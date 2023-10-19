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Таня Боброва

Google Meet представил функцию ретуши для части пользователей — например, с ней можно «скрыть» синяки под глазами Статьи редакции

Пользователям с личными аккаунтами она недоступна.

  • Функция Portrait touch up доступна в двух режимах, которые позволят в разной степени «выровнять» цвет лица во время видеозвонка, осветлить места под глазами и скрыть покраснение глаз. Об этом говорится в блоге Google Workspace, обратил внимание The Verge.
  • В компании считают, что она пригодится, например, если пользователь присоединился ко встрече сразу после спортзала или восстанавливается после простуды — функция поможет «слегка улучшить» внешний вид.
  • Включить режим и выбрать степень ретуши можно в настройках.
  • Функция будет постепенно появляться в мобильных версиях Google Meet для части пользователей — например, тарифов Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Education Plus, подписчиков Google One и некоторых других. Пользователям с личными аккаунтами она недоступна.
  • В веб-версию сервиса компания планирует добавить её к концу 2023 года.
Настройки функции / Источник: Google 

#новость #googlemeet

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21 комментарий
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 Griby Lenina

Теперь скрывать домашнее насилие станет еще проще.

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Вадим Д.

Таких сможет "поправить"? Или целиком замажет?

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Вася Пражкин

Вот так будет:

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Вадим Д.

Недурно 👍🏻

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Piu-piu

«Наши коллеги из Гомельского офиса разработки на связи»

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Piu-piu

Тим лид третий, справа - 1С

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Вадим Д.

Я так и подумал (-:

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John Smith

За что ты так 1С не любишь.

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Александр

Для пользователей enterprise-тарифов, наверное, очень актуальная фишка. Хотя при созвонах с руководством, лучше её отключать, чтобы не добавили работы :)

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Galina Shtraus

Наконец-то! Образ жизни с множеством онлайн встреч и работой 24/7 можно скрыть от собеседников)))

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Иван Помидоров

Насчёт IT там ещё фееричную новость сейчас прочитал, какой-то боксер хочет регулировать зарубежные сетевые игры, и великий кормчий, как знаток серверных и сетевых технологий, это одобрил.

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Артём

Так уже кажется отрегулировали.
PS Store русского нет, Steam тоже без костылей не работает. Что они там регулировать то собрались? Продажу дисков? :D

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Иван Помидоров

Заблочат, наверно, всем доку два и детям роблокс)

https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/10/2023/6531212f9a794737466a98ab?from=from_main_7

Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр…
Онлайн-игры, в которые играют в России, должны находиться в домене.ru, а их сервера на территории…
www.rbc.ru
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Невероятный Блондин
тарифов Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Education Plus, подписчиков Google One и некоторых других.

Какой-то аттракцион — собери Windows

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Лёха Литвинов

а это не будет выглядеть всрато и неестественно?

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Ванга

как это не будет?

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Хозяин местных лахтаботов

Нужен тариф когда рисуешь другим рожу и все остальные это видят, но отменить не могут

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Cassandra Puffen

"например, с ней можно «скрыть» синяки под глазами"-это в наилучшем случае , если ретушью будут пользоваться в таких целях

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Ванга

Фича одобрена ведущими представителями BLM&LGBT

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Alex Melnikoff

а кто им под глаз заехал?

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Alex Melnikoff

а в гугл фото?

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18 комментариев
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