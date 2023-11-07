МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на тарифах с предоплаченными пакетами трафика Статьи редакции
Изначально оператор отказался выполнять это требование ФАС.
- МТС отменит плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Сроки оператор не привёл, но отметил, что «в связи с техническими особенностями реализации раздачи» может потребоваться «некоторое время».
- Оператор пояснил, что делает это для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов». В МТС не комментируют, будут ли отменять плату за раздачу интернета для тарифов с безлимитными пакетами, отмечает «Интерфакс».
- В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
- «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
- В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов. При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.
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Оператор пояснил, что делает это для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов» (с)
Ну конечно! Все для нашего комфорта 😂😂😂😂
Такие благодетели оказывается :D Заботятся о людях
Сбил человека хотел смыться с ДТП, но меня остановили и я вызвал скорую, какой я молодец, забочусь об окружающих, мимо беды не прохожу.
По многочисленным просьбам трудящихся же
@MTS Support можно же было нормально изначально делать? Моё мнение: если я оплатил 15Гб, оператор не должн лезть и смотреть через какие устройства я трачу ОПЛАЧЕННЫЕ гигабайты.
Задача оператора обеспечить качество связь. А получается пока вы тратите время на получение "очередной порции негатива", не уделяете должного внимания качеству связи.
Я оплатил свой пакет интернета!!!
И хочу раздавать этот интернет со смартфона на планшет без симки, в свой автомобиль, в свою электронную читалку книг.
И это нормально!!!
им похуй
У меня тоже это в голове не укладывается: я купил пакетик чипсов, принес домой и отсыпал братюне (или даже просто пересыпал из пакета в плошку и ем оттуда сам) — ко мне врывается продавец и просит доплатить. С х^я ли, спрашивается?
Ждем повышения цен
Отрицательное снижение цен*
а когда-то можно было не ждать?)
Помни, они не пытаются закрыть годик в плюс, а "создают наиболее cumфортные условия потребления мобильного интернета для абонентов"
Соснули
Не в полной мере, на безлимите соснули потребители.
У меня был безлимит, пришлось менять на другой тариф в 4 раза дороже, 50 ГБ.
Этот ФАС дождёшься, с мая ввели плату МТС.
Что там раздавать то. 50гб. Мне даже безлимитного интернета мало. Купил 3гб. И раздаешь, ни всем себе не отказывай.
Мне тоже бесконечности не хватает
А у мтс даже купленный пакет раздавать нельзя было?))
55р за сутки на любом тарифе 😅
Я промолчу про скорость
Нет
Формулировка типа того, что МТС отменит плату за раздачу трафика для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов» звучит прям как миротворческий контингент головорезов Израиля в Палестине.
У меня, например, безлимитный Интернет, поэтому платить отдельно еще и за раздачу 50 рублей - это просто треш.
А какже комфорт клиентов "безлимита"? Аренда канала это как бы тоже купленный трафик
Тот случай, когда никто ФАС спасибо не говорит, хотя все знают, что именно ФАС обязала так сделать.