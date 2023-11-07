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Таня Боброва

МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на тарифах с предоплаченными пакетами трафика Статьи редакции

Изначально оператор отказался выполнять это требование ФАС.

  • МТС отменит плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Сроки оператор не привёл, но отметил, что «в связи с техническими особенностями реализации раздачи» может потребоваться «некоторое время».
  • Оператор пояснил, что делает это для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов». В МТС не комментируют, будут ли отменять плату за раздачу интернета для тарифов с безлимитными пакетами, отмечает «Интерфакс».
  • В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
  • «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
  • В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов. При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.

#новость #мтс

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65 комментариев
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 Игрушка отчима

Оператор пояснил, что делает это для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов» (с)

Ну конечно! Все для нашего комфорта 😂😂😂😂

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Ирина Иваненко

Такие благодетели оказывается :D Заботятся о людях

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Сергей Серый

Сбил человека хотел смыться с ДТП, но меня остановили и я вызвал скорую, какой я молодец, забочусь об окружающих, мимо беды не прохожу.

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Я сказал свое имя машине

По многочисленным просьбам трудящихся же

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Mikhail Khaleev

@MTS Support можно же было нормально изначально делать? Моё мнение: если я оплатил 15Гб, оператор не должн лезть и смотреть через какие устройства я трачу ОПЛАЧЕННЫЕ гигабайты.

Задача оператора обеспечить качество связь. А получается пока вы тратите время на получение "очередной порции негатива", не уделяете должного внимания качеству связи.

Я оплатил свой пакет интернета!!!
И хочу раздавать этот интернет со смартфона на планшет без симки, в свой автомобиль, в свою электронную читалку книг.
И это нормально!!!

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Посторонним В

им похуй

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Император Нолимоций

У меня тоже это в голове не укладывается: я купил пакетик чипсов, принес домой и отсыпал братюне (или даже просто пересыпал из пакета в плошку и ем оттуда сам) — ко мне врывается продавец и просит доплатить. С х^я ли, спрашивается?

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Tigerbrut

Ждем повышения цен

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Сергей Серый

Отрицательное снижение цен*

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а когда-то можно было не ждать?)

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Сергей Серый

Помни, они не пытаются закрыть годик в плюс, а "создают наиболее cumфортные условия потребления мобильного интернета для абонентов"

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Val G

Соснули

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Oleg Shirochenkov

Не в полной мере, на безлимите соснули потребители.
У меня был безлимит, пришлось менять на другой тариф в 4 раза дороже, 50 ГБ.
Этот ФАС дождёшься, с мая ввели плату МТС.

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16 комментариев
Слегка Придурковатый
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Мировой Разум

Что там раздавать то. 50гб. Мне даже безлимитного интернета мало. Купил 3гб. И раздаешь, ни всем себе не отказывай.

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К М

Мне тоже бесконечности не хватает

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2 комментария
James Bomond

А у мтс даже купленный пакет раздавать нельзя было?))

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Игрушка отчима

55р за сутки на любом тарифе 😅
Я промолчу про скорость

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2 комментария
Gor Sam

Нет

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Артур Максимов

Формулировка типа того, что МТС отменит плату за раздачу трафика для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов» звучит прям как миротворческий контингент головорезов Израиля в Палестине.

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Катерина Ш.

У меня, например, безлимитный Интернет, поэтому платить отдельно еще и за раздачу 50 рублей - это просто треш.

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Константин

А какже комфорт клиентов "безлимита"? Аренда канала это как бы тоже купленный трафик

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Dima Alexeev

Тот случай, когда никто ФАС спасибо не говорит, хотя все знают, что именно ФАС обязала так сделать.

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62 комментария
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