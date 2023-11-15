Роскомнадзор добавил в список блокировки VPN-сервисов протокол Shadowsocks Статьи редакции
Он маскирует трафик под легальный, а его блокировка может нарушить работу обычных сайтов и приложений, предупреждают эксперты.
- В обновленный перечень Роскомнадзора (РКН) вошли 49 наименований VPN-сервисов и протоколов, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо Минтранса организациям транспортной отрасли. Первым внимание на документ обратил Telegram-канал «ЗаТелеком».
- В список, среди прочего, включили протокол шифрования передачи данных с открытым исходным кодом Shadowsocks. Он разработан в Китае для обхода местной системы интернет-блокировок. На нём, например, работают сервисы Amnezia VPN и Outline VPN.
- В отличие от других популярных протоколов Shadowsocks маскирует использование VPN под трафик обычных сайтов и приложений, что затрудняет его обнаружение и блокировку.
- Раньше Роскомнадзор блокировал VPN по IP-адресам, но они могут меняться, поэтому ведомство перешло к блокировке самих протоколов, рассказал собеседник «Ъ» на рынке. Ограничивать работу Shadowsocks РКН планирует непосредственно на трансграничных узлах связи.
- При этом массовая блокировка VPN-сервисов, которые маскируют трафик, может привести к проблемам в работе легальных ресурсов, а также увеличить нагрузку на сети связи, пояснил глава Ассоциации малых операторов связи Дмитрия Галушко.
- Формальный запрет на доступ к средствам обхода блокировок действует с 2017 года, когда вступил в силу закон о защите информации. В октябре 2023-го Роскомнадзор отчитался блокировке 167 VPN-сервисов с 2021 года. А с 1 марта 2024 года ведомство также начнёт блокировать сайты с «информации об обходе блокировок».
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Читаешь вот и так и рвётся: дабл ѣ...
Эту бы энергию да на пользу. Скоро компы и роутеры на учёт ставить будут. А потом — радиоприёмники и патефоны. А потом и покупку патефона надо будет обосновывать. Тьфу ты, бляха.
Я уж думал мои-то дети точно не застанут походы с винтом к друзьям и перекидывание фильмов и музыки, ан нет, пузаны из РКН проворачивают фарш назад вполне успешно.
Кто-то в России ограничивает работу торрентов?
Бересту на учет на поставить, она без чипа!
Неть)
А ворлд оф танкс пойдет?
Влажные мечты РКН:
картинка не теряющая актуальности
Все к этому и идет,ютуб еще надо заблокировать нахер и можно жить.
Сегодня сон приснился, что он вернулся. Хорошо, что не с четверга на пятницу.
Россия стремительно возвращается в начало нулевых, когда инфой делились на физических носителях.
Скоро будем диски записывать как в старые добрые 🤣
Самое печальное, что у них получается. Недаром миллиарды рублей были потрачены на закупку оборудования для DPI и фильтрации трафика.
Раньше РКН ограничивало техническое несовершенство (их наколенные решения не фильтровали трафик, перекрывая только доступ по IP) и законные ограничения (пока существовал реестр запрещенных сайтов, и остальные блокировки были формально незаконны).
Теперь же всё. Законом им дано право блокировать всё, что угодно даже без внесения в реестр, все VPN, не блокирующие запрещенные сайты, запретили, а РКН получил в свое распоряжение оборудование для фильтрации трафика и DPI на сетях операторов.
Следующий этап - белые списки и отключения зарубежного трафика. И к этому уже готовятся, РКН последние годы бомбит всех рассылками, чтобы серверы переносили в Россию.
Со временем, если сервис захочет генерировать трафик с пользователей России, то ему придется подчиняться российским законам, а не продавать таргетированную рекламу с расчлененкой.
А вот это вот все блокирующее оборудование, оно где? Партизаны, если бы они внезапно возникли, смогли бы его разрушить?
Ну пока, слава Богу, получается так себе и блокировки обходятся буквально любым чихом
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У самураев из Роскомзазора нет цели, только путь
Я вообще не понимаю,какие люди там работают,это ж ахинея чистой воды🤦
Кто хотел совок? Нате)
Кто бы что не говорил, это не Совок, это пародия на Совок.
В Совке(в ужасном месте, не оправдываем его) была идеология. Мы страдаем сейчас чтобы строить коммунизм. Чет типо того. Да, к концу жизни этой помойки идеология как бы уже не была сильна, но все же.
Нынешний же режим живет не ради будущего, он живет чтобы прошлое не закончилось.
Никто в здравом уме не хочет этой *****
Добавлю так же, что в Совке режим был ришительнее.
Совок бы уже отрезал интернет давно, например с мая 2022 года. И просто выстраивали бы новые сервисы по ходу дела.
И никого не волновали бы последствия. Партия сказала — делаем.
А тут полумеры.
Если SS придумали в Китае, то они не придумали, условный SS2.0, который сложнее заблочить?
На Хабре писали, что есть какая-то версия shadow-socks 2022 которую сложнее блокировать даже на уровне DPI.
