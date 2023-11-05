xAI представила нейросеть Grok — для ответов на «острые» вопросы с юмором в соцсети X Статьи редакции
Будет доступен подписчикам Premium+, которая стоит $16 в месяц.
- Grok — это языковая модель, которая может генерировать тексты по запросу и отвечать на вопросы в режиме реального времени через X. Разработчики утверждают, что сервис ответит и на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.
- Компания xAI работала над моделью четыре месяца. Команда опубликовала результаты тестов в сравнении с другими LLM. GSM8k — это задачи по математике для средней школы, MMLU — вопросы на разные темы с множественным выбором, HumanEval — задачи по завершению кода Python. MATH — задачи по математике для старшей и средней школы.
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НейроПетросян готов, присылайте острые вопросы!
Конечно, не нейронка, но ответ вполне