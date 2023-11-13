WhatsApp* представил голосовые чаты для групп Статьи редакции
Они защищены сквозным шифрованием.
- Новая функция работает в группах с более чем 32 участниками, пишет TechCrunch. Она станет доступна по всему миру в «ближайшие недели», сообщили в компании.
- Голосовые чаты напоминают аналогичные функции в Discord, Telegram и Slack, отмечает издание. Они позволяют инициировать общение без звонка каждому участнику. Члены группы могут присоединиться к разговору через всплывающее окно.
- Все голосовые чаты защищены сквозным шифрованием, отмечают в WhatsApp*. Во время разговора участники также могут продолжать обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджере.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Теперь в семейных чатах слушать придеться?
недавно спросила у бабушки рецепт, она мне его голосовым на 4 минуты прислала...
Бабушке простительно. В один миг её не станет и этих голосых будет не хватать сильно.
В сообщении вопрос типа Привет, как дела?)))
💪😜
Забавно, что вотсапп пытается догнать телегу
Когда уже допилят в веб версиях и компьютерных приложениях синхронизацию по человечески 🤦🤔 просто пиндец какой-то..
Голосовые? Вот это да, никогда такой функции не видела
Новость то не про голосовые сообщения, а про групповые созвоны, вы даже заголовок и тот не осилили 😂
Вовремя!
Я, канеш, не сварщик, но вариантов, где это может действительно пригодиться, чот так сразу не могу назвать.
Семейные, дружеские или рабочие созвоны на несколько человек.
Это как в FaceTime или в Telegram
"Новая функция работает в группах с более чем 32 участниками"
Это какую же нужно иметь семью. И друзей столько не бывает. Рабочие созвоны с более чем 32 работниками? Да это сразу застрелиться.
функция, которая нахер никому не нужна и только всех бесит. Потом сделают возможность отключения, только для Премиум пользователей. Профит!
Упаси господи от этого.
Шизанутые на всю голову любители новшеств, пихают свое видео сообщение или голосовое везде, где надо или нет.
Я придерживаюсь методов динозавровой классики.
Есть вопрос- сформулируй и напиши.
Есть предложение по работе- оформи и перешли. все.
Мне в хрен не вперлось надевать наушники, чтоб во время собрания прослушать чей-то голосовой высер.
Тем более в каких то групповых чатах.
А потом бац, люди удивляются...Вот только за это и уволили? Да. Не только, а именно за это.
Очень не хватает в ватсапе альтернативы в виде расшифровки голосовых в текст
вот да, тогда было бы более менее
Лет через 5 внедрять начнут
Так…. экстремизм сразу?
Или еще нет?)
Ждем когда Телега починит звонки, что бы отказаться от Вотсаппа.
Не дай бог в чате родителей класса теперь еще слушать придется
Так и сейчас войсы доступны же в чатах. Тут же о другой функции. Хотя нафиг в любом случае)
Эй, Google, отъебись от iMessage уже со своими СМС-ками.
Иди вот WhatsApp донимай.
Ну всё. Теперь школьные чаты заживут иначе!
Кто вообще использует ватсап для чегото кроме какой-то принудительной херни типа чат подъезда/школы?
Быть не может! Сами чего-нибудь планируют делать? А то отставание в пару лет так себе.