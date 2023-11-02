Сервисы
Маша Цепелева

Международное подразделение «Яндекса» запустило Yango Maps в Дубае Статьи редакции

С детализированными картами и навигатором.

  • Международное подразделение «Яндекса» Yango запустило в Дубае навигационный сервис Yango Maps, рассказали ТАСС в компании. Это первый официальный запуск сервиса. Приложение доступно в App Store и Google Play. В нём есть высокодетализированная карта, можно составлять маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком.
  • В сервисе отображается подробная разметка, уровни развязок, тоннели, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские и островки безопасности. Здания показываются в трёхмерном формате. Главные достопримечательности выполнены в 3D — Бурдж-Халифа, Музей будущего, Дубайская рамка, мечеть Джумейра, Бурдж Аль-Араб. В тёмной теме на них появляется подсветка.
  • В приложении также можно заказать такси через встроенный сервис Yango или посмотреть расписание автобусов. Есть поддержка нескольких языков, включая русский, английский и арабский. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о запуске Yango Maps и его работе в других городах.
  • Yango работает более чем в 20 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Помимо такси, компания предлагает услуги доставки еды и посылок. Yandex Go в Дубае работает с сентября 2022 года.
Скриншоты Yango Maps

#новость #yango

5.6K показов
3.1K открытий
0
118 комментариев
Написать комментарий...
 Разработка Телеграм-ботов

Это хорошо, конечно, но принцип выбора локаций непонятен. 2GIS уже несколько лет есть в Дубаи и это игрушка и убыточное подразделение (читал интервью директора 2GIS). Почему они не выбирают локации, где много россиян? Турция, Армения и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Mylnikov

А разве ответ не понятен?
Аудитория Yango - не русские. Вот и все.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Leonid Bushuev

Россияне есть везде. Вот и ответ :)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Илья В.

Так это 2gis, он и в России не особо популярен сейчас
Yango думаю залетит лучше

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Дима Перегон

Скорее всего там это делается в связке с государством и это вызывает больше позитивных реакций (они им просто тонны данных отгружали терабайтами). Ну и те же карты от Google и Apple выглядят в разы хуже во всём ОАЭ, чем тот же Яндекс и 2ГИС

Ответить
Развернуть ветку
Градибор Пожарский

Армения прекрасно работает, чего.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шмаков

до 20% резидентов ОАЭ русскоговорящие, по слухам со следующего года для посещения Дубаи Марины нужна будет российская виза)

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

В ОАЭ много высокоранговых россиян!

Ответить
Развернуть ветку
Kiss

В Дубае офигенный навигатор есть waze, вряд ли они их переплюнут

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Макс Кроу

ну тут вообще-то дофига россиян, в последнее время открылось много ресторанов русских, магазинов. В доме где я живу раньше жили одни европейцы, сейчас администратор сказал, что одни русские.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

У яндекса есть карты в турции, причём до массовой релокации и СВО были.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алексей

Турция есть. Даже логистика строится ,таксисты используют

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff

Пока гугл запиливает реально крутые карты, яндекс и 2гис перерисовали 2 башни в векторе

Ответить
Развернуть ветку
Yan Shelest

ну вот что Вы за человек? я только-только гордиться нашим величием начал и так обломали! скоро всей вашей америке кирдык и карачун и не будет у них ни 3д-карт, ни ии, и айфонов с китайскими тапочками тоже не будет, и колбаса там давно не из мяса, и вообще, там работать постоянно надо - не полежишь на печи, да и печи там

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
kotletnik

3д карты были классной фичей технологически и воспринимались с восторгом. Но реально это используется просто чтобы "погулять" по местности. Но когда нужен навигатор или удобный маршрут, это все не нужно

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Тарас Перещук

Яндекс сгниет в помойке. Спасибо за внимание

Ответить
Развернуть ветку
Dengi

Выручка Яндекса в III квартале 2023 года выросла на 54%.

Что-то не сходится с твоим прогнозом 😊

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Фролов

Скриню. Дату, когда это случится, не скажите?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss

Янго у меня баллы спиздили где то баксов на 200. Говорят, мол, техническая ошибка уже год)

Ответить
Развернуть ветку
Тот Самый Сын Маминой Подруги

Не тренди это ты что-то мутишь и обманываешь янго, либо сама виновата!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Zloy Sniper

Интересно, влюблены ли в Гугл ненавистники Яндекса?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Пономарев

давно уже, где-то месяц-два так уже

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Был тут на прошлой неделе в первый раз в Белграде. Впервые за почти два года запустил Яндекс.Карты и Яндекс.Такси - ностальгия прям!

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Yango освобождённый

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gunt

Yango. Надо было назваться Ratgo.

Ответить
Развернуть ветку
ChatGPT

Она как-то связана с российским Яндексом? В Россию налоговые поступления идут, или радость за израильского казаха?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Как я понял Yango = Российский Яндекс. Что то вроде экспортного бренда, ну выглядит и звучит не плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Krivoshein

Ок

Ответить
Развернуть ветку
Тот Самый Сын Маминой Подруги

Ты тоже ни где не нужен

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Uncle Gluk

Релоканты будут благодарны за привычные сервисы!

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

Топ

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Браузер просят установить?

Ответить
Развернуть ветку
fyp

И там тоже границ нет. Непонятно где ОАЭ, где Оман))

Ответить
Развернуть ветку
Морковкин

Выглядит кстати неплохо, приезжал до этого и там не сказать, что были какие-то понятные карты

Ответить
Развернуть ветку
Лысый

Зачем подментованный Яндекс когда есть Google?

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Интересно рос.акционерам яндексовских расписок достанется этот сервис или его выведут за контур?

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

Интересная новость, посмотрим как 2гис они заменят.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Но вот только 2GIS в Дубае уже давным-давно работает и в отличии от Яндекса имеет более актуальные данные

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
115 комментариев
Раскрывать всегда
null