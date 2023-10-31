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Таня Боброва

«Литрес» за «символическую» цену продал 51% в эстонской платформе электронных книг Estonian Digital Book Centre Статьи редакции

Теперь группа планирует развиваться в «дружественных» странах.

  • Группа «Литрес» продала контрольную долю в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая специализируется на оптовой торговле электронными книгами в странах Балтии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совладельца «Литреса» и издательства «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.
  • Покупателями доли стали местные акционеры эстонской платформы, уточнили в «Литресе» и не раскрыли сумму сделки. По словам Новикова, цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».
  • По словам предствителя группы, «Литрес» также заморозил бизнес в Польше, поскольку с компанией приостановили контракты «местные агрегаторы» цифровых книг. Там сервис запустился в 2019 году и тогда же купил долю в EDRK. По словам топ-менеджера крупного сервиса цифровых книг, сумма сделки составила около €300-400 тысяч.
  • Теперь «Литрес» планирует международную экспансию в «дружественные» страны, рассказал Новиков. В 2022-м сервис вышел в Азербайджан, а летом 2023-го — в Узбекистан. По словам Новикова, в будущем компания может выйти на рынок Казахстана.
  • По оценке группы, на зарубежные продажи в 2022 году приходилось 16% всей выручки сервиса «Литрес», в 2023-м компания ожидает, что они составят 22% от общей выручки.

#новость #литрес

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51 комментарий
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 Влад Шушкевич

ЛитРес, конечно,уникальная контора в плане борьбы с пиратской продукцией.

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Eldar Salikhov

Почему?

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1 комментарий
Anton K

Дружественность эта - такое относительное понятие 😁 ща туда-сюда, и придётся уже и с тех рынков уходить 😁

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Таир Бакиев

Русский с китайцем дружба на век! Написано в 1949, так что как минимум еще лет 25 дружественности есть!

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1 комментарий
Саша Панина

Дружба на время тоже котируется

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Valentin Panchenko

ЛитРес реально удобные ребята. Перекатился к ним из Гугл букс очень давно. Маленькая компания сделала приложения удобнее, чем гугл.

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Bad Gateway

Плюс, давно уже именно у них книжки читаю. Интерфейс удобнее, даже если слушать)

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Philipp Novikov

DRM - зло

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Андрей

рекомендую из моей подборки
https://www.litres.ru/book/nikolas-stargardt/mobilizovannaya-naciya-germaniya-1939-1945-64019576/

Мобилизованная нация. Германия 1939–1945…
Книга оксфордского профессора, одного из самых авторитетных исследователей нацизма, рассказывает о…
www.litres.ru
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Иван Серик

Не экспансия, а побег!

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Эшель Деникин

Вы реально считаете, что наши восточные "друзья" читают книги?!))

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Roman Tarasov

Ну, не нужно думать, что в Средней Азии люди только в аулах живут.

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2 комментария
p0sted

В Казахстане книжных не меньше, чем в РФ.

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4 комментария
Вишняковский

Конечно, их вроде учат в школе читать?)

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1 комментарий
Вадим Д.

Оптовая торговля электронными книгами? Эстонская цифрА? Ну и правильно что избавились.

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ABpuOH

Оптовая торговля электронными книгами? Это ctrl+c - ctrl+v?

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Император Нолимоций

Нешто гарипотер «в творческом изложении» в Европе не зашел? Shocker.

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Denis Azarenko

Одна проблема в дружественных странах либо нет денег, либо другой менталитет

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Таир Бакиев

у нас тоже был другой менталитет, ничего как-то развернулись и приучили людей за книжки платить

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Филипыч

Остается только пожелать удачи

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Дарко
«Литрес» за «символическую» цену продал 51% в эстонской платформе электронных книг

Интересно что за сумма-то такая, раз решили ее назвать «символической»

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Разработка Телеграм-ботов

Огласите весь список, пожалуйста. Хочу купить что-нибудь за символическую плату.

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Alexander Antonov-Senior

Есть "горящие" путёвочки на СВО, ну очень горящие.

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48 комментариев
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