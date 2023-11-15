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Таня Боброва

«Яндекс» научил «Алису» понимать казахский язык и говорить на нём Статьи редакции

Пока работает только в мобильном «Яндекс Браузере» в Казахстане.

  • Чтобы запустить голосового помощника на казахском, пользователю нужно обновить мобильный «Яндекс Браузер» до последней версии, нажать на иконку «Алисы», а затем на «Изменить язык». Об этом рассказала компания.
  • «Алиса» сможет найти в «Поиске» ответ на вопрос, подсказать погоду и поддержать разговор. Например, рассказать, что посмотреть в Астане. В будущем «Яндекс» планирует увеличивать количество сценариев на казахском языке.
  • Разработчики обучали помощника на большом объёме данных, в том числе на «тысячах вручную переведённых диалогов и сотнях часов аудиозаписей». Их подготовили с помощью носителей языка и редакторов.
  • Осенью 2023 года «Яндекс» запустил перевод видео на казахский в «Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой», а также быстрые ответы на казахском в «Поиске». На национальном языке доступны и другие сервисы — «Такси», «Еда», «Доставка» и «Карты», добавили в компании.
  • «Яндекс» анонсировал поддержку казахского языка в «Алисе» в сентябре 2023 года. До этого помощник «разговаривал» только на русском. В октябре 2023-го команда Yango представила арабоязычного ИИ-ассистента Yasmina, основанного на технологиях «Алисы».

#новости #яндекс #алиса #казахстан

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 Baddy Boy

- Здорово Заебал, Алиса
- чем я могу помочь?

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Griby Lenina

Беспроигрышный коммент, если в заголовке есть слово Казахстан. (Новость можно не читать).

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Александр Рязанов

- Да ты заебал, чем помочь?

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Baddy Boy

Да заебал, я вас чем то могла обидеть?

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Den Kotov

Наверно даже Алиса здесь лишнее слово)

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Kseniia Grishniakova

Она правильно выговаривает имя Президента?!)

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Den Kotov

Какого из?)

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Вадим Д.

И тут мы с Алисой перестали понимать друг друга (-:
Но в целом можно дискуссии на разных языках устраивать.

— Алиса, привет!
— Кайырлы тан!
— Как дела?
— Барi жаксы
— Кто ж тебя сделал-то?..
— Э, ты чо, сюда иди!

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Mr Black

Ты еще бухать с Алисой будешь)
Когда нибудь)

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Earlbkv

-Алиса, сколько сегодня градусов?
-Все семёрки!

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Дмитрий Пелипас

Наконец с Алисой можно дунуть, под скриптонита

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Л Б

Нужно больше рынков для рекламы.

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Андрей К.

Алга, Алиса!

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Денис

Ееемаааа

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Станислав

Было бы хорошо если бы ещё научили на молдавском, а не на румынском.

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Артур Кожевников

Рекламу на казахском тоже крутит?

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Дмитрий Пелипас

у вас Алиса крутит рекламу?)) это как? типа сидишь дома ешь борщ, а она - ваш борщ херня, сходите лучше в тануки, поешьте том-ям?)))

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Эмилия Волкова

Круто! Это отличный шаг вперед!

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