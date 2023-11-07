«Яндекс» представил расширение «Выгода» для поиска промокодов и кешбэка при онлайн-покупках Статьи редакции
Работает в «Яндекс Браузере», Chrome, Safari, Edge и Opera.
- «Выгода» работает с «сотнями» интернет-магазинов — например, Lamoda, «Спортмастером», «Яндекс Маркетом», «М.Видео» и другими, рассказала компания.
- Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка расширения становится ярче, а рядом появляется иконка с количеством доступных предложений. После этого пользователь может нажать на неё и активировать нужную акцию.
- Чтобы получить кешбэк, пользователь должен авторизоваться в расширении под своим «Яндекс ID», активировать его и совершить покупку. Условия определяет сам магазин — например, это может быть кешбэк за покупку определённых категорий товаров. Его начислят рублями в виртуальный кошелёк сервиса. Деньги можно вывести на счёт мобильного телефона или через «ЮMoney».
- Сервис проверяет, актуальны ли промокоды, говорят в компании. Но если какой-то не сработал, пользователь может пожаловаться, нажав на иконку с восклицательным знаком.
- Чтобы интернет-магазину подключиться к сервису, ему нужно заполнить форму и приложить к ней XLS-файл с актуальными промокодами. Информация о них появится в «Выгоде» в течение трёх рабочих дней.
Сервис по умолчанию доступен в специальной сборке «Яндекс Браузера» для компьютеров, также его можно установить из совместимых каталогов — Chrome Web Store и Opera addons. Расширение работает и в других браузерах для ПК — Chrome, Edge, Safari и Opera. В «Яндекс Браузере» для мобильных устройств «Выгоду» можно открыть в виде сайта vygoda.yandex.ru с подборками акций.
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О, дюже полезно.
А свои фейковые промо-коды тоже показывают как настоящие?
У меня кажется дежавю..
А почему фэйковые?
В 2023 только «расширения» и софт от Яндекса на свои устройства и ставить 🤣
А в каком году лучше ставить?
Лет десять назад я бы тоже с тобой посмеялся, но сейчас люди сами ищут их софт чтоб себе установить
Скоро продавцы должны будут приплачивать покупателю за покупку. Вакханалия со скидками просто выжигает рынок. К слову, со сбера уходят производители света, не знаю уж по какой причине, но историю от продавца оного слышала: человеку составили комплект в магазине, он пошел в сбермегамаркет и купил его за спасибо ниже закупочной цены.
Понятно, что капитализм, но такого неадеквата кажется нет нигде.
это сбер пытается занять существенную долю среди озона/вб/яндекса.
Уже 2-ой год пошел - как начали спасибками всех заваливать )
Пускай уходят, они получают те же деньги. А еще многие продавцы именно на сбере делают хорошие наценки, так как знают что люди в основном бонусами платят. Не такие они белые и пушистые.
Стоило выйти статье про Honey ,так Яндекс и тут сразу же скоммуниздил)
https://vc.ru/services/850115-koroche-keys-kak-rebyata-sdelali-prostoe-rasshirenie-s-kuponami-za-6-nedel-i-prodali-ego-paypal-za-4-mlrd
Яндекс.Бар и его шпионские функции все забыли?
🤡
А эту лавочку прикрыли, когда заходишь в какой-нибудь интернет магазин и сверху вылазит реклама Яндекса "Покиньте этот сайт, на сайте Дяди Васи тоже самое продается на 10% дешевле"? Я помню меня удивляло, почему за это на Яндекс никто в суд не подает.
Для магазина на старте - норм, а так это очередная шляпа - то промка кончилась, то инфа кривая, то ошибочка вышла. "Запомните этот твит" ©
Эти красно-желтые клоуны преследовали меня баннером с предложением промокода, а когда я оформил с ним первый заказ, отменили его через несколько минут после оформления, мотивировав тем, что уже был совершенные заказы... Не стал уточнять подробности этого идиотизма и оформил покупку в Озоне :)
они ваще ебанутые
Кул стори. Эти промокоды не применяются, если есть покупки
И будут там только бесполезные промокоды для первого заказа.
Скоро бесплатно пользоваться можно будет только пользователям яндекс плюс
Попытка повторить успех Honey, а заодно собрать подробную аналитику по всем еком площадкам :)
Мой знакомый перед заходом в магазин делает так: вбивает в поиске "[название магазина] промокод". Говорит, схема работает.
Отличное решение для увеличение доли рынка, без иронии восхищен.
Доли какого именно рынка?
Яндекс опять договорился с backit?
Норм, пусть будет
Это агрегация или "выбивание" промокодов только для пользователей Я.?
По сути – реклама и стимулирование купить что-нибудь
Какая-то дэжавюха случилась.... Опять. Недавно ж обсуждали нечто, а тут хлоп и Яша себя рекламирует.
Крутяк!
Миллинеалы изобрели яндекс.бар
Ребят, по-братски, REST API/ GraqhQL работает проще и быстрее, чем перекидывать XLS. Вы точно из Яндекса?
Самое полезное расширение для россиян на ближайшие годы
Охуеный способ под прикрытием промокодов смотреть куда ходит пользователь.
Говнари из Яндекса не зря свой гнилой хлеб едят.