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Евгения Евсеева

МТС полностью отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах Статьи редакции

Оператор сделает это поэтапно до конца февраля 2024 года.

  • МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах, включая безлимитные, пишет РБК со ссылкой на сообщение оператора.
  • Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям». Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем».
  • В сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждения МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств. В октябре трое из четырёх операторов сообщили о готовности его исполнения.
  • «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября, заявлял регулятор. Теле2 сделает это в ноябре-декабре, «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря, а о тарифах с безлимитным интернетом сообщит позже.
  • В МТС тогда объясняли, что не намерены отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета, поскольку «отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов». При выравнивании же цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов.
  • Но 7 ноября оператор изменил решение: объявил, что отменит плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Сроки МТС тогда не приводил.

#новости #мтс

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129 комментариев
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 Eli

Спасибо, барин, блэт, что разрешили нам раздавать то, за что мы заплатили

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Алексей Жидков

причем раздавать самим себе на свои же гаджеты...

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4 комментария
Газанова

Разрешили не платить за это, гении :)

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ihovsky

"Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года — из-за необходимости «доработки ИТ-систем»." - смешно.

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Комментарий удален автором поста

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4 комментария
Mr Black

Ну даааа,они же придумали технологию как можно использовать смартфон в качестве модема,там столько IT решений нужно,что просто обосраться)

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3 комментария
Mr Black

Ну правильно,по голове получили.

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Алексей Жидков

зато как обосновали красиво! «идёт навстречу пользователям»

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4 комментария
Мария Увакина

В каком смысле "МТС решил"? Это было запрещено недавно законодательно. МТС решил соблюдать закон?

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Тимоха

А могли бы и не соблюдать. Так что решил))

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Максим Ростокин

МТС - на шаг позади!

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ЯжПрограммист

МТС - врубай заднюю.

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2 комментария
Ольга Офицерова

🤣🤣🤣

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Илья Попов

Так не научатся танцевать - шаг вперёд, даа назад! Вот, теперь концерт будет с полным аншлагом.

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Элизабет

Я не против и ограничений на раздачу, чтобы не было и злоупотреблений.
Например 5г на раздачу более чем. Обычно же раздача используется для чего-то важного

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Алексей Жидков

я заплатил за пакет 20гб. почему чтобы его раздавать на свой же ноут я еще должен дополнительно платить?
ни рубля не потратил, промики для мтс премиум постоянно применял. в жопу пусть идут

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7 комментариев
Яэль

КТО БУДЕТ решать, злоупотребление или нет?
Вам достаточно, а в регионах на удалёнке не будет достаточно ни месяцами детям с интернетом с родительских мобил дистанционку, все задания и журналы, ни самим родителям, где подключение местного монополиста 5к рублей и дальше дикие цены.
Вы всё поддерживаете их и поддерживаете.

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Gruntofos

Да-да, обычно для дел государственной важности.

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Хэппи милф

следующий шаг - раздавать только во славу Партии и Вождя!

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selecadm

Согласен, 5G поколение сотового интернета на раздачу более чем.

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Гриша Колесников

Не решил вообще-то, а заставили

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Сергей Гусев

Сразу бы согласились и не огреблиб столько негатива.

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Лена Куртасова

Новости хорошие, а в комментах уже высказали недовольства

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Бомж

Этой новости вообще не должно было быть если бы компании штрафовали не на 60к рублей а на сотни миллионов за такое свинское отношение к людям причём к своим же

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Яэль

А чему радоваться, что тебя сначала заковали в кандалы за твой же счёт, а потом сняли на время, пока техвозможности не появятся с лицемерным "забота о пользователях"?

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Это они хотят, чтобы ты думала, что она хорошая, а так это просто новость :)

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ELIFAS LEVi

барин хлыстом не отходил на псарне, уже хорошо, да? Хосссспэде...)

