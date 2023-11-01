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Маша Цепелева

Сервис для знакомств на основе психологических тестов Twinby привлёк 150 млн рублей Статьи редакции

Инвесторы оценили всю компанию в 5 млрд рублей.

  • Twinby привлёк 150 млн рублей от группы частных инвесторов и инвесткомпании Impact Capital, рассказала компания. Последняя вложила 20 млн рублей. По данным Forbes, в раунде участвовал и бывший технический директор InDrive Александр Бурцев. Инвесторы получат долю в 3%, учитывая общую оценку компании.

  • Компания потратит деньги на развитие продукта, масштабирование и продвижение сервиса в регионах.

  • Twinby запустили в 2023 году выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Климов и Вероника Яковлева. Сервис предлагает при регистрации пройти тесты, позволяющие составить психологический портрет. Алгоритмы высчитывают процент совместимости анкет и показывают результат в ленте. У каждого профиля указаны перспективы отношений, общие и разнящиеся черты.
  • Научно-исследовательские работы команда сервиса проводила совместно с ВШЭ. Алгоритмы расчёта совместимости и тесты Twinby — интеллектуальная собственность компании, они базируются на идеях Карла Юнга и типологии Майерс — Бриггс, пояснили в сервисе. В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн.
  • По собственным данным, в марте 2023 года у Twinby было 6000 зарегистрированных пользователей, в мае — 60 тысяч, в октябре — больше 1 млн.
  • Приложение бесплатное. Twinby планирует запустить монетизацию, когда количество пользователей превысит 2 млн, и охватить ей около 5% аудитории. Например, добавить доступ к определённым видам тестов и новые карточки с темами для разговоров. Компания также планирует второй раунд инвестиций на 350 млн рублей.
Интерфейс Twinby

#новость #twinby

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147 комментариев
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 Дима Польковский

Есть место для знакомств получше, психологическая совместимость сразу понятна будет тоже

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Патруль

Одобряю

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Женя Бузанов

А у меня есть реальная история, знакомые там познакомились, 8 лет вместе..

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5 комментариев
Виктор Сергеевич
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Николай Борисов

Там себе только друга по несчастью можно найти

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Иван Серик
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Максим Ц.

А главное — бесплатно, еще и с питанием трехразовым

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2 комментария
Zinaida Sukhanova

уж лучше через сайт знакомств , чем диспансер ,не дай бог

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Невкусно и грустно

Почему это выглядит как лютый отмыв бабла?)

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Alexey

150 млн это капля в море, выручка хорошего московского ресторана за 3 месяца. Какой нахуй отмыв?

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3 комментария
Anton Makasin

Наверное потому что:

1) 100к скачиваний и 5к отзывов в Googlestore

2) Меньше 300 отзывов в Applestore. Не знаю, как там скачивания смотреть, но если посчитать по такому же соотношению скачивание отзыв, то и 20к не наберется.

3) Т.е. не поеятно, о каком 1 млн пользователей идет речь.

4) В отзывах про лаги баги и глюки написано много. Не складывается картина в потраченных 2 млн баксов.

5) И ботов по отзывам там тьма.

П.с. кстати от отмыве даже не подумал, просто странности видно. И вот твой коммент...

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3 комментария
Unknown

Берем бабки инвесторов , закупаем рекламу у блоггеров, спецом не настраиваем аналитику , нагоняем ботов и осваиваем бюджет

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Игрушка отчима

Красивая обертка и пустая начинка. 80% фейковых аккаунтов. Огромная куча недоработок.

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Андрей Иванов

Вы почти тиндер описали, а бабла приносит...

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2 комментария
Фанат Аллы Пугачевой

Фейковых в плане? Ботов или кто регается с фейк фотками?

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5 комментариев
Ware Wow

Ну без ботов такую машинку не запустишь. Даже в Тиндере они были.

Но сама идея не факт, что рабочая, заплыв против течения, сугубо нишевая концепция. На словах все этого хотят, а не деле не факт... и выборка сократится, и по ретеншену проиграют если это будет рабочая модель... короче с двух сторон опасность

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Хозяин

нужны физиологические тесты

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Я сказал свое имя машине

Или

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Малолайкин

Ну когда уже генетические тесты будут ?

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Алина Бизнесвуман

Отбор по размеру носа?

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1 комментарий
Валентина Макарова

А мне идея нравится😍ещё б психологическое образование в школе начали давать.. Может, появилось бы больше счастливых взрослых. А отмывание бабла итак через проект. Тут хоть гуманитарностью и непошлостью пахнет.

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Я сказал свое имя машине

Нормальное образование в школе бы хоть начали давать

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Тоже хочу

"запустили в 2023"
" В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн."
несостыковочка

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Alexander Romanov

Типа кодили с 2021)

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1 комментарий
Тоже хочу

Именно на этих фейковых тестах Match.com чуть не просрал рынок и вынужден был купить Tinder

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Тоже хочу

"Компания также планирует второй раунд инвестиций на 350 млн рублей." Очередной скам. Вангую, к 2025 потратят все деньги и закроются.

