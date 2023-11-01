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Таня Боброва

«Яндекс Музыка» отчиталась об удалённом по требованию госорганов контенте: 4333 единицы за девять месяцев 2023 года Статьи редакции

Всего на платформе доступно 76 млн музыкальных треков.

  • Сервис удалил 4333 единицы контента за январь-сентябрь 2023 года — это менее 0,01% от общего каталога, пишет РБК со ссылкой на первый отчёт компании о прозрачности. В компании уточнили, что требования направил Роскомнадзор, но не привели конкретных примеров.
  • За первое полугодие сервис получил 275 запросов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам — это треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. За этот период «Яндекс Музыка» удалила 3246 единиц контента, ещё 1087 — за третий квартал.
  • Согласно отчёту, основные причины для удаления по требованию властей: фейки о «спецоперации» или дискредитация действий власти и военных, а также описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и информация о способе совершения самоубийства.
  • Другие причины — материалы, связанные с экстремизмом и наркотиками, порнографические описания несовершеннолетних и оправдание педофилии, контент, который пропагандирует убийства и умышленное физическое насилие, а также сведения, «выражающие явное неуважение к государству, Конституции, официальным государственным символам России и её президенту».
  • Ещё 17,5 тысячи треков получили маркировку «18+» в третьем квартале 2023 года. В сервисе отметили, что на рынке нет единого подхода к возрастной маркировке музыкального контента: «Правообладатели сами решают, стоит ставить “18+” или нет, и передают эту информацию стриминговым платформам».
  • Всего, согласно отчёту, на «Яндекс Музыке» доступно 76 млн музыкальных треков. Каждую неделю сервис добавляет около 80 тысяч единиц лицензионного контента. В будущем компания планирует публиковать такие отчёты по результатам каждого полугодия.

#новость #яндексмузыка

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129 комментариев
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 Вадим Д.

Похоже, что удалили то, что все слушали: что у меня, что у знакомых фонотека скукожилась очень существенно.
Не, есть, наверное моргеншприцы всяческие, но вот с нормальной музыкой всё сложнее.
Как и в кинопописке, кстати.

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Руслан Кузин

С Кинопоиском отдельная боль. Их заголовок "Все фильмы планеты" выглядит как издевательство

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18 комментариев
Mista

Большая часть не по требованию РКН пропала.

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2 комментария
Вася Пражкин

Люди из совка, в совок и загоняют:

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Азамат Багатов

Хулио Иглесиас на месте, я спокоен

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1 комментарий
Robert Takaev

Интересно почему Iron Maiden просто по русски написали, а Scorpions перевели)

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1 комментарий
Карл у Клары украл кораллы

Дак их партия Ленина любить научила, они иначе жить не могут

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Влад Шушкевич

Где номер 32?

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Константин Суворов

"Моя волна" в Яндекс.Музыке мне кажется всё-таки лучший алгоритм подбора в мире.

Но проблема в том, что уже последние месяца три даже он с трудом справляется. Мировых новинок просто нет. Уже как будто из пальца высасывает рекомендации. Живёт в самоизоляции.

И тут я позицию Яндекса не понимаю, поскольку новинки появляются даже в СберЗвук и ВК. Да, нелегально, но их можно найти в день релиза.

На территории РФ больше нет тех правообладателей. Когда вернутся, тогда и пускай делают запрос на удаление. Всё честь по чести. Не понимаю почему Яндекс ограничивает свои крутые возможности и уничтожает контент. Это очень глупо с их стороны.

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Ненавижу Лицемеров

плюсую. Стал замечать что некоторых полюбившихся треков давно не попадалось. Вцелом все еще фоном справляется, но уже заметна разница в качестве плейлиста.

Хотя да, умение Я.мы подобрать под настройки (настроение) музыку просто шикарно. Сам алгоритм отличный, но нехватка базы контента ощутима уже.

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1 комментарий
Игорь Киселёв

в принципе алгоритм и на ютюбе топ

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1 комментарий
Вася Пражкин
Уже как будто из пальца высасывает рекомендации.

Да уже не из пальца даже

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Неприемлемый разговор

Согласен, то что мейджоры забрали кучу контента это жопа. Сперва тоже злился, а потом мне моя волна начала подкидывать абсолютно неизвестных мне артистов и новых кайфовых треков, и сейчас ваще не страдаю

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Kiss

Может это как то связано с тем, что у Яндекса есть интересы вне СНГ и они щас аккуратничают с такими штуками.

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Плато Щукин

Плюс на несколько лет, но все равно юзаю deezer+spotify+apple. Мне Яндекс неудобен, прямо не заходит.

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Артём Горячкин

Моя музыка всегда со мной
Noize MC is always ready to make some noise
От тёмных сил ограждён звуковой стеной
Непробиваемой, хоть и невидимой

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Комментарий удален модератором

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12 комментариев
Карл у Клары украл кораллы

Артем, а зачем вы тут поделились своими музыкальными пристрастиями?! Какой смысл комментария?

