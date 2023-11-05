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Маша Цепелева

xAI представила нейросеть Grok — для ответов на «острые» вопросы с юмором в соцсети X Статьи редакции

Будет доступен подписчикам Premium+, которая стоит $16 в месяц.

  • Grok — это языковая модель, которая может генерировать тексты по запросу и отвечать на вопросы в режиме реального времени через X. Разработчики утверждают, что сервис ответит и на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.

Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по Галактике». Он нужен, чтобы отвечать практически на всё и даже подсказывать, какие вопросы задавать!

Grok создан, чтобы остроумно отвечать на вопросы, и у него есть бунтарские наклонности. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь им, если ненавидите юмор.

из описания Grok
  • Компания xAI работала над моделью четыре месяца. Команда опубликовала результаты тестов в сравнении с другими LLM. GSM8k — это задачи по математике для средней школы, MMLU — вопросы на разные темы с множественным выбором, HumanEval — задачи по завершению кода Python. MATH — задачи по математике для старшей и средней школы.
Результаты тестирования Grok в сравнении с другими моделями
  • Пользователи в США могут оставить заявку на ранний доступ, чтобы протестировать сервис. Илон Маск добавил, что в будущем Grok будет доступен тем, кто оформил подписку Premium+. Она стоит $16 в месяц.

#новость #x #twitter

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Вадим Д.

НейроПетросян готов, присылайте острые вопросы!

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Центр принятия решений

Конечно, не нейронка, но ответ вполне

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