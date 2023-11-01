Сервис для знакомств на основе психологических тестов Twinby привлёк 150 млн рублей Статьи редакции
Инвесторы оценили всю компанию в 5 млрд рублей.
- Twinby привлёк 150 млн рублей от группы частных инвесторов и инвесткомпании Impact Capital, рассказала компания. Последняя вложила 20 млн рублей. По данным Forbes, в раунде участвовал и бывший технический директор InDrive Александр Бурцев. Инвесторы получат долю в 3%, учитывая общую оценку компании.
Компания потратит деньги на развитие продукта, масштабирование и продвижение сервиса в регионах.
- Twinby запустили в 2023 году выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Климов и Вероника Яковлева. Сервис предлагает при регистрации пройти тесты, позволяющие составить психологический портрет. Алгоритмы высчитывают процент совместимости анкет и показывают результат в ленте. У каждого профиля указаны перспективы отношений, общие и разнящиеся черты.
- Научно-исследовательские работы команда сервиса проводила совместно с ВШЭ. Алгоритмы расчёта совместимости и тесты Twinby — интеллектуальная собственность компании, они базируются на идеях Карла Юнга и типологии Майерс — Бриггс, пояснили в сервисе. В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн.
- По собственным данным, в марте 2023 года у Twinby было 6000 зарегистрированных пользователей, в мае — 60 тысяч, в октябре — больше 1 млн.
- Приложение бесплатное. Twinby планирует запустить монетизацию, когда количество пользователей превысит 2 млн, и охватить ей около 5% аудитории. Например, добавить доступ к определённым видам тестов и новые карточки с темами для разговоров. Компания также планирует второй раунд инвестиций на 350 млн рублей.
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Есть место для знакомств получше, психологическая совместимость сразу понятна будет тоже
Одобряю
А у меня есть реальная история, знакомые там познакомились, 8 лет вместе..
Там себе только друга по несчастью можно найти
А главное — бесплатно, еще и с питанием трехразовым
уж лучше через сайт знакомств , чем диспансер ,не дай бог
Почему это выглядит как лютый отмыв бабла?)
150 млн это капля в море, выручка хорошего московского ресторана за 3 месяца. Какой нахуй отмыв?
Наверное потому что:
1) 100к скачиваний и 5к отзывов в Googlestore
2) Меньше 300 отзывов в Applestore. Не знаю, как там скачивания смотреть, но если посчитать по такому же соотношению скачивание отзыв, то и 20к не наберется.
3) Т.е. не поеятно, о каком 1 млн пользователей идет речь.
4) В отзывах про лаги баги и глюки написано много. Не складывается картина в потраченных 2 млн баксов.
5) И ботов по отзывам там тьма.
П.с. кстати от отмыве даже не подумал, просто странности видно. И вот твой коммент...
Берем бабки инвесторов , закупаем рекламу у блоггеров, спецом не настраиваем аналитику , нагоняем ботов и осваиваем бюджет
Красивая обертка и пустая начинка. 80% фейковых аккаунтов. Огромная куча недоработок.
Вы почти тиндер описали, а бабла приносит...
Фейковых в плане? Ботов или кто регается с фейк фотками?
Ну без ботов такую машинку не запустишь. Даже в Тиндере они были.
Но сама идея не факт, что рабочая, заплыв против течения, сугубо нишевая концепция. На словах все этого хотят, а не деле не факт... и выборка сократится, и по ретеншену проиграют если это будет рабочая модель... короче с двух сторон опасность
нужны физиологические тесты
Или
Ну когда уже генетические тесты будут ?
Отбор по размеру носа?
А мне идея нравится😍ещё б психологическое образование в школе начали давать.. Может, появилось бы больше счастливых взрослых. А отмывание бабла итак через проект. Тут хоть гуманитарностью и непошлостью пахнет.
Нормальное образование в школе бы хоть начали давать
"запустили в 2023"
" В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн."
несостыковочка
Типа кодили с 2021)
Именно на этих фейковых тестах Match.com чуть не просрал рынок и вынужден был купить Tinder
"Компания также планирует второй раунд инвестиций на 350 млн рублей." Очередной скам. Вангую, к 2025 потратят все деньги и закроются.