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2 комментария
Градибор Пожарский
это менее 0,01% от общего каталога

Остальное удалили правообладатели %)
Боже, храни спотифай.

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Krem-brulee

Зато алгоритмы отличные.)) Я не завидую тем, кто купил подписки у этого сервиса на годы вперед.
Удаляются не только треки из Яндекс музыки, но и вырезаются целые сцены на Кинопоиске без предупреждения.

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Nikolay Skidanov

кинопоиск и без давления регулятора ведут себя как идиоты. задолбали половинками уже вышедших сериалов. выкладывают половину, вторую половину по серии в неделю в надежде впарить партнерскую подписку, по которой можно смотреть сразу. в итоге таких манипуляций я стал гораздо активнее пользоваться лордфильмом

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Кружочек

А где пруфы про сцены? Если речь про контент амедиатеки то это известная боль, амедиатека там трусы всем нацепила

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1 комментарий
jonewayne

Зато можно mp3 загрузить, потому что некоторых песен и раньше не было в библиотеке (в других сервисах тоже)

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1 комментарий
Abnatop Sky
>>Сервис удалил 4333 единицы контента за январь-сентябрь 2023 года

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО В СССР 2.0
.

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Rigos

Подстилки

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Карл у Клары украл кораллы

Мятные)

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Руслан Кузин

Учитывая обилие "не скрепного" контента там, они либо плохо смотрят, либо осторожничают

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Alex R

Удалили всю украинскую музыку. Даже Потап и Настю Каменских. Так наверное борятся с нацизмом.

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8 комментариев
Кирилл Таран

Не хочется аудиторию терять

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Энтони Лавджой

Там уже слушать нечего. Один Петлюра остался.

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А Б

Нет

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Слегка Придурковатый

Только торренты, только олдскул.

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Ненавижу Лицемеров

ко мне тут отец пришел говорит иногда хочу послушать музыку в машине где скачать. Я грю: "уже давно никто не скачивает, алё!".. а потом подумал - давно не скачивает, но скоро начнет опять.

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2 комментария
Карл у Клары украл кораллы

Или жесткий на пару терабайт с обширной коллекцией забугорной музыки в лососе )

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Baddy Boy

Они еще начали концертные записи выкладывать. Типа трек, но наложили поверх шум стадиона или зала. Бесит.

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Николай Александров

Слова против не скажи-штраф или срок.. А какой же свобода слова? Мысли? И тд

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Alex Shevchenko

Свобода мыслить "правильно"!

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Kyry Lo

Можно, но только правильные!

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1 комментарий
Игорь Киселёв

кто же мешает слушать музыку через ютюб?

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Baddy Boy

Невозможность свернуть видео фоном на телефоне?

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6 комментариев
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Лига опасного интернета))

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debil
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Тот самый чел

Я уж даже не знаю, что там теперь можно слушать вообще. Всё слушабельное понемногу удаляется, капля в море осталась

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Карл у Клары украл кораллы

Есть альтернатива в виде индийского фри акаунта на спотифай ;)

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Стерлядка Вяленая

надеюсь это русский реп?

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Продюсер душнила

Яндекс музыка еще ладно, а вот за Кинопоиск обидно. Фактически стал абсолютно бесполезным сервисом с кучей российских сериалов.

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Саша Слуцкий
Сервис удалил 4333 единицы контента за январь-сентябрь 2023 года — это менее 0,01% от общего каталога

По моим ощущениям они удалили не менее 30% от общего каталога

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Марк

Что ж с сервисами нашими будет через год. Один Лепс да Ирония судьбы останется

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Posolo

....

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Евгений Козявкин

Это насколько нужно быть пидорами, чтобы из альбома Сектора Газа "Восставший из Ада" удалить песню "Восставший из Ада", а из альбома "Гуляй, мужик", удалить песню "Гуляй, мужик".

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V0gel

Сам был ахуе полгода назад

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V0gel

Слава богам, русский стяг не забанили, и Коловрат! Будем с патсанами слушать теперь тут

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SanyaBlack

Да, он сукин сын, но он наш сукин сын

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1 комментарий
V0gel

Ееее!!! Они не забанили Дениса с его бандой! Оi!Oi!

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Леди Макбет

Конечно многих песен на ЯндексМузыке нет, но альтернатив я не вижу

Волна иногда выдает классные песни и часто в настроение попадает, поэтому пользуюсь

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V0gel
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Румянцев

То что своевременно подтирают какой-то трешовый контент за это респект. А то что другие треки зарубежные пропадают это даже не обижаюсь, дураку понятно что это происходит не по прихоти самой ямузыки

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126 комментариев
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