Сервис видеочатов с незнакомцами Omegle закрылся после 15 лет работы Статьи редакции
«Я больше не могу поддерживать Omegle — ни финансово, ни психологически», — объяснил основатель.
- Запущенный в 2009 году Omegle позволял незнакомцам со всего мира общаться в закрытых текстовых и видеочатах. Собеседник подбирался случайным образом или по указанным интересам. Спустя почти 15 лет существования основатель проекта Лейф К-Брукс принял решение его отключить.
- Выросший в маленьком городке К-Брукс основал Omegle в 18 лет — как «возможность прогуляться по улицам международной деревни под названием интернет и по пути завязать беседы с прохожими». Если человеку не нравился разговор, он мог завершить его, выйдя из чата.
- В детстве разработчик, как он сам признался, пережил изнасилование, поэтому хорошо понимал, как важно чувствовать себя в безопасности даже в онлайне. Чтобы снизить вероятность того, что злоумышленники смогут отследить пользователей, чаты были по умолчанию анонимными.
- По словам К-Брукса, люди годами использовали Omegle, чтобы узнавать о культурах разных стран, просить советов у беспристрастных незнакомцев и чувствовать себя чуть менее одинокими. Но даже полезный инструмент может стать оружием в плохих руках, признал он: «Я не могу отрицать, что некоторые злоупотребляли платформой, чтобы совершать чудовищные преступления». Часть из них касалась порнографии и растления детей.
- Сдерживать злоумышленников помогала команда модераторов и ИИ-алгоритмы. Omegle также сотрудничал с властями и соцслужбами, чтобы помогать им отлавливать преступников. «Часть "людей" гниёт за решёткой в том числе благодаря доказательствам, которые предоставили мы», — отметил разработчик.
- Но борьба с преступностью — «битва, в которой нельзя окончательно победить, даже если делать всё возможное». По мнению основателя, в последние годы мир «стал более злобным». Часть людей словно утратила человечность, участились также нападки на коммуникационные сервисы — в том числе на Omegle. И единственный способ угодить недовольным — прекратить работу, считает он.
- Решение закрыть сервис К-Брукс объяснил невозможностью и дальше противостоять нападкам, а также отсутствием нужных финансовых и психологических ресурсов. «Честно говоря, не хочу "схватить" сердечный приступ в 30 с лишним лет», — признался он. В прощальном письме он поблагодарил всех, кто «использовал Omegle для благих целей».
- Несмотря на то, что популярность сервиса, как пишет TechCrunch, с годами угасала, в последние месяцы, по данным Similarweb, его по-прежнему посещало в среднем 50 млн человек в месяц. Основатель извинился, что больше не может защищать их интересы, и отметил: закрывать всё, что может таить хоть какую-то опасность, — не выход.
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И нафига он? Тут и в телегу левые незнакомцы каждый день стучатся пачками.
Чат-рулетка?
Да, только Омегле был одним из первых в этой нише
Правильно сделали, что закрылись, вживую надо общаться, знакомства в магазинах или аптеках заводить))
У создателя главной онлайн-дрочильни интернета наконец сдали нервы?