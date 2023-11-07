Сервис по умолчанию доступен в специальной сборке «Яндекс Браузера» для компьютеров, также его можно установить из совместимых каталогов — Chrome Web Store и Opera addons. Расширение работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Edge, Safari и Opera. В «Яндекс Браузере» для мобильных устройств «Выгоду» можно открыть в виде сайта vygoda.yandex.ru с подборками акций.