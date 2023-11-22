Разработчик «МойОфис» добавил в пакет приложений нейросеть GigaChat от «Сбера» Статьи редакции
Она помогает работать с документами, электронной почтой и корпоративным мессенджером.
- Российский аналог Microsoft Office получил поддержку GigaChat, рассказал «Ведомостям» представитель компании «Новые облачные технологии», которая разрабатывает «МойОфис». Нейросеть интегрирована в том числе в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus, добавил он.
- Компания создала «визуальный конструктор», с помощью которого GigaChat может сгенерировать или изменить документ по запросу пользователя. В Mailion нейросеть кратко пересказывает главное из цепочек писем. В мессенджере технология используется для создания ИИ-ассистента, который помогает пользователю управлять задачами и календарём.
- В «Сбере» подтвердили сотрудничество с «МойОфис», отметив, что оно «оформлено на коммерческих условиях». Детали и объём инвестиций в проект стороны не раскрыли. Сейчас компании обсуждают новые функции и монетизацию.
- Банк представил собственного чат-бота GigaChat в апреле 2023 года. В августе «Сбер» объявил, что встроил нейросеть в свои «умные» колонки SberBoom и SberBoom mini с голосовым помощником «Салют».
- Интеграцией ИИ-моделей в офисные приложения также занимаются Microsoft и Google. Они, например, помогают генерировать и редактировать тексты, отвечать на электронные письма, создавать таблицы и презентации, а также искать и структурировать информацию в корпоративных чатах.
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Надеюсь скоро нейросети смогут полноценно заменить офисных сотрудников
Ну здравствуй, GigaОфис + МойChat.