Сервисы
Маша Цепелева

«Билайн» перезапустил сервис «Книги Билайн» с электронными и аудиокнигами Статьи редакции

Раньше он был доступен только абонентам оператора, теперь — всем пользователям.

  • «Книги Билайн» будет доступен по подписке. Тариф с аудио- и электронными версиями книг стоит 20 рублей в день или 499 рублей в месяц, только электронные — 12 рублей в день или 299 рублей в месяц, только аудио — 18 рублей в день или 449 рублей в месяц. Инвестиции в перезапуск и продвижение приложения в компании не раскрыли, пишет «Ъ».
  • В сервис также можно загружать книги для чтения без подписки, есть поддержка CarPlay и Android Auto.
  • Пока в приложении почти 300 тысяч единиц контента, включая аудиокниги. Часть библиотеки — от «Литрес», остальное компания купила у издательств напрямую. Оператор планирует занять до 10% рынка цифровых книг к 2026 году, рассказал изданию источник, знакомый с планами компании.
  • «Билайн» развивает книжный сервис с 2015 года.
  • В сентябре 2022 года сервис электронных книг «Строки» запустил МТС, с 2015-го оператор развивал «МТС библиотеку» вместе с «Литресом».

#новость #билайн

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63 комментария
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 Тимон

Сделайте сначала связь нормальной. Любой сервис от оператора воспринимается примерно так:

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Кирилл Кириллов

А что не так у Билайна с качеством связи?

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6 комментариев
билайн

Здравствуйте! Если у вас всплывают такие сообщения, их можно отключить, позвонив по бесплатному номеру 0684211371. Качеству связи мы уделяем особое внимание. Напишите подробнее в личные сообщения, какие именно есть замечания, указав номер телефона. Поможем.

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Grisha
«Билайн» развивает книжный сервис с 2015 года.

Лайк если только узнал

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Пассажир

Что-то долго, но кто знает, может неплохо будет

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К М

На какую только невостребованную хрень сотовые операторы десятки и сотни миллионов не спускают, зато можно оправдать повышение цен на услуги связи

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Labeling

Сервис надо было назвать "Книги Би", получили бы отличный медийный охват.

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Griby Lenina

‎Popcorn Books пытались. Не взлетело.

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Борис

Ага, а потом Мизулина спросит кого вы слушаете

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Aleksandr Bovin

такие названия запрещены в РФ , но было бы на слуху конечно

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1 комментарий
Roman

Билайн жив, уже хорошо

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Дуайт Шрут

Зачем, если уже есть сервисы хорошие типа ЛитРеса

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Ivan Mart

Да вроде всё довольно понятно.
Все пытаются подобие экосистемы сервисов сделать, для своих пользователей. Типа Яндекс плюса, где разная сервисы входят, хорошие и не очень.

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under construction

я плюс 400 р музыка + книги + кино, у литрес волшебная система абониментов, но у них самая крупная библиотека - в чем конкурентное преимущество билайна?

по качеству не верится что будет больше и лучше чем букмейт или литрес

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Омар Кошмар

Может просто будет входить в стоимость тарифа без доп платы. Но библиотека там 100% будет скромная, Гранатовый браслет да Война и мир

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бомба для ванны
В сентябре 2022 года сервис электронных книг «Строки» запустил МТС

Не знал, что они от МТС

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lakoros

Как они хитро это скрывают.

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Alex Melnikoff

подписка на книги, ну бред же? книги тем и удобны, что мало весят и можно читать в самолете с киндла. а регулярное подключение к интернету тут лишнее. флибуста+киндл-лучше не найти

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Михаил Быстров

И это опубликовано в сообществе "Соцсети"?

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Разработка Телеграм-ботов

Слоган сервиса: "Когда нет связи. Билайн Книги"

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билайн

Здравствуйте. Если возникли сложности при использовании нашей связи – напишите нам в личку ваш номер и адрес, где такая ситуация. Утоним в чём может быть дело и всё исправим.

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Zloy Sniper

Видимо надо МТС догонять.

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Тимофей Измайлов

Давно пора, логично, что только клиенты не особо спрос будут делать

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Protein Wars

Зачем? если есть бесплатные боты в тг и книги и аудио-книги

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Тоже хочу

Ощущение, что в Билайн реально не знают чем заняться.. вот, как МТС раванул, а эти все еще в 90х сидят

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Премудрый пискарь

А зачем подписываться на книжки в пересказе...

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Анна Лапа

Я реально не понимаю, зачем плодить сервисы электронных книг, если все пользуются библиотекой Литреса в итоге?

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Маркетолог из Кыргызстана

VAS услуги никогда не блистали качество-цена. Где есть ежедневное списание, там нет сервиса.

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Melissa Mata

Учитывая, сколько сейчас стоят бумажные книги, предложение выглядит супер-щедрым! Но я пока почитаю бумажные...

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60 комментариев
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