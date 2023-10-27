Роскомнадзор запретил поисковикам показывать ссылки на AWS, GoDaddy и ещё девять провайдеров хостинга Статьи редакции
С конца сентября 2023 года их уже должны помечать как нарушителей законов России.
- Одиннадцать иностранных провайдеров хостинга не выполняют требования закона о «приземлении», поэтому Роскомнадзор принял «дополнительные меры» и запретил поисковую выдачу информации об их сайтах.
- Меры приняты в отношении Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
- Компании не зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, не разместили формы обратной связи и не создали представительства в России, объяснил регулятор. Меры будут действовать «до исполнения обязанностей в полном объёме».
- В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать этих провайдеров, а также FastComet как нарушителей законов России. В новом списке FastComet нет.
- В апреле 2022 года Роскомнадзор запретил рекламировать Google и его сервисы в России, а также обязал поисковики маркировать компанию. После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать её как нарушителя российских законов. Летом того же года регулятор обязал поисковики помечать как «нарушителей» Twitch, Wikimedia Foundation, а также Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest.
9.8K показов
4.7K открытий
Комментарий удален модератором
Гражданам давно пора понять, что релокация и ориентация на иностранный образ жизни - единственный выход.
РКН - это ругательство!
Комментарий удален модератором
ну да, в энтих "иностранных сегментах" же нет никаких указов что и как должно быть в бизнесе. Полная свобода)))
Как же заебала эта контора.
Комментарий недоступен
О, запретные ссылки так и манят.
Подняли популярность им, молодцы!
на каждом углу надо рассказывать какие они плохие, и что вот именно они, гадины, нарушают законы РФ
Не забудьте их добавить в закладки! В выдаче они будут не везде:-)
Запретный плод сладок
Комментарий удален модератором
Подняли бюджет!
А то без этого не найдешь же эти сервисы 😀
Даже при Совдепии никому не пришло в голову блокировать частоты радиопередач на уровне радиоприёмника или требовать чтобы иностранные радиостанции сами себя блокировали и не вещали в направлении совка. Ну, их бы, естественно, послали на три буквы. Смысл поисковика позволять людям находить источники информации по своему усмотрению, а не по указанию диктатуры. Они имеют ту же самую функцию, что шкала поиска в радиоприёмнике. Очень сильно начало заносить комарилью.
И глушилок небыло небось?
Комментарий удален модератором
Роскомнадзор перечислил компании, где нужно хостится. Неплохо. Да вот в этом списочке вижу ionos, а эти м*даки мне в 22-м году из-за наличия паспорта РФ дали пинка под зад. Так что вычеркиваем эту компанию из приличного общества
Давно пора заблокировать: Mail, Единоросов и Роскомнадзор.
От них одна херня исходит
Mail не трожь 😈
И сайт президента
Всё перечисленные сервисы стройными рядами отправились распускать сотрудников и закрываться, а российские частные и корпоративные пользователи моментально забыли об их существовании и пошли закупать хостинг на народ.ду домены на ниц.ру.
Почему Apple приземляться не заставляют? Там половина почты и личных фоточек всех депутатов хранится.
А кому они нужны?
Люди им не доверяют даже вата.
Фюрер им не доверяет ничего кроме голосовать за по команде
Депутаты просто цирк.
Ну так-то Apple уже давно «приземлилась» в России. Так что данные депутатов в безопасности.Роскомнадзор в ноябре 2021 года опубликовал первый список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России. В нём было 13 участников, в том числе Google, Apple, Meta*, Telegram и Twitter. Первой требования выполнила Apple в начале 2022 года.
https://vc.ru/services/893065-roskomnadzor-obyazal-vladelca-aviaseyls-otkryt-ofis-v-rossii-i-vypolnit-drugie-trebovaniya-po-zakonu-o-prizemlenii
Комментарий удален модератором
Я возмущен твоим постом до глубины души! Зачем так канареек обижаешь? Они очень хорошие и по сравнению с роскомпозоровцами весьма умные.
А можно от какого-нибудь знатока узнать почему условный «рег ру» хуже? Реальный вопрос
Тем что он российский, читай - исполняет не только законные хотелки чиновников, но и вообще любые.
Для сайтика по продаже домашних свечей и кошельков - ок. Для ИТ-инфраструктуры - не ок. Попробуй поднять тот же простенький VPS и заглядывай в логи. Про то, чтобы поднимать что-то громоздкое и сложное речи даже не идет. Ну, и AWS, AZURE, DO - это не просто хостинг. Я даже близко не назову в России чего-то приближенного. Можно выделить Селектел, но очень натяжно.
Тот же aws обладает такой огромной инфраструктурой, что имеет собственную обучающую платформу по разным направлениям. И сертификацию. Если вам сделали на WP сайт, который нужно залить куда-то, то почти все равно куда. Если сложная приложуха с тысячами пользователей ежедневно, то уже не пойдет.
Помните, как Маск в своем Х ограничил число твиттов, которые можно читать ежедневно? Вот на aws можно настроить разные варианты балансировки нагрузки и кэширование, чтобы такого бреда не происходило.
