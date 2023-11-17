МТС полностью отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах Статьи редакции
Оператор сделает это поэтапно до конца февраля 2024 года.
- МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора.
- Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям». Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем».
- В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
- «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
- В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку «отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов». При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.
- Но 7 ноября оператор изменил решение: объявил, что отменит плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Сроки МТС тогда не приводил.
10K показов
3.6K открытий
Спасибо, барин, блэт, что разрешили нам раздавать то, за что мы заплатили
причем раздавать самим себе на свои же гаджеты...
Разрешили не платить за это, гении :)
"Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем»." - смешно.
Комментарий удален автором поста
Ну даааа,они же придумали технологию как можно использовать смартфон в качестве модема,там столько IT решений нужно,что просто обосраться)
Ну правильно,по голове получили.
зато как обосновали красиво! «идёт навстречу пользователям»
В каком смысле "МТС решил"? Это было запрещено недавно законодательно. МТС решил соблюдать закон?
А могли бы и не соблюдать. Так что решил))
МТС - на шаг позади!
МТС - врубай заднюю.
🤣🤣🤣
Так не научатся танцевать - шаг вперёд, даа назад! Вот, теперь концерт будет с полным аншлагом.
Я не против и ограничений на раздачу, чтобы не было и злоупотреблений.
Например 5г на раздачу более чем. Обычно же раздача используется для чего-то важного
я заплатил за пакет 20гб. почему чтобы его раздавать на свой же ноут я еще должен дополнительно платить?
ни рубля не потратил, промики для мтс премиум постоянно применял. в жопу пусть идут
КТО БУДЕТ решать, злоупотребление или нет?
Вам достаточно, а в регионах на удалёнке не будет достаточно ни месяцами детям с интернетом с родительских мобил дистанционку, все задания и журналы, ни самим родителям, где подключение местного монополиста 5к рублей и дальше дикие цены.
Вы всё поддерживаете их и поддерживаете.
Да-да, обычно для дел государственной важности.
следующий шаг - раздавать только во славу Партии и Вождя!
Согласен, 5G поколение сотового интернета на раздачу более чем.
Не решил вообще-то, а заставили
Сразу бы согласились и не огреблиб столько негатива.
Новости хорошие, а в комментах уже высказали недовольства
Этой новости вообще не должно было быть если бы компании штрафовали не на 60к рублей а на сотни миллионов за такое свинское отношение к людям причём к своим же
А чему радоваться, что тебя сначала заковали в кандалы за твой же счёт, а потом сняли на время, пока техвозможности не появятся с лицемерным "забота о пользователях"?
Это они хотят, чтобы ты думала, что она хорошая, а так это просто новость :)
барин хлыстом не отходил на псарне, уже хорошо, да? Хосссспэде...)
Не понятно почему вообще было платно, ведь тема супер полезная
Логика ж простая: «Если полезно, значит надо сделать платно», «Если бесполезно, то можно и не брать денежки» :)
"просто деньги очень нужны"
Деньги, все банально.
Потому что можно было сделать платно, все просто
Накинут к стоимости тарифа. Уже говорилось об этом.
Ждём теперь от банков добровольного отказа от комиссий за переводы самому себе
вот это была бы хорошая новость)
с 1 мая 2024 до 30 миллионов рублей в месяц самому себе без комиссии, это закон.
Мб плату за тарифы тоже отменим??? Куда вносить законопроект?
нет, ее как раз повысим. чтобы компенсировать потерю сверхприбыли.
Как же быстро люди быстро привыкли уже к абонентской плаие, её никогда раньше не было ни на одном операторе, я до сих пор использую архивные тарифы на своих симках, с оплатой по факту за минуты и гигабайты и так, как это дело расходуется только по факту, я считай вообще не плачу. Т.к. в основном пользуюсь WiFi и звоню через мессенжеры. Нафиг абонентскую плату.
Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года - ввели быстрее, чем отменяют))
На самом деле тоже поэтапно вводили. У меня 3 Симки МТС. А в течение полугода одна за другой сработали.
Ура! 🥳🎉🤣
Хорошая новость из страны скреп)))
Какой скреп?
Лолкекчебурек
Вот те раз. Ну спасибо...
