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Артур Томилко

WhatsApp* представил голосовые чаты для групп Статьи редакции

Они защищены сквозным шифрованием.

  • Новая функция работает в группах с более чем 32 участниками, пишет TechCrunch. Она станет доступна по всему миру в «ближайшие недели», сообщили в компании.
  • Голосовые чаты напоминают аналогичные функции в Discord, Telegram и Slack, отмечает издание. Они позволяют инициировать общение без звонка каждому участнику. Члены группы могут присоединиться к разговору через всплывающее окно.
  • Все голосовые чаты защищены сквозным шифрованием, отмечают в WhatsApp*. Во время разговора участники также могут продолжать обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджере.
Изображение WhatsApp*

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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28 комментариев
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 Ivan Mart

Теперь в семейных чатах слушать придеться?

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A. Romanova

недавно спросила у бабушки рецепт, она мне его голосовым на 4 минуты прислала...

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Ivan Mart

Бабушке простительно. В один миг её не станет и этих голосых будет не хватать сильно.

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Иван Серик
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Griby Lenina
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Alex Shevchenko

В сообщении вопрос типа Привет, как дела?)))

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Maxim Sergeevich

💪😜

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James Bomond

Забавно, что вотсапп пытается догнать телегу

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Alex Shevchenko

Когда уже допилят в веб версиях и компьютерных приложениях синхронизацию по человечески 🤦🤔 просто пиндец какой-то..

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A. Romanova

Голосовые? Вот это да, никогда такой функции не видела

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Роман Рабочий

Новость то не про голосовые сообщения, а про групповые созвоны, вы даже заголовок и тот не осилили 😂

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Artu

Вовремя!

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Слегка Придурковатый

Я, канеш, не сварщик, но вариантов, где это может действительно пригодиться, чот так сразу не могу назвать.

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Невероятный Блондин

Семейные, дружеские или рабочие созвоны на несколько человек.

Это как в FaceTime или в Telegram

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Слегка Придурковатый

"Новая функция работает в группах с более чем 32 участниками"

Это какую же нужно иметь семью. И друзей столько не бывает. Рабочие созвоны с более чем 32 работниками? Да это сразу застрелиться.

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Тоже хочу

функция, которая нахер никому не нужна и только всех бесит. Потом сделают возможность отключения, только для Премиум пользователей. Профит!

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Андрей Орлов

Упаси господи от этого.
Шизанутые на всю голову любители новшеств, пихают свое видео сообщение или голосовое везде, где надо или нет.

Я придерживаюсь методов динозавровой классики.
Есть вопрос- сформулируй и напиши.
Есть предложение по работе- оформи и перешли. все.

Мне в хрен не вперлось надевать наушники, чтоб во время собрания прослушать чей-то голосовой высер.
Тем более в каких то групповых чатах.

А потом бац, люди удивляются...Вот только за это и уволили? Да. Не только, а именно за это.

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Maxim Sergeevich

Очень не хватает в ватсапе альтернативы в виде расшифровки голосовых в текст

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Андрей Орлов

вот да, тогда было бы более менее

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Случайные фотографии

Лет через 5 внедрять начнут

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Mr Black

Так…. экстремизм сразу?
Или еще нет?)

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Маркетолог из Кыргызстана

Ждем когда Телега починит звонки, что бы отказаться от Вотсаппа.

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Василий Орлов

Не дай бог в чате родителей класса теперь еще слушать придется

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Maxim Sergeevich

Так и сейчас войсы доступны же в чатах. Тут же о другой функции. Хотя нафиг в любом случае)

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Невероятный Блондин

Эй, Google, отъебись от iMessage уже со своими СМС-ками.
Иди вот WhatsApp донимай.

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Алексей из LOADING.express

Ну всё. Теперь школьные чаты заживут иначе!

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Случайные фотографии

Кто вообще использует ватсап для чегото кроме какой-то принудительной херни типа чат подъезда/школы?

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Вадим Д.

Быть не может! Сами чего-нибудь планируют делать? А то отставание в пару лет так себе.

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