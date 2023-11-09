Omegle — живая мишень, но жертвы в конечном счёте — это вы: все те, кто пользовался или хотел бы пользоваться сервисом, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих.

Те, кто выступает за закрытие Omegle, считают, что у вас не должно быть права завязывать случайные знакомства в интернете. А это противоречит моим ценностям — прежде всего идее о том, что общество должно быть свободным, а ограничения, которые вводятся для предотвращения преступлений, не могут становиться бременем для невинных людей.

Взять, например, дискуссии о том, что женщины, чтобы избежать изнасилования, должны одеваться скромно. Один из возможных контраргументов — что насильники нападают не из-за одежды. Но более весомый заключается в том, что независимо от действий насильников права женщин должны быть неприкосновенными. <...>

Я сделал всё возможное, чтобы противостоять нападкам и при этом учитывать интересы пользователей. Но если запрещать простые знакомства с новыми людьми, то что дальше? <...> Закроем Центральный парк, потому что там случались преступления? Уничтожим вселенную, потому что в ней есть зло?

Обществу не стать здоровым и свободным, если все будут так сильно друг друга бояться.