Сервисы
Артур Томилко

Discord отключит чат-бота с искусственным интеллектом Clyde к 1 декабря 2023 года Статьи редакции

Его тестировали с начала года на основе технологий OpenAI.

  • Пользователи больше не смогут вызывать Clyde в личные сообщения, групповые чаты или на серверы, говорится в сообщении службы поддержки Discord. Причины отключения бота в компании не раскрыли.
  • Сlyde работает на основе моделей OpenAI. Он может отвечать на сообщения пользователей в личных и групповых чатах, умеет предлагать гифки, эмодзи и мемы. Его начали тестировать на ограниченной группе пользователей в начале 2023 года. Компания планировала сделать его «фундаментальной частью» приложения, пишет The Verge.
  • Discord экспериментирует и с другими инструментами искуственного интеллекта, например, сводками пропущенных бесед, отмечает издание. Компания также предлагает разработчикам инструменты для создания ИИ-ботов внутри сервиса.
Скриншот The Verge

#новости #discord

264 показа
820 открытий
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Эх, мемобота рубанули, изверги!

Ответить
Развернуть ветку
Philipp Novikov
Ответить
Развернуть ветку
Аникин

Вжух, и пропал мемобот

Ответить
Развернуть ветку
Пена Литрова

С кем теперь айтишники общаться будут?)

Ответить
Развернуть ветку
Тимоха

Не с ботом, а друг с другом

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

геймеры не всегда айтишники, а Дискорд не для игр используют не часто

Ответить
Развернуть ветку
Инло Макс

А как же теперь музыку в дискорде ставить??

Ответить
Развернуть ветку
Морковкин

Ну всё, уходим в скайп

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

кто привык к системе Дискорда, к группам, комнатам, формату ввода текста и т.п., Skype это как супер деградация прям. Discord скорее на Teams похож, чем на Skype

Ответить
Развернуть ветку
Василий Ярошенко

Я надеюсь если этого отключат, то подключат другого

Ответить
Развернуть ветку
Nikita.kos

Думаю, точно вернуть должны, вроде этот AI не единственный в системе у них, а этот прям хайпу навел

Ответить
Развернуть ветку
Nikita.kos

Я так понимаю, он из под контроля вышел. Там на реддите про него есть посты про то, как бот настаивал на том, что самоубийство - очень даже хорошая идея. В диске не только же взрослая аудитория, потому, думаю, они его на переработку взяли

Ответить
Развернуть ветку
COUTURE BOOK

Повод искать новые, более удобные способы для редактирования фото...

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Москович

Так ему))) а потом из этого мемас сделать😁

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
11 комментариев
Раскрывать всегда
null