Придумали, насколько я знаю. То есть это постоянная борьба, как между пушками и броней.
Бесполезность какая. Заблокировали 1 протокол, в ответ появилось 2 новых.
Почему бесполезность? Протокол заблокировали, премию получили, на премию квартиру в какой-нибудь Коста-Рики купили, чтобы жить не там, где насрали.
Да, вот только вечно разрабатывать новые протоколы не выйдет, да и времени на поиск нового тоже требуется немало. Расчет на то, что в какой-то момент большинство смирится и будет смотреть правильный интернет с правильными новостями.
А что кроме shadowsocks использовать можно?
VLESS + XTLS Reality
Это им не заблокировать
Без паники.
Понятно, что есть причина. Информационная война ведётся. Отлично это в 22 году было видно когда, в местах размещения рекламмы постоянно пропаганду крутили на русском зарубежные ресурсы массово. Бюджеты у противника явно больше. Поэтому стремиться отсекать.
Но подозреваю, что цель всё таки не заблокировать ВСЁ. А избежать ситуации когда любой несколькими кликами поставил на телефон VPN и продолжает потреблять западный трафик. С запрещённых ресурсов.
Кончиться скорее тем, что те кому сильно надо - создадут себе на виртуальных серверах частные VPN ны. И будут через них сидеть. Ну а кому не сильно- забьют. Гос-во это устроит. Совсем VPN вряд ли запретят- всё таки для бизнеса штука нужная. И для физ лиц с бизнесом связанная тоже необходимая (подключиться удалённо к работе, например).
Хорошо, что умные дяди за меня подумали какую информацию мне потреблять.
Скоро наверное ещё за меня подумают кого мне выбирать на выборах? Спасибо большое, теперь больше времени на создание потомства осталось.
Подобная схема (хуево) работает в системах, где приток новых юнитов выше, чем отток. Например, СССР или Китай. Как только рост народонаселения останавливается по демографическим или социальным причинам, это все превращается в дроч ради дроча. Ресурсы на промывание мозгов тратятся значительные, а выхлопа, считай, нет.
Зря подозреваешь. У них нет цели. Есть лишь путь.
Отлично, пойду напишу в РКН, пусть мне организуют доступ на сайты который заблокировали нас(да, не РКН их заблокировало, а они забанили российские ip).
" Совсем VPN вряд ли запретят- всё таки для бизнеса штука нужная" - а бизнес обяжут регистрировать свои VPN сервера. регистр уже ведётся
Я не понимаю этой логики. Те, кто изначально хочет пользоваться западными сервисами - ну не пойдут они в наш анало говнет, не станут переезжать с ютюба на рутьюб. Зачем ограничивать им возможности и еще больше наращивать негатив по отношению к новой политике?
А зачем траву в армии красят? А зачем окопы копают и закапывают? А зачем на авантюру в соседней стране уже потратили денег столько, что можно было построить 2 Дубая и привлечь (мягкой, заметьте!) силой всю Украину сюда?
Вы исходите из неверных предпосылок, что они пытаются сделать жизнь лучше, стабильнее и понятнее. На деле же, они просто продлевают агонию (уже) умершей системы.
Потому что какие-то волнения и мнения хоть как-то интересуют текущую власть только до марта. А там начнётся прекрасная Россия будущего.
Никто там не думает зачем.
Все решают сиюминутные задачи.
Видят что в интернетах ваших есть неудобная информация и устранять ее сложно, значит надо отрезать ее целиком.
Хана те, тырнет, помним любим скорбим
Что, и вправду им удалось ShadowSocks заблокировать или это розовые мечты РКН?
Shadowsocks блокируется без проблем
Сижу на Протоне, он пока на некоторые серверы прерывается спокойно, на PC и Андройде все норм, почему то с Макбука не заходит, хотя все на одном роутере. Андройд и через мобильную сеть конектится.
Эппыл продала своё ачько, очевидно же
Да нужно вообще все отрубить и сделать чебурнет в победами и героями сво, че тянуть-то?
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Скоро до болванок дойдём, а там и до дискет 3.5 недалеко.
Все смеялись над Мицголом, а он оказался пророкомъ!
Скучно им там живётся
Ну всё, на этом список можно закрывать
Ну нельзя же быть настолько бестолковыми бездарями... Хотя может оно и к лучшему
передайте этим блокиратором что их потуги как обычно ни о чём
Shadow cocks 😏
И вот не надоело им? 🙄
Телепортация в чебурнет
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Главный вопрос, которым, пожалуй, задаются все — какая конечная цель этих блокировок? Они хотят заблокировать абсолютно все VPN, чтобы россияне не имели доступа к Canva и прочим ChatGPT? Стоит задача запретить передовые интернет-сервисы и снизить эффективность производительности труда? Или их беспокоит, что дамы продолжают выкладывать фотографии в одном очень известном приложении? Это правда так важно? Или они готовятся к блокировке сервисов Google?
Если даже китайцы не смогли заблочить outline то куда роскомпозор лезет со свиным рылом в калашный ряд?
Делют всё возможное для удержания выкоквалифицированных специалистов.