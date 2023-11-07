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Таня Боброва

«Яндекс» представил расширение «Выгода» для поиска промокодов и кешбэка при онлайн-покупках Статьи редакции

Работает в «Яндекс Браузере», Chrome, Safari, Edge и Opera.

  • «Выгода» работает с «сотнями» интернет-магазинов — например, Lamoda, «Спортмастером», «Яндекс Маркетом», «М.Видео» и другими, рассказала компания.
  • Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка расширения становится ярче, а рядом появляется иконка с количеством доступных предложений. После этого пользователь может нажать на неё и активировать нужную акцию.
  • Чтобы получить кешбэк, пользователь должен авторизоваться в расширении под своим «Яндекс ID», активировать его и совершить покупку. Условия определяет сам магазин — например, это может быть кешбэк за покупку определённых категорий товаров. Его начислят рублями в виртуальный кошелёк сервиса. Деньги можно вывести на счёт мобильного телефона или через «ЮMoney».
  • Сервис проверяет, актуальны ли промокоды, говорят в компании. Но если какой-то не сработал, пользователь может пожаловаться, нажав на иконку с восклицательным знаком.
  • Чтобы интернет-магазину подключиться к сервису, ему нужно заполнить форму и приложить к ней XLS-файл с актуальными промокодами. Информация о них появится в «Выгоде» в течение трёх рабочих дней.

  • Сервис по умолчанию доступен в специальной сборке «Яндекс Браузера» для компьютеров, также его можно установить из совместимых каталогов — Chrome Web Store и Opera addons. Расширение работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Edge, Safari и Opera. В «Яндекс Браузере» для мобильных устройств «Выгоду» можно открыть в виде сайта vygoda.yandex.ru с подборками акций.

#новость #яндекс #расширения

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78 комментариев
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 Вадим Д.

О, дюже полезно.
А свои фейковые промо-коды тоже показывают как настоящие?

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Иван Серик

У меня кажется дежавю..

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1 комментарий
Bad Gateway

А почему фэйковые?

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1 комментарий
Piu-piu

В 2023 только «расширения» и софт от Яндекса на свои устройства и ставить 🤣

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Ziyech

А в каком году лучше ставить?

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4 комментария
Александр Пустовалов

Лет десять назад я бы тоже с тобой посмеялся, но сейчас люди сами ищут их софт чтоб себе установить

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2 комментария
Аглалия Фурс

Скоро продавцы должны будут приплачивать покупателю за покупку. Вакханалия со скидками просто выжигает рынок. К слову, со сбера уходят производители света, не знаю уж по какой причине, но историю от продавца оного слышала: человеку составили комплект в магазине, он пошел в сбермегамаркет и купил его за спасибо ниже закупочной цены.
Понятно, что капитализм, но такого неадеквата кажется нет нигде.

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Наил

это сбер пытается занять существенную долю среди озона/вб/яндекса.
Уже 2-ой год пошел - как начали спасибками всех заваливать )

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Шмыс

Пускай уходят, они получают те же деньги. А еще многие продавцы именно на сбере делают хорошие наценки, так как знают что люди в основном бонусами платят. Не такие они белые и пушистые.

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Agif Aliev

Стоило выйти статье про Honey ,так Яндекс и тут сразу же скоммуниздил)

https://vc.ru/services/850115-koroche-keys-kak-rebyata-sdelali-prostoe-rasshirenie-s-kuponami-za-6-nedel-i-prodali-ego-paypal-za-4-mlrd

Короче, кейс: как ребята сделали простое…
Разбираем, как отец создал сервис, чтобы дешевле покупать детям пиццу — а потом PayPal купил его…
vc.ru
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Тот самый партизан

Яндекс.Бар и его шпионские функции все забыли?

🤡

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Разработка Телеграм-ботов

А эту лавочку прикрыли, когда заходишь в какой-нибудь интернет магазин и сверху вылазит реклама Яндекса "Покиньте этот сайт, на сайте Дяди Васи тоже самое продается на 10% дешевле"? Я помню меня удивляло, почему за это на Яндекс никто в суд не подает.

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Andrey Chuguev

Для магазина на старте - норм, а так это очередная шляпа - то промка кончилась, то инфа кривая, то ошибочка вышла. "Запомните этот твит" ©

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Den Bratishko

Эти красно-желтые клоуны преследовали меня баннером с предложением промокода, а когда я оформил с ним первый заказ, отменили его через несколько минут после оформления, мотивировав тем, что уже был совершенные заказы... Не стал уточнять подробности этого идиотизма и оформил покупку в Озоне :)

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Sakari Sauso

они ваще ебанутые

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Yep Yep

Кул стори. Эти промокоды не применяются, если есть покупки

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Ziyech

И будут там только бесполезные промокоды для первого заказа.

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Фоксик

Скоро бесплатно пользоваться можно будет только пользователям яндекс плюс

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SAMURAY

Попытка повторить успех Honey, а заодно собрать подробную аналитику по всем еком площадкам :)

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Разработка Телеграм-ботов

Мой знакомый перед заходом в магазин делает так: вбивает в поиске "[название магазина] промокод". Говорит, схема работает.

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Юрий Антузинский

Отличное решение для увеличение доли рынка, без иронии восхищен.

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noname

Доли какого именно рынка?

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6 комментариев
lakoros

Яндекс опять договорился с backit?

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Я сказал свое имя машине

Норм, пусть будет

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Uncle Gluk

Это агрегация или "выбивание" промокодов только для пользователей Я.?

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uvcr

По сути – реклама и стимулирование купить что-нибудь

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Igor Mylnikov

Какая-то дэжавюха случилась.... Опять. Недавно ж обсуждали нечто, а тут хлоп и Яша себя рекламирует.

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Виталий

Крутяк!

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Vladimir Alekseev

Миллинеалы изобрели яндекс.бар

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Иван Серябкин

Ребят, по-братски, REST API/ GraqhQL работает проще и быстрее, чем перекидывать XLS. Вы точно из Яндекса?

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Папоротничек

Самое полезное расширение для россиян на ближайшие годы

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Невероятный Блондин

Охуеный способ под прикрытием промокодов смотреть куда ходит пользователь.
Говнари из Яндекса не зря свой гнилой хлеб едят.

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75 комментариев
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