а в чем проблема была? Неделя и ты у другого оператора со своим же номером. Был с МТС еще со времен тарифа “Bond 007”, в 2015ом перешел на теле2. ни о чем не жалею
был долго на билайне, потом на мтс, и уже лет 6 как сижу на теле2 и вообще всё устраивает. самое большое недовольство создаёт то, что они раз в ~1/2 года поднимают абон. плату тарифа на 10-15%. С другой стороны, инфляция же
МТС решил полностью отменить плату за раздачу интернета на всех тарифах
Будут ли возвращены средства пользователям?
За прошлые месяцы? Не думаю
Это к Деду Морозу) МТС, как девушка - берет, и обратно уже не отдаст.
Вот что значит заглянула прокуратура
Ой сейчас МТС снова порцию хэйта словит
У титькова вообще раздача порезана
Ну все. Переходи на мытыэс.
Почему порезана? На лимитных бесплатно. На безлимитном 500 рублей в месяц режим модема. Вам просто надо в настройки сотовых данных зайти и там в APN прописать m.tinkoff
То же самое ещё и в настройки APN именно режима модема.
… и ввели комиссию за пополнение счета… мудро!
Причем этот мтс банк это капкан, открыл у них карту и через 2 месяца она улетела в блок по 115, хотя с нее я не работал. Говорят идите в офис в другом городе ничего вам не скажем без посещения
Никогда не пополняйте таким способом, комиссия будет бодрая. Я пополняю без комиссии через банк Райффайзен. Выбираете Платежи, далее Мобильная связь и полетели. Там нет комиссии. Вроде как и у Сбера и Тиньков тоже не было.
Так типо будет 10 метров бесплатно на загрузку одной песни или имеется ввиду полное снятие ограничений. Интересно
Ну в статье написали, что без ограничений
Решили новостью перебить слив паспортов
Было бы классно, если бы YOTA так же сделала
Только увидел, что отменили только на лимитных тарифах. У техподдержки не спрашивали?
Не особо то и хотели навстречу пользователям идти, только по указке ФАСа
Это называется капитализм, если можешь на чем-то заработать, то делай это! И при этом у нас постоянно вой до небес, что государство вмешивается.
Я сначала подумала, что просто будет бесплатный интернет. Потом включила мозг, сняла розовые очки и перечитала :(
Уже заложены в сами тарифы
Так вроде уже говорили об этом
Не «идёт навстречу пользователям», а вынудили наконец-то делать то, что в принципе должны.
Ого, фас все таки добил этот вопрос
Вот это навстречу пользователям. Формулировки поражают
Отговорка с поэтапностью не работает
Не МТС решил, а рынок заставил
Да просто повысят стоимость и вошьют туда автоматом эту плату, даже тем, кому раздача не нужна
Неслыханная щедрость, жаль что она пришла только после того как они получили
Поняли, что возложить эти доходы на потребителей принесет прибыль?
Герои!
При этом Газпромбанк присылает смс о том, что будет брать плату за СМС и пуш-уведомления. Совпадение?
Они решили после того как их заставили значит
А @tele2 когда?
Приходилось спец тарифы покупать для модемом и за смену тарифа обнулялся оплаченный месяц.
Этот тариф крайне неудобный, по телефону по факту звонить невозможно после этого.
https://msk.tele2.ru/tariff/idu-plus
На кой фиг я должен покупать тариф для модемов из-за того что мне раздача нужна, лишаясь возможности звонить?
До сих пор взимают плату за раздачу на лимитном тарифе в 35Гб. Сказали услугу не отключать самостоятельно. Не оплатил и раздача не заработала. Говорят ждите уведомлений. С 7.11.2023.
А почему Тинькову не написали? Они плату взимают.
"Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям»"-а раньше идти на встречу пользователям нельзя было?
это значит, тарифы поднимутся. фас глупостями занимается, мтс - не монополисты. единственный случай, когда в подобное надо вмешиваться - это если есть сговор операторов. в остальном государство должно только поддерживать конкуренцию, обеспечивать например возможность смены опера с сохранением номера (это вроде и так можно, но не знаю насколько это просто)
У меня домашний и мобильный интернет - МТС. Очень часто на домашнем так проседает скорость, что работать становится невозможно и приходится раздавать себе с телефона. В итоге я плачу МТС за то, что у меня не работает МТС. Считаю гениально с их стороны, но крайне обидно с моей
P.S. просадки периодические, когда мне перезванивают и уточняют, сохраняется ли проблема для прихода мастера - интернет работает, но тем же вечером опять приходится себе раздавать