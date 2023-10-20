Приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» удалили из App Store Статьи редакции
Меньше чем через сутки после появления.
- Сервис больше не доступен по ссылке, которую публично размещал банк, и не ищется в поиске магазина. Его разместили в App Store 19 октября 2023 года под видом инструмента для хранения документов. «Тинькофф» рекомендовал установить его «прямо сейчас» из-за угрозы удаления.
- Приложения «Тинькофф» пропали из App Store в марте 2023 года после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре в магазине Apple появился сервис The Pocket App, который использовал цвета банка и изображение его банковской карты. Финансовая организация отправила на него претензию в App Store.
- В том же месяце стало доступно приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса». Инструкцию по установке публиковал сам банк. 5 октября его удалили.
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Недолго фраер танцевал.
Модераторы свой хлеб отрабатывают. Со стороны банков можно уже массированные «атаки» проводить — по 10-15 приложений в день (-:
Ты реально тут ночуешь 24/7??
Ты реально сидишь и ждёшь, когда я что-то напишу, чтобы удивиться тому, что я уже здесь? (-:
Засадный полк его величества?
Ты реально сидишь и ждёшь, когда я что-то напишу тебе по поводу того, что ты что-то пишешь, чтобы в ответ мне написать что-то?
Доброе утро, кстати!🌞
Два бота ругаются, это к дождю
Упаси боже
А ты? )) Доброе утро, страна.
Пошли вертолеты…
Братишка кто там коммент написал?
Чел сидит, сохраняет свой манямир с помощью банов, а потом зачем-то уточняет у других, кто что пишет.
Сразу ряд диагнозов описал 👍🏻
Что тут написано и кем?🤡
Местный блаженный с аватаркой клоуна. Не обращай внимания, ничего интересного подобные впринципе не способны написать
Ледидед из Таиланда по имени Мазай
Ок
Дед мазай..
Ни семьи, ни подруг лишь один vc.ru
Я сначала думал, что это нейросеть, сейчас склоняюсь к тому, что человек не нашел никакого смысла в реальной жизни и нашел себя на этом ресурсе
Нейросеть:)
Покупай айфон, говорили они.
Камера норм, интерфейс гладкий. Почему бы и не купить, если деньги есть, казалось бы. Или отсутствие одного приложения на задворках географии — стоп фактор? Сотрудник Тинькофф что ле?
Одного?
А на Samsung даже не нужно возиться со всякими APK и русторами, "Тинькофф Банк" просто обновляется через встроенный Galaxy Store, под своим именем.
Зрада чи перемога?
Пока на корейцев не надавили, обновляется.
Видимо что-то случилось, раз удаляют Тинькофф из апп стора каждый раз
Гегемон загегемонился
Это абсолютный рекорд
Это событие заслуживает отдельной новости, а не апдейта старой?
Да. Основная новость для юзеров банка, а это для злорадствующих хейтеров.
Ца разная
VC красавчики, отработали на ура :)
Пользователи андродида настучали из зависти к обладателям премиум телефона.
Айфон это премиум? С какой стати то?)
А что премиум?
Айфон