Microsoft переименовала Bing Chat в Copilot Статьи редакции
Ребрендинг объединит все ИИ-продукты компании под общим названием.
- Microsoft решила переименовать своего чат-бота, работающего в поисковой системе Bing и ОС Windows, пишет The Verge. «Bing Chat и Bing Chat Enterprise станут просто Copilot», — пояснил глава подразделения Microsoft 365 Колетт Сталлбаумер.
- Copilot будет бесплатной версией чат-бота для всех пользователей. Он попрежнему доступен в поисковике Bing, браузере Edge и Windows, а также по адресу copilot.microsoft.com. Для его использования нужна учётная запись Microsoft.
- Copilot для Microsoft 365 останется коммерческим сервисом для использования функций ИИ в Word, Exel, Outlook и других продуктах. Бизнес-клиенты могут использовать его с помощью Entra ID.
- С 2021 года у Microsoft и OpenAI есть ИИ-сервис GitHub Copilot, который работает как «напарник» программиста, может писать и улучшать код по текстовому запросу.
- В феврале 2023-го компания представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. А в марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями.
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У меня он не работает. VPN не помогает. Чат впадает в "вечную" загрузку ответа. Кто знает решение?
Я знаю. Уехать из ГУЛАГа 🙂
Я так и сделаю, через несколько месяцев. Осталось чуть-чуть подзаработать
Эх, очень много людей подсела на «вот чуток еще подзаработаю и уеду». Если есть возможность, не надо сдавать всякие экзамены или получать документы, то лучше уезжать сразу. (Проблему с работой мы в расчет не берем)
Иначе можно будет всю жизнь говорить, вот еще чуток.
Если вы спросите, когда же планирую уехать Я: ну… мне надо чуток подкопить денег.
Вопрос в том куда ехать, если отовсюда санные тряпками гонят, фиг откроешь счет в банке даже при наличии внж.
На работу брать не хотят из-за паспорта.
Плюс Европа - это деревня.
VPN и не поможет, все IP адреса там юзанные-переюзанные и уже давно во всех возможных блек-листах) Можно купить индивидуальный прокси. Но справедливости ради и там такое тоже часто бывает. Друг более продвинутый в этих вопросах сказал что по языку браузера могут блокировать некоторые зарубежные сервисы, если у вас стоит язык мордора, то вероятно по нему и блок.
У меня английский на всех устройствах. Я его типа учу так 😁 Регион US
у меня даже с бесплатного сервера proton vpn открывает
VPN и помогает в этом случае, просто надо юзать свой VPN сервер. Это очень просто, я об этому пишу в блоге.
Попробуй какую-нибудь приватную прокси, чтоб адреса этой прокси не было в списках бинга. У меня фейсбук, к примеру, не подтверждал логин с впном нивкакую, т к видел в моем адресе впн
По dns, по языку браузера, по часовому поясу, если аккаунт в России зарегистрирован, если в куках сохранилось что раньше из России заходили, если при разрыве соединения vpn показывает реальный up. Нужно для начала почистить куки в браузере, выйти из учетки, если она русская, сделать настройку в vpn чтобы при разрыве соединения с vpn, не сливался реальный ip.
Зачем он нужен, если есть Bard?
Для справки, BingChat ≠ ChatGPT, там совсем глупая модель.
Я пользуюсь и Bard и ChatGPT. Хотел заценить Bing. А почему модель глупая? Чтобы не перегружать сервера типа?
Вот только сегодня пытался получить помощь у Capilot.
И я скажу, что вы не много потеряли, не имея доступа. ))
Вместо диалога, дает обычные поисковые ответы.
Может со временем что-то изменится, сейчас хрень.
Он итак через жопу работает.
Ничего не потеряли.
Поменять VPN
Ну переименовала и переименовала.
Название не нравится. Копайлот - звучит как-то странно)
Копатель
Первый пилот уснул )
https://youtu.be/18zaSbjXYw0?t=40
А окно, яблоко, нравится?
Вроде удобную фишку сделали, кто-то пробовал уже? Удобно?
рекомендую сокамерникам gigachat 😁