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Александр Михайлов

Не понятно почему вообще было платно, ведь тема супер полезная

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Айрат Галиуллин

Логика ж простая: «Если полезно, значит надо сделать платно», «Если бесполезно, то можно и не брать денежки» :)

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Алексей Жидков

"просто деньги очень нужны"

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Mr Black

Деньги, все банально.

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Аникин

Потому что можно было сделать платно, все просто

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Kiss1nger

Накинут к стоимости тарифа. Уже говорилось об этом.

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Dima Alexeev

Ждём теперь от банков добровольного отказа от комиссий за переводы самому себе

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Яэль

вот это была бы хорошая новость)

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1 комментарий
selecadm

с 1 мая 2024 до 30 миллионов рублей в месяц самому себе без комиссии, это закон.

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4 комментария
Айрат Галиуллин

Мб плату за тарифы тоже отменим??? Куда вносить законопроект?

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Алексей Жидков

нет, ее как раз повысим. чтобы компенсировать потерю сверхприбыли.

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Георгий

Как же быстро люди быстро привыкли уже к абонентской плаие, её никогда раньше не было ни на одном операторе, я до сих пор использую архивные тарифы на своих симках, с оплатой по факту за минуты и гигабайты и так, как это дело расходуется только по факту, я считай вообще не плачу. Т.к. в основном пользуюсь WiFi и звоню через мессенжеры. Нафиг абонентскую плату.

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SlotMe.ru

Отменять плату будут поэтапно до конца февраля 2024 года - ввели быстрее, чем отменяют))

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Кот Разумный

На самом деле тоже поэтапно вводили. У меня 3 Симки МТС. А в течение полугода одна за другой сработали.

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Echo

Ура! 🥳🎉🤣

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Хорошая новость из страны скреп)))

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Элизабет

Какой скреп?

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2 комментария
noname
Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям».

Лолкекчебурек

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Вадим Д.

Вот те раз. Ну спасибо...

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37th parallel
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Zoro

а в чем проблема была? Неделя и ты у другого оператора со своим же номером. Был с МТС еще со времен тарифа “Bond 007”, в 2015ом перешел на теле2. ни о чем не жалею

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Sergey Vanyushin

был долго на билайне, потом на мтс, и уже лет 6 как сижу на теле2 и вообще всё устраивает. самое большое недовольство создаёт то, что они раз в ~1/2 года поднимают абон. плату тарифа на 10-15%. С другой стороны, инфляция же

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ЯжПрограммист
Суд постановил взыскать $35,5 млн с Euroclear в пользу «МТС Банка»
МТС решил полностью отменить плату за раздачу интернета на всех тарифах
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Barth

Будут ли возвращены средства пользователям?

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Дон Дракон

За прошлые месяцы? Не думаю

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Echo

Это к Деду Морозу) МТС, как девушка - берет, и обратно уже не отдаст.

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ChatGPT

Вот что значит заглянула прокуратура

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vobla

Ой сейчас МТС снова порцию хэйта словит

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Unknown

У титькова вообще раздача порезана

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Айрат Галиуллин

Ну все. Переходи на мытыэс.

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4 комментария
selecadm

Почему порезана? На лимитных бесплатно. На безлимитном 500 рублей в месяц режим модема. Вам просто надо в настройки сотовых данных зайти и там в APN прописать m.tinkoff

То же самое ещё и в настройки APN именно режима модема.

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Ilya M. Belov

… и ввели комиссию за пополнение счета… мудро!

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Bl0ck3d

Причем этот мтс банк это капкан, открыл у них карту и через 2 месяца она улетела в блок по 115, хотя с нее я не работал. Говорят идите в офис в другом городе ничего вам не скажем без посещения

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1 комментарий
Echo

Никогда не пополняйте таким способом, комиссия будет бодрая. Я пополняю без комиссии через банк Райффайзен. Выбираете Платежи, далее Мобильная связь и полетели. Там нет комиссии. Вроде как и у Сбера и Тиньков тоже не было.

