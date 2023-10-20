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Полина Лааксо

Приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» удалили из App Store Статьи редакции

Меньше чем через сутки после появления.

  • Сервис больше не доступен по ссылке, которую публично размещал банк, и не ищется в поиске магазина. Его разместили в App Store 19 октября 2023 года под видом инструмента для хранения документов. «Тинькофф» рекомендовал установить его «прямо сейчас» из-за угрозы удаления.
Источник: РБК
  • Приложения «Тинькофф» пропали из App Store в марте 2023 года после попадания банка под санкции ЕС и США. В сентябре в магазине Apple появился сервис The Pocket App, который использовал цвета банка и изображение его банковской карты. Финансовая организация отправила на него претензию в App Store.
  • В том же месяце стало доступно приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса». Инструкцию по установке публиковал сам банк. 5 октября его удалили.

#новость #тинькофф

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35 комментариев
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 Вадим Д.

Недолго фраер танцевал.

Модераторы свой хлеб отрабатывают. Со стороны банков можно уже массированные «атаки» проводить — по 10-15 приложений в день (-:

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Сергей Я

Ты реально тут ночуешь 24/7??

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Вадим Д.

Ты реально сидишь и ждёшь, когда я что-то напишу, чтобы удивиться тому, что я уже здесь? (-:
Засадный полк его величества?

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Сергей Я

Ты реально сидишь и ждёшь, когда я что-то напишу тебе по поводу того, что ты что-то пишешь, чтобы в ответ мне написать что-то?

Доброе утро, кстати!🌞

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Yep Yep

Два бота ругаются, это к дождю

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Сергей Я

Упаси боже

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дед Мазай и тайцы

А ты? )) Доброе утро, страна.

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James Bomond

Пошли вертолеты…

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Сергей Я

Братишка кто там коммент написал?

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Pavel Cree

Чел сидит, сохраняет свой манямир с помощью банов, а потом зачем-то уточняет у других, кто что пишет.

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Вадим Д.

Сразу ряд диагнозов описал 👍🏻

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Сергей Я

Что тут написано и кем?🤡

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Траун

Местный блаженный с аватаркой клоуна. Не обращай внимания, ничего интересного подобные впринципе не способны написать

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James Bomond

Ледидед из Таиланда по имени Мазай

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Сергей Я

Ок

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Траун

Дед мазай..

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Марат Шайхутдинов

Ни семьи, ни подруг лишь один vc.ru
Я сначала думал, что это нейросеть, сейчас склоняюсь к тому, что человек не нашел никакого смысла в реальной жизни и нашел себя на этом ресурсе

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Плато Щукин

Нейросеть:)

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Пуск Про

Покупай айфон, говорили они.

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Юрий Б.

Камера норм, интерфейс гладкий. Почему бы и не купить, если деньги есть, казалось бы. Или отсутствие одного приложения на задворках географии — стоп фактор? Сотрудник Тинькофф что ле?

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Сергей Я

Одного?

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Бинарный Ёж

А на Samsung даже не нужно возиться со всякими APK и русторами, "Тинькофф Банк" просто обновляется через встроенный Galaxy Store, под своим именем.

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Gogi Jan

Зрада чи перемога?

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Хэппи милф

Пока на корейцев не надавили, обновляется.

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Даниил Васильев

Видимо что-то случилось, раз удаляют Тинькофф из апп стора каждый раз

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Сергей Я

Гегемон загегемонился

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Chil

Это абсолютный рекорд

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James Bomond

Это событие заслуживает отдельной новости, а не апдейта старой?

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Марат Шайхутдинов

Да. Основная новость для юзеров банка, а это для злорадствующих хейтеров.
Ца разная

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MisterX

VC красавчики, отработали на ура :)

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Alex

Пользователи андродида настучали из зависти к обладателям премиум телефона.

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Траун

Айфон это премиум? С какой стати то?)

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Юрий Б.

А что премиум?

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Alex

Айфон

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Сергей Я
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32 комментария
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