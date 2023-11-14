YouTube обяжет авторов маркировать «реалистичные» видео и аудио, созданные ИИ Статьи редакции
Пользователи также смогут запрашивать удаление сгенерированных видео с реальными людьми.
- Видеохостинг «в ближайшие месяцы» обяжет создателей роликов сообщать об использовании искусственного интеллекта для создания «реалистичного» контента, сообщила компания в своём блоге. Таковым будут считаться видео, изображающие события, которые не происходили, или действия реальных людей, которые они не совершали.
- При загрузке видео на платформу авторам предложат уведомить зрителей об использовании ИИ. Соответствующая отметка будет отображаться в плеере или описании видео. Сгенерированные ролики, которые демонстрируют насилие или содержат шокирующие сцены, будут удаляться независимо от наличия маркировки..
- За систематическое нарушение правил контент могут исключить из партнёрской программы монетизации или удалить. Компания работает над инструментами, которые позволят определять, соблюдают ли авторы требования о раскрытии информации, пояснил The Verge представитель YouTube. Однако, как отмечает издание, эффективных способов для этого пока не существует.
- Пользователи также получат возможность требовать удаления созданного ИИ видео, если оно изображает реального человека, включая его лицо или голос. Аналогичные запросы смогут делать музыкальные лейблы, чтобы удалить контент, «имитирующий уникальный голос исполнителя».
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Тем временем реалистичные видео от ИИ
https://youtu.be/dMqEG32UslU
Это до поры до времени все такое корявое, семимильными шагами движемся в тому моменту когда ai творчество от реальности не сможем узнать, так что такие маркировки нам нужны
Вряд ли это произойдёт в силу фундаментальных ограничений технологии.
Жуть конечно. Возможно вместе с этим ИИ в этот мир пытается прорватся нечто безумное бессознательное.
Да в некоторых странах подписали документы против ИИ
старое видео, новые ai генерации более впечатляющие. учитывая какой был огромный прогресс в генерации картинок всего за год (от 8 пальцев и кривых лиц до фотореализма), можно ждать что в ближайшие годы и видео будут неотличимые от реальности
Это клип от Apex Twin, понимать надо ))
Come to daddy!
О да! Стремный клип.
И windowlicker конечно 🫶🏼
С этого момента кекнул
что сделал?
Нахрен игры про Чернобыль. Мне хватило. Спасибо Вам!
Ну вот, приехали.
Эдак ещё и фейковые новости маркировать начнут. Хотя чего это я (-:
Я тоже напрягся немного
В смысле начнут? По коронавирусу уже давно.
А чем это вообще поможет? Если можете отличить сгенереный видос от настоящего, маркируйте автоматом. А если не можете - тогда наебать и не маркировать все равно изи
Этот хитрец что-то знает)
Это поможет обучить свое ИИ распознавать видео с таким контентом. Вы зря что-ли все эти годы мопеды и столбы на капче искали в квадратиках?
Ох уж эти дымоходы и пешеходные переходы...
Я запутался, как теперь быть с озвучкой себя на другом языке
Прочитала *YouTube обижает авторов*
Российских так точно
маркировка видео , это только начало , скоро везде нужно будет указывать пометки , что при создании продукта был использован ИИ
с одной стороны, мотивы понятны и они оправданны. а с другой стороны не могу понять чем мешает ИИ в ютубе?
Скорей всего указ Байдена, который был в шоке, когда увидел свою копию от ИИ.
это он еще ксерокс не видел
пока не мешает , возможно это для того , чтобы ограничить возможные риски , с появлением этой возможности
Началось. Но это до тех пор пока методы генерации не станут настолько совершенными, что даже алгоритмы ютуба не смогут отличить их результат от реального материала.
в любом случае алгоритмы будут выстроены так , что отличать оригинал , от использования ИИ смогут
полагаю , что создатели видео не совсем будут этому рады
Да почему, партнерки будут лишать только в случае нарушении правил
Разве что в комментариях будет меньше восторженных людей, думающих, что происходящее на видео - реальность)