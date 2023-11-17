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Евгения Евсеева

Apple в 2024 году добавит на iOS поддержку сообщений формата RCS — сделать это призывали Google и Samsung Статьи редакции

Но iMessage это не затронет — стандарт будет существовать параллельно с ним.

  • Apple объявила, что в 2024 году выпустит обновление для iOS, в которое добавит поддержку протокола Rich Communication Services (RCS), об этом в компании сообщили изданию 9to5Mac.
  • Сообщения с поддержкой RCS будут работать на iOS параллельно с iMessage, отметили в Apple, а «пузыри» с текстом останутся зелёного цвета. Синий цвет будет по-прежнему закреплён за сообщениями, отправляемыми через iMessage.
  • RCS — более современный стандарт передачи сообщений, чем SMS/MMS, он используется в большинстве новых смартфонов на Android. Его поддерживают, например, Google и Samsung, — но не Apple.
  • Компания использует iMessage и SMS/MMS. Первый работает только на iPhone, второй — устарел на фоне RCS. Например, в отличие от него, SMS не поддерживает современные системы шифрования, не позволяет пересылать фото и видео в высоком разрешении и многое другое.
  • Google неоднократно критиковала Apple за отсутствие поддержки RCS: например, в 2022 году запускала сайт с призывом стандартизировать систему сообщений. А в сентябре 2023-го создала рекламу, в которой сравнила iPhone с пейджерами из 1990-х. Компанию поддержала и Samsung.
  • The Verge предполагает, что Apple решила добавить поддержку RCS из-за требований закона о цифровых рынках, который приняли в ЕС в ноябре 2022 года. В ноябре 2023-го Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple.

#новости #apple #imessage #rcs

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 Катя Сватова

Сначала usb c, теперь RCS) до чего дойдёт

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Hubba bubba

Установка сторонних сторов/ приложений в обход AppStore, доступ к nfc для оплат картой в обход единого Apple Pay ну или в обертке Apple Pay

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Довольный

До этого они дойдут только если снова об этом сильно попросят. И они сжалятся

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Ярослава Радионова

Только если гугл попросит)

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Piu-piu

В обход сторов едва ли будет, это никому (из бюрократов) не надо. Но сторонние сторы возможны, но они будут подчиняться законам ЕС и ЮС.

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Женя Гагарин

А вы считаете что стандартизация зарядки нужна бюрократам ?
Типа дома устал разные зарядники вставлять ?

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Piu-piu

Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но кто будет лоббировать внедрение юсб, если за него нет отчислений и он разработан в рамках международной некоммерческой кооперации?

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Женя Гагарин

уу конспирология)
Нет, извините, если уж если так, то эпл явно могла бы оплатить гораздо больше.

В россии депутану можно купить, значит и в ес жалкий фонд стандартизации usb может купить европарламент. логично же.

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Бинарный Ёж

Вообщем, эмейзинг инноваций ещё лет на 10 хватит.

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Nic-diiic-pik

Дойдет до сменной батарейки.

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Максим Ростокин

Пока не видел такое даже на сяоми

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Вишняковский

До сменного аккумулятора

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Гора Жора

А для телефона нужна батарейка?

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ЯжПрограммист

Одной камеры вместо трех

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Кот Василий

Заставят гугл плей на айфоны ставить!

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Alexey Astreyko

Предустановка андроид 9.0

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Piu-piu

Евро бюрократы удивительно здравые вещи иногда принимают. За type c отдельное спасибо.

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Miste19

ЕС реально делают божью работу, исправляя недостатки айфонов. Уже когда и сторонние магазины приложений будут и usb c и прочее, у ведроидников просто аргументов не останется. Разве что будут рассказывать что айфоны дарагие, но о том что все дело в этом мы и так всегда знали.

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Андрей Комягин

ничего подобного. просто одни группы лоббируют свои интересы и используют для этого европейский бюрократический аппарат, прикрываясь заботой о конечном пользователе. В целом я за - особенно если откроют доступ к App Store и NFC

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Ovechkin

Эпл как и с тайпси уламали быть более современными. Жалко что у них политика такая, конечно, что все из под палки

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Miste19

Политика понятная, они монополисты на рынке по сути и пользуются этим

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Gre Li

Они не монополисты на рынке ни разу. Это на каком рынке они занимают больше 50%?

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Piu-piu

Среди флагманов, на большинстве рынков.

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DxdV

Не знаю что такое рынок флагманов, но на рынке смартфонов у них процентов 18.

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Piu-piu

Хай левел сегмент. В том числе в РФ, у эппла будет заметно больше половины рынка. Как часто вы фолды или хотя бы s23 (или какой там последний?) у людей видите, например? Я крайне не часто. А айфон 14-15 - серая масса

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Gre Li

Флагманы не рынок. Так на каких рынках?

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QAWERTYUI

Такого рынка не существует.

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Miste19

Не так выразился, но смысл в том, что если у тебя есть деньги, то ты покупая телефон купишь айфон не задумываясь, конец истории. Ну так и зачем им подстраиваться под рынок, если это рынок подстраивается под них во всем? На тех же кабелях они рубили думаю миллиарды на всяких роялтис от китайцев которые это все производили. Да, многие об этом ныли последние пару лет, но, тем не менее, все равно покупали молча айфоны.

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Ovechkin

Для таких случаев есть антимонопольная служба. У них же есть таковая, я полагаю

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Miste19

Ну вот она и сработала и для конечного потребителя это даже хорошо.

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Piu-piu

Я почему-то думал, что эппл пойдут на принцип и вообще от разъемов в айфонах откажутся. При Джобсе так бы оно и было

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Максим Ростокин

Как тогда шить кирпич?)

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Piu-piu

Скрытый сервисный разъем со своим коннектором за тысячи евро 😀

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Бинарный Ёж

Нужно купить новый, очевидно. Кстати была новость, что эппл умеет обновлять прошивку в магазинных iphone, которые лежат в запечатанной коробке.

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Максим Ростокин

Да, именно что обновлять) а не поднимать после неудачного джейла в dfu.

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Hubba bubba

Это через год/два amazing innovation

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Piu-piu

Так уже не важно будет, прогнулись) все шло к тому, что они на принцип пойдут, так как в айпадах уже несколько поколений как type c сделали, а в айфоне держали до последнего лайтнинг

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Gre Li

Но есть нюанс: у Гугла своя реализация, не совсем совпадающая со стандартом, так что вероятно совместимости не будет. Разве только Гугл тоже прогнут в ЕС.

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Арбузио Бандерос

Эпл в 2035: Добавил возможность устанавливать сторонние приложения

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Лена Куртасова

Не, до такого точно не дойдут

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Николай Большаков

Вроде обещали к 2024 разрешить

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Maxim Demin

Война зеленых и голубых сообщений закончена?

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Гриша Колесников

Не понимаю, зачем вообще гуглу это надо

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