Получат колоссальный опыт разработки, привлечения инвестиций, поднимут скилы сотрудникам и тд
Больше напоминает очередную прачечную) 5 млрд за приложение, которое сейчас установили 300 тыс пользователей (легко проверяется в плеймаркете и эппсторе ))))
У них роботы глючат которые тебе пишут вместо реальных людей 😂😂😂😂
На идеях Юнга, говорите..
Что за полумеры ? Где генетические тесты ?
венчуру в РФ быть
Да какие там тесты. Просто честно бы отбиралось всё по желаниям и целям партнеров и всё. А то кто-то хочет замуж, кто-то на ночь, вот и конфуз происходит
Так в этом же вся суть дейтинга. Если бы честно отбиралось - дейтинга не существовало бы вообще.
А честно это как?
И какие там темы для обсуждения общие? Оба любим котиков и музыку послушать?)
"Для вас не получилось найти подходящую половинку. Но ваш профиль хорошо подходит под эти вакансии:"
А ещё вам обязательно понадобится вот этот фаллоимитатор
Было же недавно какое-то приложение-сервис от шиза с хабра, почему ему не дали 150 мультов? Там вроде как тоже был некий инновационный подход.
Такая же непроработанная программа как и те, которые были до неё, куча недочетов и левой информации
Так по результатам теста, вы неудачник с завышенными требованиями и депрессивное говно. Какой процент похожих анкет... 94%. Сколько из них хотелось бы встречаться с таким же как вы ... 0. Извините вариантов нет.
буквально недавно у редакции на тьюбе про них было
На это весь бюджет и ушел. Голимая джинса
Очень интересно на каких))
На самых гениальных)
Ураа молодцы, а то без тиндера скушно
План такой: Первые инвесторы создают ажиотаж, инфоповод. Деньги либо не тратятся либо тратятся только на маркетинг. Цель в том, чтобы найти несколько других очень богатых пациентов и убедить их вложиться в проект. После чего скам.
«Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века? Сейчас стул, компьютер и нету человека».
Где-то сейчас плачет Маск, горько и навзрыд. Явно после этой новости решит скинуть за пару сотен вечно зеленых свой Х, тот что бывший твиттер :)))
как юзер, который ставил после пары месяцев с релиза и также месяц назад:
1) приложение сырое говно:
• одни боты телеграмм каналов со всяких цп, мусором, и тд
• очень плохо работают нотификации, люди сразу же переходят в телегу
• они собирают кучу информации со своих тестов и ты указываешь много инфы о себе, но фильтры все еще по возрасту и расстоянию (И ТОЛЬКО!)
2) судя по комментариям знакомых образованных психологинь (не курсы, а реальные годы универа) - их тестики фигня для увлекающихся школьников и несут смысла не более, чем знак зодиака.
ну и да - тесты можно вообще не проходить и спокойно свайпать 🤡
Хзхз, проституток и мошенников предлагающих переход в телеграмм в приложухе пруд пруди. Реальных юзеров по пальцам..
А ответственность за результат они берут? А то так женишься по рекомендации, а она стервой окажется
видел такое приложение в каком то сериале с тнт, даже название схожее
Стартап хочет стать Русским Тиндером. Задел хороший. Тесты – точно не киллер-фича. Подбор инфлюенсеров очень странный (Редакция, Собчак, Поп-ММА, Моргенштерн и тд). Посмотрим, как долго они продержатся на плаву.
психологическая совместимость -это пожалуй один из основных важных факторов
А как же любовь? Вопреки всему! На одной психологической совместимости далеко не уедешь... По сути, мы ведь лучше всего совместимы с такими же, как и мы, а это... скучно.
хорошо хоть приложение бесплатное пока
Классно придумали, интересно. Если это, конечно, действительно работает. В любом случае это лучше разных тиндеров
"Компания потратит деньги на развитие продукта, масштабирование и продвижение сервиса в регионах."-учитывая прирост аудитории , проект в целом набирает хорошие обороты
Я чето не понимаю как это может быть если компания была запущена в этом году??
". В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн."