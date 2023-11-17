Discord отключит чат-бота с искусственным интеллектом Clyde к 1 декабря 2023 года Статьи редакции
Его тестировали с начала года на основе технологий OpenAI.
- Пользователи больше не смогут вызывать Clyde в личные сообщения, групповые чаты или на серверы, говорится в сообщении службы поддержки Discord. Причины отключения бота в компании не раскрыли.
- Сlyde работает на основе моделей OpenAI. Он может отвечать на сообщения пользователей в личных и групповых чатах, умеет предлагать гифки, эмодзи и мемы. Его начали тестировать на ограниченной группе пользователей в начале 2023 года. Компания планировала сделать его «фундаментальной частью» приложения, пишет The Verge.
- Discord экспериментирует и с другими инструментами искуственного интеллекта, например, сводками пропущенных бесед, отмечает издание. Компания также предлагает разработчикам инструменты для создания ИИ-ботов внутри сервиса.
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Эх, мемобота рубанули, изверги!
Вжух, и пропал мемобот
С кем теперь айтишники общаться будут?)
Не с ботом, а друг с другом
геймеры не всегда айтишники, а Дискорд не для игр используют не часто
А как же теперь музыку в дискорде ставить??
Ну всё, уходим в скайп
кто привык к системе Дискорда, к группам, комнатам, формату ввода текста и т.п., Skype это как супер деградация прям. Discord скорее на Teams похож, чем на Skype
Я надеюсь если этого отключат, то подключат другого
Думаю, точно вернуть должны, вроде этот AI не единственный в системе у них, а этот прям хайпу навел
Я так понимаю, он из под контроля вышел. Там на реддите про него есть посты про то, как бот настаивал на том, что самоубийство - очень даже хорошая идея. В диске не только же взрослая аудитория, потому, думаю, они его на переработку взяли
Повод искать новые, более удобные способы для редактирования фото...
Так ему))) а потом из этого мемас сделать😁