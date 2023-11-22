«2ГИС» обновил навигатор и начал показывать местоположение «друзей» на карте Статьи редакции
Геосервис рассказал об изменениях на своей презентации.
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«Друзья на карте»
- Пользователи «2ГИС» теперь могут обмениваться местоположением с близкими. Бесплатная функция «Друзья на карте» работает в последней версии приложения на iOS и Android и пока доступна по ссылке-приглашению. Функция работает после разрешения отслеживания постоянной геопозиции в настройках.
- После того, как пользователи добавят друг друга в «друзья», они смогут посмотреть, где находится «друг», обмениваться эмодзи-реакциями, посмотреть понравившиеся друг другу места. Случайные пользователи не увидят геолокацию, отметили в компании. Включать и выключать отображение «друзей» на карте можно в меню слоёв.
- До конца 2023 года сервис планирует добавить в настройки возможность управлять видимостью — пользователь сможет «скрыться» с карты «друга» на несколько часов или навсегда. Пока чтобы пользователь не видел геопозицию другого, его можно «удалить из друзей».
Обновлённый навигатор
- Сервис будет предлагать водителям оптимальный вариант проезда к нужному подъезду и парковке ещё на старте маршрута. Например, при проезде до коммерческого здания предложит выбрать парковку рядом.
- Пользователи смогут посмотреть парковки в радиусе 300 метров от точки — платные, бесплатные, общедоступные, для клиентов или для резидентов бизнес-центра. Обновлённый навигатор доступен в приложениях на iOS и Android во всех городах присутствия сервиса.
Реалистичные карты
- Летом 2023 года «2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами, на которых можно разглядеть деревья и детали зданий, для 11 городов, а осенью — трёхмерные дорожные развязки, мосты и туннели.
- Теперь сервис рассказал, что на ноябрь 2023-го на картах больше 500 детальных 3D-моделей зданий в 40 городах России и более 9,5 млн деревьев и кустарников. Реалистичные дороги доступны для карт 12 городов.
- В «ближайшее время» сервис планирует добавить разметку полос — сначала в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других городах, а также — ведение по полосам, чтобы навигатор помог не пропустить поворот.
У ФСБ уже все в друзьях?
Там еще и товарищ военком добавился
Военком и ФСБ ерунда, главное, что жену и тёщу не добавить в друзья, эта неминуемая третья мировая... Храни нас Господи!
лайк
Ну хоть где-то у меня будут друзья.
Не сказать теперь, что "уже вышел и бегу, пробки", ибо видно, что ещё дома...
ага, если установить.. а если нет?
«друзья», «друг»... Как-то все эти намеки напрягают. Будто друзья - и не друзья вовсе, а лишь делают вид и готовы подставить в любой момент.
Ну, чтоб не забыть, что это не "падла, которая шурик не отдала с того года", а друг)
я и не брал кстати
2ГИС молодцы!
Под штраф хуярит на чистопрудном бульваре, мразь
Если я не ошибаюсь, Вейз это реализовал в 2016 году....
В Google Maps уже много -много лет тоже, да)
Осталось только истории добавить
Так твитерских сюда сегодня не пускать
А сторис друзей на карте можно будет посмотреть надеюсь?
Что женатики? Звиздец вам?
Так говорят со времён «коварных и ужасных» пейджеров. А женатики всё продолжают успешно бегать налево )
Жене сказал, что пошел к любовнице, любовнице - что пошел к жене, а сам - учиться, учится, и еще раз учиться.
а не ЛГБТ ли Вы часом?) *голосом майора, да*
в пятый класс на продленку
Лол, нашли дураков, может еще и доступ к адресной книге дать?
Как теперь объяснить дорогу домой с работы через Ленинградское шоссе? Если живёшь в Одинцово?
Мы на заправке. Олег умолял о латте. (с)
Не будьте таким как Олег.
Круто, молодцы
Вот спасибо большое, забрали у подростков личную жизнь, да еще и некоторым мужьям не повезет)
Скорее женам, получается 🤔
чем же? 10 смартфонов и 300 левых симок..и без 2гис есть карты.
В Яндексе не плохо сделали дороги ,каждую полосу видно и как ехать. Посмотрим как в 2 ГИС будет
Вот Яндекс просто "открылся", а 2ГИС типа в "интерактивно-добровольный" элемент решил.
Зенли вернулся?
Наконец нормальная замена Зенли. Главное, чтобы правительство не было в "друьях"