2ГИС ближе к близким: друзья на карте

Мы стали показывать в друзей на карте 2ГИС — добавили возможность делиться геопозицией и всегда оставаться на связи с близкими. В посте — история появления в 2ГИС нового сервиса, о котором команда мечтала несколько лет.