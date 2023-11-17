Apple в 2024 году добавит на iOS поддержку сообщений формата RCS — сделать это призывали Google и Samsung Статьи редакции
Но iMessage это не затронет — стандарт будет существовать параллельно с ним.
- Apple объявила, что в 2024 году выпустит обновление для iOS, в которое добавит поддержку протокола Rich Communication Services (RCS), об этом в компании сообщили изданию 9to5Mac.
- Сообщения с поддержкой RCS будут работать на iOS параллельно с iMessage, отметили в Apple, а «пузыри» с текстом останутся зелёного цвета. Синий цвет будет по-прежнему закреплён за сообщениями, отправляемыми через iMessage.
- RCS — более современный стандарт передачи сообщений, чем SMS/MMS, он используется в большинстве новых смартфонов на Android. Его поддерживают, например, Google и Samsung, — но не Apple.
- Компания использует iMessage и SMS/MMS. Первый работает только на iPhone, второй — устарел на фоне RCS. Например, в отличие от него, SMS не поддерживает современные системы шифрования, не позволяет пересылать фото и видео в высоком разрешении и многое другое.
- Google неоднократно критиковала Apple за отсутствие поддержки RCS: например, в 2022 году запускала сайт с призывом стандартизировать систему сообщений. А в сентябре 2023-го создала рекламу, в которой сравнила iPhone с пейджерами из 1990-х. Компанию поддержала и Samsung.
- The Verge предполагает, что Apple решила добавить поддержку RCS из-за требований закона о цифровых рынках, который приняли в ЕС в ноябре 2022 года. В ноябре 2023-го Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple.
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Сначала usb c, теперь RCS) до чего дойдёт
Установка сторонних сторов/ приложений в обход AppStore, доступ к nfc для оплат картой в обход единого Apple Pay ну или в обертке Apple Pay
До этого они дойдут только если снова об этом сильно попросят. И они сжалятся
Только если гугл попросит)
В обход сторов едва ли будет, это никому (из бюрократов) не надо. Но сторонние сторы возможны, но они будут подчиняться законам ЕС и ЮС.
А вы считаете что стандартизация зарядки нужна бюрократам ?
Типа дома устал разные зарядники вставлять ?
Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но кто будет лоббировать внедрение юсб, если за него нет отчислений и он разработан в рамках международной некоммерческой кооперации?
уу конспирология)
Нет, извините, если уж если так, то эпл явно могла бы оплатить гораздо больше.
В россии депутану можно купить, значит и в ес жалкий фонд стандартизации usb может купить европарламент. логично же.
Вообщем, эмейзинг инноваций ещё лет на 10 хватит.
Дойдет до сменной батарейки.
Пока не видел такое даже на сяоми
До сменного аккумулятора
А для телефона нужна батарейка?
Одной камеры вместо трех
Заставят гугл плей на айфоны ставить!
Предустановка андроид 9.0
Евро бюрократы удивительно здравые вещи иногда принимают. За type c отдельное спасибо.
ЕС реально делают божью работу, исправляя недостатки айфонов. Уже когда и сторонние магазины приложений будут и usb c и прочее, у ведроидников просто аргументов не останется. Разве что будут рассказывать что айфоны дарагие, но о том что все дело в этом мы и так всегда знали.
ничего подобного. просто одни группы лоббируют свои интересы и используют для этого европейский бюрократический аппарат, прикрываясь заботой о конечном пользователе. В целом я за - особенно если откроют доступ к App Store и NFC
Эпл как и с тайпси уламали быть более современными. Жалко что у них политика такая, конечно, что все из под палки
Политика понятная, они монополисты на рынке по сути и пользуются этим
Они не монополисты на рынке ни разу. Это на каком рынке они занимают больше 50%?
Среди флагманов, на большинстве рынков.
Не знаю что такое рынок флагманов, но на рынке смартфонов у них процентов 18.
Хай левел сегмент. В том числе в РФ, у эппла будет заметно больше половины рынка. Как часто вы фолды или хотя бы s23 (или какой там последний?) у людей видите, например? Я крайне не часто. А айфон 14-15 - серая масса
Флагманы не рынок. Так на каких рынках?
Такого рынка не существует.
Не так выразился, но смысл в том, что если у тебя есть деньги, то ты покупая телефон купишь айфон не задумываясь, конец истории. Ну так и зачем им подстраиваться под рынок, если это рынок подстраивается под них во всем? На тех же кабелях они рубили думаю миллиарды на всяких роялтис от китайцев которые это все производили. Да, многие об этом ныли последние пару лет, но, тем не менее, все равно покупали молча айфоны.
Для таких случаев есть антимонопольная служба. У них же есть таковая, я полагаю
Ну вот она и сработала и для конечного потребителя это даже хорошо.
Я почему-то думал, что эппл пойдут на принцип и вообще от разъемов в айфонах откажутся. При Джобсе так бы оно и было
Как тогда шить кирпич?)
Скрытый сервисный разъем со своим коннектором за тысячи евро 😀
Нужно купить новый, очевидно. Кстати была новость, что эппл умеет обновлять прошивку в магазинных iphone, которые лежат в запечатанной коробке.
Да, именно что обновлять) а не поднимать после неудачного джейла в dfu.
Это через год/два amazing innovation
Так уже не важно будет, прогнулись) все шло к тому, что они на принцип пойдут, так как в айпадах уже несколько поколений как type c сделали, а в айфоне держали до последнего лайтнинг
Но есть нюанс: у Гугла своя реализация, не совсем совпадающая со стандартом, так что вероятно совместимости не будет. Разве только Гугл тоже прогнут в ЕС.
Эпл в 2035: Добавил возможность устанавливать сторонние приложения
Не, до такого точно не дойдут
Вроде обещали к 2024 разрешить
Война зеленых и голубых сообщений закончена?
Не понимаю, зачем вообще гуглу это надо