Никто не говорит, что Reg, TimeWeb и прочие хуже для рынка РФ, но, например, если бизнес у вас заточен под иностранный рынок, то и хостить лучше на иностранном.
Права на домен будут подтверждены только в чебурнете, в случае чего. И сайт/приложение будет доступно только там. А данные — любым представителям отечественных силовых структур.
Рег ру хуже коричневой субстанции
Ну он более приземленный не?
ценами и тем что уже ниже описали
Бизнесу давно пора понять, что локализация, разработка и хостинг в России - единственный выход. Пока существуют всякие пентагоны с имбецилами-генералами и вредительскими санкциями, фокус только на Россию!
Хм, а я думал, что санкции только на пользу.
А эти генералы-имбецилы из Пентагона, которые блокируют российские сервисы в выдаче поисковых систем, они сейчас с нами в одной комнате, да?😏
100%
Ну да. Что же выбрать для бизнеса: нищую страну с вымирающим населением или остальной мир?
РОСКОМНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВСЕМ СРАТЬ!
Скоро в новостях.
А себя не пометили?
Ы все помним кейс с ТГ, когда оно само себя заблокировало😂
https://vc.ru/media/432308-roskomnadzor-zablokiroval-sebeanus-online-vosmoe-zerkalo-peterburgskogo-izdaniya-bumaga
Железный занавес со скрежетом закрывает возможности
Правильное решение , правила нужно соблюдать
Комментарий удален модератором
Давно пора этого годеди прикрыть
за что?
на годеди дрочат ток те кто им не пользуется, в начвле сво они просто разделегировал домены компаний из рф и написали пошли в жопу, потом оказалось что компаний из РФ кратно больше оказалась и как стали от них валить сами риторика изменилась
О, отлично, дякую за белый список норм сервисов. Впрочем, мы ими и так пользуемся
Поисковик которые не показывает ссылки это вовсе не поисковик а какое-то дырявое решето
А Medium почему заблокировали?
Там дюже умные сидят. А таких неудачники из роскомпозора ненавидят больше всего.
Там статьи про эмиграцию пишут, как я например
Еще indiehacker тоже, уже давненько
Поисковики это яндекс и калека мэйлру которым никто не ищет.
Тоесть целый российский надзор запретил одному российскому поисковику показывать ссылки на мировых хостеров.
Ну вот скоро и будет один поисковик. 2024
Всегда вот было интересно, и как же раньше без этих приземлений и прочего обходились. Прям удивительно. И никаких всплесков преступности и прочего не было. А вот как стали все и вся приземлять и создавать реестры, начались постоянные сливы данных и наплыв мошенников. В целом может это и хорошая идея, но я например не доверяю хранению данных в России сейчас. Пусть уж лучше условный джон из Техаса будет знать сколько я денег трачу и все такое, чем эти данные по России будут гулять, вместе с адресом квартиры где я живу и прочее. С мошенниками сталкивалась моя мама, знали абсолютно все. И причем началось это после открытия счета в одном из банков
Все законы подобного типа созданы лишь для того, чтобы взять под контроль данные. Все эти ссылки на "заботу о людях" - чистой воды манипуляция. Идет постепенное закручивание гаек с целью ограничения доступа к альтернативным источникам информации и платформам на которых она расположена. Все это делается постепенно, чтобы не вызывать массового недовольства. Вы должны понимать, что РКН тут только исполнитель. Все ниточки идут сверху. Данная тенденция будет применяться повсеместно, пока существует угроза правящему режиму.
и гугл выполнит требование?
И это? Очень интересно было бы на это посмотреть.
И на коленях приползет просить прощения!
Может быть, если прогнутся перед бля;дьми, то заблокирует google.ru, Но если вы по умолчанию google.ru не используете, а скажем пользуетесь google.as или .com или .fr, то я себе такое не представляю. Камарилья, как все не легитимные режимы, очень боится недовольства. Скажем они банят относительную мелочёвку, в плане видеохостингов, как bitchute и dailymotion, но не трогают YouTube. Если надавить google на хвост а он в ответ отключит все google услуги и андроид телефоны к ним привязанные, народонаселение вряд ли будет ликовать от счастья. А более мелкие поисковики как duckduckgo, скорее всего, пошлют банщиков на три буквы
Если узнает о нем. И не умрёт от смеха то обязательно заблокирует
На вряд ли. Рекламу они уже отключили и денег с поисковика не зарабатывают. Пойти на поводку режима, это гарантированный шитсторм на западе и приглашения в конгресс.
Комментарий удален модератором
красивое
А как выглядит это самое обязывание поисковиков? И что будет, если не согласятся? Заблокируют? Не думаю. Применят паяльник?
Яндекс добровольно стали раком.
Каким популярным запросом можно получать ссылки на aws?
А Роскомнадзор не желает запретить поисковикам показывать ссылки на некоторые отечественные ресурсы, ВКонтакте, например, которое переполнено обскурным контентом, в том числе детским п*рно?