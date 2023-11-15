«Яндекс» научил «Алису» понимать казахский язык и говорить на нём Статьи редакции
Пока работает только в мобильном «Яндекс Браузере» в Казахстане.
- Чтобы запустить голосового помощника на казахском, пользователю нужно обновить мобильный «Яндекс Браузер» до последней версии, нажать на иконку «Алисы», а затем на «Изменить язык». Об этом рассказала компания.
- «Алиса» сможет найти в «Поиске» ответ на вопрос, подсказать погоду и поддержать разговор. Например, рассказать, что посмотреть в Астане. В будущем «Яндекс» планирует увеличивать количество сценариев на казахском языке.
- Разработчики обучали помощника на большом объёме данных, в том числе на «тысячах вручную переведённых диалогов и сотнях часов аудиозаписей». Их подготовили с помощью носителей языка и редакторов.
- Осенью 2023 года «Яндекс» запустил перевод видео на казахский в «Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой», а также быстрые ответы на казахском в «Поиске». На национальном языке доступны и другие сервисы — «Такси», «Еда», «Доставка» и «Карты», добавили в компании.
- «Яндекс» анонсировал поддержку казахского языка в «Алисе» в сентябре 2023 года. До этого помощник «разговаривал» только на русском. В октябре 2023-го команда Yango представила арабоязычного ИИ-ассистента Yasmina, основанного на технологиях «Алисы».
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- Здорово Заебал, Алиса
- чем я могу помочь?
Беспроигрышный коммент, если в заголовке есть слово Казахстан. (Новость можно не читать).
- Да ты заебал, чем помочь?
Да заебал, я вас чем то могла обидеть?
Наверно даже Алиса здесь лишнее слово)
Она правильно выговаривает имя Президента?!)
Какого из?)
И тут мы с Алисой перестали понимать друг друга (-:
Но в целом можно дискуссии на разных языках устраивать.
— Алиса, привет!
— Кайырлы тан!
— Как дела?
— Барi жаксы
— Кто ж тебя сделал-то?..
— Э, ты чо, сюда иди!
Ты еще бухать с Алисой будешь)
Когда нибудь)
-Алиса, сколько сегодня градусов?
-Все семёрки!
Наконец с Алисой можно дунуть, под скриптонита
Нужно больше рынков для рекламы.
Алга, Алиса!
Ееемаааа
Было бы хорошо если бы ещё научили на молдавском, а не на румынском.
Рекламу на казахском тоже крутит?
у вас Алиса крутит рекламу?)) это как? типа сидишь дома ешь борщ, а она - ваш борщ херня, сходите лучше в тануки, поешьте том-ям?)))
Круто! Это отличный шаг вперед!