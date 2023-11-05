Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по Галактике». Он нужен, чтобы отвечать практически на всё и даже подсказывать, какие вопросы задавать!

Grok создан, чтобы остроумно отвечать на вопросы, и у него есть бунтарские наклонности. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь им, если ненавидите юмор.