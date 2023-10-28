Instagram* начал тестировать функцию, которая позволит пользователям предлагать фото и видео для чужой «карусели» Статьи редакции
«Предложку» можно будет отключить.
- О тестировании новой опции рассказал глава соцсети Адам Моссери. По его словам, она откроет «новые возможности для творчества».
- Перед тем как опубликовать «карусель» из нескольких фотографий и (или) видеороликов, автор сможет разрешить подписчикам предлагать ему свой контент для подборки. Те, в свою очередь, увидят соответствующую кнопку: «Добавить к публикации». Чтобы чужое фото или видео появилось в «карусели», нужно будет его одобрить.
- В 2021 году сервис представил функцию Collabs, которая позволяет двум пользователям создавать совместные публикации: у них общие лайки и комментарии.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
70 показов
212 открытий
Экстремизм какой.
На нашем рынке это уже не актуально.
Года через 3. Все статьи будут начинаться подобным образом. И сопровождаться символом *. "Youtube* ввел функцию... Twitch* провел реорганизацию....Google* собирается выйти на...... А мы будем сидеть за высоким забором, славить неназываемого и с сожалением и некой долей зависти, наблюдать как развивается мир. Вспоминая доллар по 30, конкурентные выборы, "нетронутую" Конституцию и пенсионный возраст.