугл фото?