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Aleksander N

Получат колоссальный опыт разработки, привлечения инвестиций, поднимут скилы сотрудникам и тд

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4 комментария
Maxim Sergeevich

Больше напоминает очередную прачечную) 5 млрд за приложение, которое сейчас установили 300 тыс пользователей (легко проверяется в плеймаркете и эппсторе ))))

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Vladislav Miroshnikov

У них роботы глючат которые тебе пишут вместо реальных людей 😂😂😂😂

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Юнг

На идеях Юнга, говорите..

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Малолайкин

Что за полумеры ? Где генетические тесты ?

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Mike Amir

венчуру в РФ быть

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Kashevarin

Да какие там тесты. Просто честно бы отбиралось всё по желаниям и целям партнеров и всё. А то кто-то хочет замуж, кто-то на ночь, вот и конфуз происходит

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Aleksandr Novikov

Так в этом же вся суть дейтинга. Если бы честно отбиралось - дейтинга не существовало бы вообще.

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Igor Mylnikov

А честно это как?

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Анна Борзыч

И какие там темы для обсуждения общие? Оба любим котиков и музыку послушать?)

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Roman Orlov

"Для вас не получилось найти подходящую половинку. Но ваш профиль хорошо подходит под эти вакансии:"

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Малолайкин

А ещё вам обязательно понадобится вот этот фаллоимитатор

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Руссиано Цикорини

Было же недавно какое-то приложение-сервис от шиза с хабра, почему ему не дали 150 мультов? Там вроде как тоже был некий инновационный подход.

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Timur

Такая же непроработанная программа как и те, которые были до неё, куча недочетов и левой информации

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lakoros

Так по результатам теста, вы неудачник с завышенными требованиями и депрессивное говно. Какой процент похожих анкет... 94%. Сколько из них хотелось бы встречаться с таким же как вы ... 0. Извините вариантов нет.

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неформат

буквально недавно у редакции на тьюбе про них было

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Anton Vlasov

На это весь бюджет и ушел. Голимая джинса

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Елена Фролова
они базируются на идеях Карла Юнга

Очень интересно на каких))

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Крутой Физрук

На самых гениальных)

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Altec Lansing

Ураа молодцы, а то без тиндера скушно

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Разработка Телеграм-ботов

План такой: Первые инвесторы создают ажиотаж, инфоповод. Деньги либо не тратятся либо тратятся только на маркетинг. Цель в том, чтобы найти несколько других очень богатых пациентов и убедить их вложиться в проект. После чего скам.

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Evgeniy Fateev

«Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века? Сейчас стул, компьютер и нету человека».

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Igor Mylnikov

Где-то сейчас плачет Маск, горько и навзрыд. Явно после этой новости решит скинуть за пару сотен вечно зеленых свой Х, тот что бывший твиттер :)))

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Александр

как юзер, который ставил после пары месяцев с релиза и также месяц назад:

1) приложение сырое говно:
• одни боты телеграмм каналов со всяких цп, мусором, и тд
• очень плохо работают нотификации, люди сразу же переходят в телегу
• они собирают кучу информации со своих тестов и ты указываешь много инфы о себе, но фильтры все еще по возрасту и расстоянию (И ТОЛЬКО!)

2) судя по комментариям знакомых образованных психологинь (не курсы, а реальные годы универа) - их тестики фигня для увлекающихся школьников и несут смысла не более, чем знак зодиака.
ну и да - тесты можно вообще не проходить и спокойно свайпать 🤡

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Юрий Пепперони

Хзхз, проституток и мошенников предлагающих переход в телеграмм в приложухе пруд пруди. Реальных юзеров по пальцам..

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Тоже хочу

А ответственность за результат они берут? А то так женишься по рекомендации, а она стервой окажется

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Дмитрий Гертнер

видел такое приложение в каком то сериале с тнт, даже название схожее

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Имя

Стартап хочет стать Русским Тиндером. Задел хороший. Тесты – точно не киллер-фича. Подбор инфлюенсеров очень странный (Редакция, Собчак, Поп-ММА, Моргенштерн и тд). Посмотрим, как долго они продержатся на плаву.

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Эльвира Асарова

психологическая совместимость -это пожалуй один из основных важных факторов

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Melissa Mata

А как же любовь? Вопреки всему! На одной психологической совместимости далеко не уедешь... По сути, мы ведь лучше всего совместимы с такими же, как и мы, а это... скучно.

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Tim Cookie

хорошо хоть приложение бесплатное пока

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Ilya Klincovskiy

Классно придумали, интересно. Если это, конечно, действительно работает. В любом случае это лучше разных тиндеров

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Елена Конструктивная

"Компания потратит деньги на развитие продукта, масштабирование и продвижение сервиса в регионах."-учитывая прирост аудитории , проект в целом набирает хорошие обороты

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Nasha Rasha

Я чето не понимаю как это может быть если компания была запущена в этом году??
". В течение двух лет компания потратила на запуск $2 млн."

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144 комментария
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