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2 комментария
Сергей Ковалевский

Так типо будет 10 метров бесплатно на загрузку одной песни или имеется ввиду полное снятие ограничений. Интересно

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Элизабет

Ну в статье написали, что без ограничений

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2 комментария
Tarki

Решили новостью перебить слив паспортов

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Ислам Муртазалиев

Было бы классно, если бы YOTA так же сделала

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Михаил

Только увидел, что отменили только на лимитных тарифах. У техподдержки не спрашивали?

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1 комментарий
Ярослава Радионова

Не особо то и хотели навстречу пользователям идти, только по указке ФАСа

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ЯжПрограммист

Это называется капитализм, если можешь на чем-то заработать, то делай это! И при этом у нас постоянно вой до небес, что государство вмешивается.

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Ольга Офицерова

Я сначала подумала, что просто будет бесплатный интернет. Потом включила мозг, сняла розовые очки и перечитала :(

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James Bomond

Уже заложены в сами тарифы

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Пена Литрова

Так вроде уже говорили об этом

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Tatyana Nickolaeva

Не «идёт навстречу пользователям», а вынудили наконец-то делать то, что в принципе должны.

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Глеб Цапля

Ого, фас все таки добил этот вопрос

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Инло Макс

Вот это навстречу пользователям. Формулировки поражают

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Чиф Никиф

Отговорка с поэтапностью не работает

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Дмитрий

Не МТС решил, а рынок заставил

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Рубль Упалов

Да просто повысят стоимость и вошьют туда автоматом эту плату, даже тем, кому раздача не нужна

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Виктор Якушкин

Неслыханная щедрость, жаль что она пришла только после того как они получили

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Nikita.kos

Поняли, что возложить эти доходы на потребителей принесет прибыль?

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A.A. Rayskiy

Герои!

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Aleks Melnik

При этом Газпромбанк присылает смс о том, что будет брать плату за СМС и пуш-уведомления. Совпадение?

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Дядя Федор

Они решили после того как их заставили значит

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Mike Espoo

А @tele2 когда?

Приходилось спец тарифы покупать для модемом и за смену тарифа обнулялся оплаченный месяц.
Этот тариф крайне неудобный, по телефону по факту звонить невозможно после этого.

https://msk.tele2.ru/tariff/idu-plus

На кой фиг я должен покупать тариф для модемов из-за того что мне раздача нужна, лишаясь возможности звонить?

Тариф «Интернет для устройств+» - описание и…
Описание тарифа Интернет для устройств+ - стоимость интернета и звонков, информация о переходе…
msk.tele2.ru
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Кот Разумный

До сих пор взимают плату за раздачу на лимитном тарифе в 35Гб. Сказали услугу не отключать самостоятельно. Не оплатил и раздача не заработала. Говорят ждите уведомлений. С 7.11.2023.

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Юрий Чередниченко

А почему Тинькову не написали? Они плату взимают.

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Дима Котов

"Компания объяснила решение «социально-экономической ситуацией» и тем, что «идёт навстречу пользователям»"-а раньше идти на встречу пользователям нельзя было?

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Марат

это значит, тарифы поднимутся. фас глупостями занимается, мтс - не монополисты. единственный случай, когда в подобное надо вмешиваться - это если есть сговор операторов. в остальном государство должно только поддерживать конкуренцию, обеспечивать например возможность смены опера с сохранением номера (это вроде и так можно, но не знаю насколько это просто)

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Маргарита

У меня домашний и мобильный интернет - МТС. Очень часто на домашнем так проседает скорость, что работать становится невозможно и приходится раздавать себе с телефона. В итоге я плачу МТС за то, что у меня не работает МТС. Считаю гениально с их стороны, но крайне обидно с моей

P.S. просадки периодические, когда мне перезванивают и уточняют, сохраняется ли проблема для прихода мастера - интернет работает, но тем же вечером опять приходится себе раздавать

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