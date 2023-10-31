«Билайн» перезапустил сервис «Книги Билайн» с электронными и аудиокнигами Статьи редакции
Раньше он был доступен только абонентам оператора, теперь — всем пользователям.
- «Книги Билайн» будет доступен по подписке. Тариф с аудио- и электронными версиями книг стоит 20 рублей в день или 499 рублей в месяц, только электронные — 12 рублей в день или 299 рублей в месяц, только аудио — 18 рублей в день или 449 рублей в месяц. Инвестиции в перезапуск и продвижение приложения в компании не раскрыли, пишет «Ъ».
- В сервис также можно загружать книги для чтения без подписки, есть поддержка CarPlay и Android Auto.
- Пока в приложении почти 300 тысяч единиц контента, включая аудиокниги. Часть библиотеки — от «Литрес», остальное компания купила у издательств напрямую. Оператор планирует занять до 10% рынка цифровых книг к 2026 году, рассказал изданию источник, знакомый с планами компании.
- «Билайн» развивает книжный сервис с 2015 года.
- В сентябре 2022 года сервис электронных книг «Строки» запустил МТС, с 2015-го оператор развивал «МТС библиотеку» вместе с «Литресом».
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Сделайте сначала связь нормальной. Любой сервис от оператора воспринимается примерно так:
А что не так у Билайна с качеством связи?
Здравствуйте! Если у вас всплывают такие сообщения, их можно отключить, позвонив по бесплатному номеру 0684211371. Качеству связи мы уделяем особое внимание. Напишите подробнее в личные сообщения, какие именно есть замечания, указав номер телефона. Поможем.
Лайк если только узнал
Что-то долго, но кто знает, может неплохо будет
На какую только невостребованную хрень сотовые операторы десятки и сотни миллионов не спускают, зато можно оправдать повышение цен на услуги связи
Сервис надо было назвать "Книги Би", получили бы отличный медийный охват.
Popcorn Books пытались. Не взлетело.
Ага, а потом Мизулина спросит кого вы слушаете
такие названия запрещены в РФ , но было бы на слуху конечно
Билайн жив, уже хорошо
Зачем, если уже есть сервисы хорошие типа ЛитРеса
Да вроде всё довольно понятно.
Все пытаются подобие экосистемы сервисов сделать, для своих пользователей. Типа Яндекс плюса, где разная сервисы входят, хорошие и не очень.
я плюс 400 р музыка + книги + кино, у литрес волшебная система абониментов, но у них самая крупная библиотека - в чем конкурентное преимущество билайна?
по качеству не верится что будет больше и лучше чем букмейт или литрес
Может просто будет входить в стоимость тарифа без доп платы. Но библиотека там 100% будет скромная, Гранатовый браслет да Война и мир
Не знал, что они от МТС
Как они хитро это скрывают.
подписка на книги, ну бред же? книги тем и удобны, что мало весят и можно читать в самолете с киндла. а регулярное подключение к интернету тут лишнее. флибуста+киндл-лучше не найти
И это опубликовано в сообществе "Соцсети"?
Слоган сервиса: "Когда нет связи. Билайн Книги"
Здравствуйте. Если возникли сложности при использовании нашей связи – напишите нам в личку ваш номер и адрес, где такая ситуация. Утоним в чём может быть дело и всё исправим.
Видимо надо МТС догонять.
Давно пора, логично, что только клиенты не особо спрос будут делать
Зачем? если есть бесплатные боты в тг и книги и аудио-книги
Ощущение, что в Билайн реально не знают чем заняться.. вот, как МТС раванул, а эти все еще в 90х сидят
А зачем подписываться на книжки в пересказе...
Я реально не понимаю, зачем плодить сервисы электронных книг, если все пользуются библиотекой Литреса в итоге?
VAS услуги никогда не блистали качество-цена. Где есть ежедневное списание, там нет сервиса.
Учитывая, сколько сейчас стоят бумажные книги, предложение выглядит супер-щедрым! Но я пока почитаю бумажные...