«Яндекс Музыка» отчиталась об удалённом по требованию госорганов контенте: 4333 единицы за девять месяцев 2023 года Статьи редакции
Всего на платформе доступно 76 млн музыкальных треков.
- Сервис удалил 4333 единицы контента за январь-сентябрь 2023 года — это менее 0,01% от общего каталога, пишет РБК со ссылкой на первый отчёт компании о прозрачности. В компании уточнили, что требования направил Роскомнадзор, но не привели конкретных примеров.
- За первое полугодие сервис получил 275 запросов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам — это треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. За этот период «Яндекс Музыка» удалила 3246 единиц контента, ещё 1087 — за третий квартал.
- Согласно отчёту, основные причины для удаления по требованию властей: фейки о «спецоперации» или дискредитация действий власти и военных, а также описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и информация о способе совершения самоубийства.
- Другие причины — материалы, связанные с экстремизмом и наркотиками, порнографические описания несовершеннолетних и оправдание педофилии, контент, который пропагандирует убийства и умышленное физическое насилие, а также сведения, «выражающие явное неуважение к государству, Конституции, официальным государственным символам России и её президенту».
- Ещё 17,5 тысячи треков получили маркировку «18+» в третьем квартале 2023 года. В сервисе отметили, что на рынке нет единого подхода к возрастной маркировке музыкального контента: «Правообладатели сами решают, стоит ставить “18+” или нет, и передают эту информацию стриминговым платформам».
- Всего, согласно отчёту, на «Яндекс Музыке» доступно 76 млн музыкальных треков. Каждую неделю сервис добавляет около 80 тысяч единиц лицензионного контента. В будущем компания планирует публиковать такие отчёты по результатам каждого полугодия.
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Похоже, что удалили то, что все слушали: что у меня, что у знакомых фонотека скукожилась очень существенно.
Не, есть, наверное моргеншприцы всяческие, но вот с нормальной музыкой всё сложнее.
Как и в кинопописке, кстати.
С Кинопоиском отдельная боль. Их заголовок "Все фильмы планеты" выглядит как издевательство
Большая часть не по требованию РКН пропала.
Люди из совка, в совок и загоняют:
Хулио Иглесиас на месте, я спокоен
Интересно почему Iron Maiden просто по русски написали, а Scorpions перевели)
Дак их партия Ленина любить научила, они иначе жить не могут
Где номер 32?
"Моя волна" в Яндекс.Музыке мне кажется всё-таки лучший алгоритм подбора в мире.
Но проблема в том, что уже последние месяца три даже он с трудом справляется. Мировых новинок просто нет. Уже как будто из пальца высасывает рекомендации. Живёт в самоизоляции.
И тут я позицию Яндекса не понимаю, поскольку новинки появляются даже в СберЗвук и ВК. Да, нелегально, но их можно найти в день релиза.
На территории РФ больше нет тех правообладателей. Когда вернутся, тогда и пускай делают запрос на удаление. Всё честь по чести. Не понимаю почему Яндекс ограничивает свои крутые возможности и уничтожает контент. Это очень глупо с их стороны.
плюсую. Стал замечать что некоторых полюбившихся треков давно не попадалось. Вцелом все еще фоном справляется, но уже заметна разница в качестве плейлиста.
Хотя да, умение Я.мы подобрать под настройки (настроение) музыку просто шикарно. Сам алгоритм отличный, но нехватка базы контента ощутима уже.
в принципе алгоритм и на ютюбе топ
Да уже не из пальца даже
Согласен, то что мейджоры забрали кучу контента это жопа. Сперва тоже злился, а потом мне моя волна начала подкидывать абсолютно неизвестных мне артистов и новых кайфовых треков, и сейчас ваще не страдаю
Может это как то связано с тем, что у Яндекса есть интересы вне СНГ и они щас аккуратничают с такими штуками.
Плюс на несколько лет, но все равно юзаю deezer+spotify+apple. Мне Яндекс неудобен, прямо не заходит.
Моя музыка всегда со мной
Noize MC is always ready to make some noise
От тёмных сил ограждён звуковой стеной
Непробиваемой, хоть и невидимой
Комментарий удален модератором
Артем, а зачем вы тут поделились своими музыкальными пристрастиями?! Какой смысл комментария?
Остальное удалили правообладатели %)
Боже, храни спотифай.
Зато алгоритмы отличные.)) Я не завидую тем, кто купил подписки у этого сервиса на годы вперед.
Удаляются не только треки из Яндекс музыки, но и вырезаются целые сцены на Кинопоиске без предупреждения.
кинопоиск и без давления регулятора ведут себя как идиоты. задолбали половинками уже вышедших сериалов. выкладывают половину, вторую половину по серии в неделю в надежде впарить партнерскую подписку, по которой можно смотреть сразу. в итоге таких манипуляций я стал гораздо активнее пользоваться лордфильмом
А где пруфы про сцены? Если речь про контент амедиатеки то это известная боль, амедиатека там трусы всем нацепила
Зато можно mp3 загрузить, потому что некоторых песен и раньше не было в библиотеке (в других сервисах тоже)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В СССР 2.0
.
Подстилки
Мятные)
Учитывая обилие "не скрепного" контента там, они либо плохо смотрят, либо осторожничают
Удалили всю украинскую музыку. Даже Потап и Настю Каменских. Так наверное борятся с нацизмом.
Не хочется аудиторию терять
Там уже слушать нечего. Один Петлюра остался.
Нет
Только торренты, только олдскул.
ко мне тут отец пришел говорит иногда хочу послушать музыку в машине где скачать. Я грю: "уже давно никто не скачивает, алё!".. а потом подумал - давно не скачивает, но скоро начнет опять.
Или жесткий на пару терабайт с обширной коллекцией забугорной музыки в лососе )
Они еще начали концертные записи выкладывать. Типа трек, но наложили поверх шум стадиона или зала. Бесит.
Слова против не скажи-штраф или срок.. А какой же свобода слова? Мысли? И тд
Свобода мыслить "правильно"!
Можно, но только правильные!
кто же мешает слушать музыку через ютюб?
Невозможность свернуть видео фоном на телефоне?
Лига опасного интернета))
Я уж даже не знаю, что там теперь можно слушать вообще. Всё слушабельное понемногу удаляется, капля в море осталась
Есть альтернатива в виде индийского фри акаунта на спотифай ;)
надеюсь это русский реп?
Яндекс музыка еще ладно, а вот за Кинопоиск обидно. Фактически стал абсолютно бесполезным сервисом с кучей российских сериалов.
По моим ощущениям они удалили не менее 30% от общего каталога
Что ж с сервисами нашими будет через год. Один Лепс да Ирония судьбы останется
....
Это насколько нужно быть пидорами, чтобы из альбома Сектора Газа "Восставший из Ада" удалить песню "Восставший из Ада", а из альбома "Гуляй, мужик", удалить песню "Гуляй, мужик".
Сам был ахуе полгода назад
Слава богам, русский стяг не забанили, и Коловрат! Будем с патсанами слушать теперь тут
Да, он сукин сын, но он наш сукин сын
Ееее!!! Они не забанили Дениса с его бандой! Оi!Oi!
Конечно многих песен на ЯндексМузыке нет, но альтернатив я не вижу
Волна иногда выдает классные песни и часто в настроение попадает, поэтому пользуюсь
То что своевременно подтирают какой-то трешовый контент за это респект. А то что другие треки зарубежные пропадают это даже не обижаюсь, дураку понятно что это происходит не по прихоти самой ямузыки