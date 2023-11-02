Международное подразделение «Яндекса» запустило Yango Maps в Дубае Статьи редакции
С детализированными картами и навигатором.
- Международное подразделение «Яндекса» Yango запустило в Дубае навигационный сервис Yango Maps, рассказали ТАСС в компании. Это первый официальный запуск сервиса. Приложение доступно в App Store и Google Play. В нём есть высокодетализированная карта, можно составлять маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком.
- В сервисе отображается подробная разметка, уровни развязок, тоннели, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские и островки безопасности. Здания показываются в трёхмерном формате. Главные достопримечательности выполнены в 3D — Бурдж-Халифа, Музей будущего, Дубайская рамка, мечеть Джумейра, Бурдж Аль-Араб. В тёмной теме на них появляется подсветка.
- В приложении также можно заказать такси через встроенный сервис Yango или посмотреть расписание автобусов. Есть поддержка нескольких языков, включая русский, английский и арабский. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о запуске Yango Maps и его работе в других городах.
- Yango работает более чем в 20 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Помимо такси, компания предлагает услуги доставки еды и посылок. Yandex Go в Дубае работает с сентября 2022 года.
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Это хорошо, конечно, но принцип выбора локаций непонятен. 2GIS уже несколько лет есть в Дубаи и это игрушка и убыточное подразделение (читал интервью директора 2GIS). Почему они не выбирают локации, где много россиян? Турция, Армения и т.п.
А разве ответ не понятен?
Аудитория Yango - не русские. Вот и все.
Россияне есть везде. Вот и ответ :)
Так это 2gis, он и в России не особо популярен сейчас
Yango думаю залетит лучше
Скорее всего там это делается в связке с государством и это вызывает больше позитивных реакций (они им просто тонны данных отгружали терабайтами). Ну и те же карты от Google и Apple выглядят в разы хуже во всём ОАЭ, чем тот же Яндекс и 2ГИС
Армения прекрасно работает, чего.
до 20% резидентов ОАЭ русскоговорящие, по слухам со следующего года для посещения Дубаи Марины нужна будет российская виза)
В ОАЭ много высокоранговых россиян!
В Дубае офигенный навигатор есть waze, вряд ли они их переплюнут
ну тут вообще-то дофига россиян, в последнее время открылось много ресторанов русских, магазинов. В доме где я живу раньше жили одни европейцы, сейчас администратор сказал, что одни русские.
У яндекса есть карты в турции, причём до массовой релокации и СВО были.
Турция есть. Даже логистика строится ,таксисты используют
Пока гугл запиливает реально крутые карты, яндекс и 2гис перерисовали 2 башни в векторе
ну вот что Вы за человек? я только-только гордиться нашим величием начал и так обломали! скоро всей вашей америке кирдык и карачун и не будет у них ни 3д-карт, ни ии, и айфонов с китайскими тапочками тоже не будет, и колбаса там давно не из мяса, и вообще, там работать постоянно надо - не полежишь на печи, да и печи там
3д карты были классной фичей технологически и воспринимались с восторгом. Но реально это используется просто чтобы "погулять" по местности. Но когда нужен навигатор или удобный маршрут, это все не нужно
Яндекс сгниет в помойке. Спасибо за внимание
Выручка Яндекса в III квартале 2023 года выросла на 54%.
Что-то не сходится с твоим прогнозом 😊
Скриню. Дату, когда это случится, не скажите?
Янго у меня баллы спиздили где то баксов на 200. Говорят, мол, техническая ошибка уже год)
Не тренди это ты что-то мутишь и обманываешь янго, либо сама виновата!
Интересно, влюблены ли в Гугл ненавистники Яндекса?
давно уже, где-то месяц-два так уже
Был тут на прошлой неделе в первый раз в Белграде. Впервые за почти два года запустил Яндекс.Карты и Яндекс.Такси - ностальгия прям!
Yango освобождённый
Yango. Надо было назваться Ratgo.
Она как-то связана с российским Яндексом? В Россию налоговые поступления идут, или радость за израильского казаха?
Как я понял Yango = Российский Яндекс. Что то вроде экспортного бренда, ну выглядит и звучит не плохо.
Ок
Ты тоже ни где не нужен
Релоканты будут благодарны за привычные сервисы!
Топ
Браузер просят установить?
И там тоже границ нет. Непонятно где ОАЭ, где Оман))
Выглядит кстати неплохо, приезжал до этого и там не сказать, что были какие-то понятные карты
Зачем подментованный Яндекс когда есть Google?
Интересно рос.акционерам яндексовских расписок достанется этот сервис или его выведут за контур?
Интересная новость, посмотрим как 2гис они заменят.
Но вот только 2GIS в Дубае уже давным-давно работает и в отличии от Яндекса имеет более актуальные данные