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Сервисы
Таня Боброва

«2ГИС» обновил навигатор и начал показывать местоположение «друзей» на карте Статьи редакции

Геосервис рассказал об изменениях на своей презентации.

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«Друзья на карте»

  • Пользователи «2ГИС» теперь могут обмениваться местоположением с близкими. Бесплатная функция «Друзья на карте» работает в последней версии приложения на iOS и Android и пока доступна по ссылке-приглашению. Функция работает после разрешения отслеживания постоянной геопозиции в настройках.
  • После того, как пользователи добавят друг друга в «друзья», они смогут посмотреть, где находится «друг», обмениваться эмодзи-реакциями, посмотреть понравившиеся друг другу места. Случайные пользователи не увидят геолокацию, отметили в компании. Включать и выключать отображение «друзей» на карте можно в меню слоёв.
«Друзья на карте»
  • До конца 2023 года сервис планирует добавить в настройки возможность управлять видимостью — пользователь сможет «скрыться» с карты «друга» на несколько часов или навсегда. Пока чтобы пользователь не видел геопозицию другого, его можно «удалить из друзей».
Сервисы
2ГИС
2ГИС ближе к близким: друзья на карте

Мы стали показывать в друзей на карте 2ГИС — добавили возможность делиться геопозицией и всегда оставаться на связи с близкими. В посте — история появления в 2ГИС нового сервиса, о котором команда мечтала несколько лет.

Обновлённый навигатор

  • Сервис будет предлагать водителям оптимальный вариант проезда к нужному подъезду и парковке ещё на старте маршрута. Например, при проезде до коммерческого здания предложит выбрать парковку рядом.
  • Пользователи смогут посмотреть парковки в радиусе 300 метров от точки — платные, бесплатные, общедоступные, для клиентов или для резидентов бизнес-центра. Обновлённый навигатор доступен в приложениях на iOS и Android во всех городах присутствия сервиса.
Источник: «2ГИС»

Реалистичные карты

  • Летом 2023 года «2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами, на которых можно разглядеть деревья и детали зданий, для 11 городов, а осенью — трёхмерные дорожные развязки, мосты и туннели.
  • Теперь сервис рассказал, что на ноябрь 2023-го на картах больше 500 детальных 3D-моделей зданий в 40 городах России и более 9,5 млн деревьев и кустарников. Реалистичные дороги доступны для карт 12 городов.
  • В «ближайшее время» сервис планирует добавить разметку полос — сначала в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других городах, а также — ведение по полосам, чтобы навигатор помог не пропустить поворот.
3D-модели зданий показываются при наличии интернета

#новости #2гис

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36 комментариев
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 Анон Аноныч

У ФСБ уже все в друзьях?

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Максим Соколовский

Там еще и товарищ военком добавился

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Илья Попов

Военком и ФСБ ерунда, главное, что жену и тёщу не добавить в друзья, эта неминуемая третья мировая... Храни нас Господи!

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Борис Горобец

лайк

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Pavel Cree

Ну хоть где-то у меня будут друзья.

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умный человек
Включать и выключать отображение «друзей» на карте можно в меню слоёв.
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Veronica Ivanova

Не сказать теперь, что "уже вышел и бегу, пробки", ибо видно, что ещё дома...

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Александр

ага, если установить.. а если нет?

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Яэль
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дед Мазай и сиба

«друзья», «друг»... Как-то все эти намеки напрягают. Будто друзья - и не друзья вовсе, а лишь делают вид и готовы подставить в любой момент.

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Яэль

Ну, чтоб не забыть, что это не "падла, которая шурик не отдала с того года", а друг)

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Александр

я и не брал кстати

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Антон К

2ГИС молодцы!

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Руссиано Цикорини
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Alexey

Под штраф хуярит на чистопрудном бульваре, мразь

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Igor Mylnikov

Если я не ошибаюсь, Вейз это реализовал в 2016 году....

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Aleksandr Matveev

В Google Maps уже много -много лет тоже, да)

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Марат Ганиев

Осталось только истории добавить

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Владимир Воропаев

Так твитерских сюда сегодня не пускать

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Инженер-душнила

А сторис друзей на карте можно будет посмотреть надеюсь?

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Пётр

Что женатики? Звиздец вам?

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Буквоед

Так говорят со времён «коварных и ужасных» пейджеров. А женатики всё продолжают успешно бегать налево )

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дед Мазай и сиба

Жене сказал, что пошел к любовнице, любовнице - что пошел к жене, а сам - учиться, учится, и еще раз учиться.

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Яэль

а не ЛГБТ ли Вы часом?) *голосом майора, да*

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Александр

в пятый класс на продленку

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Невероятный Блондин
Функция работает после разрешения отслеживания постоянной геопозиции в настройках.

Лол, нашли дураков, может еще и доступ к адресной книге дать?

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Пётр

Как теперь объяснить дорогу домой с работы через Ленинградское шоссе? Если живёшь в Одинцово?

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Barone Rosso

Мы на заправке. Олег умолял о латте. (с)
Не будьте таким как Олег.

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Максим Марковин

Круто, молодцы

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Михаил Юмашев

Вот спасибо большое, забрали у подростков личную жизнь, да еще и некоторым мужьям не повезет)

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Чех в чешках

Скорее женам, получается 🤔

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Александр

чем же? 10 смартфонов и 300 левых симок..и без 2гис есть карты.

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Алексей

В Яндексе не плохо сделали дороги ,каждую полосу видно и как ехать. Посмотрим как в 2 ГИС будет

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Яэль

Вот Яндекс просто "открылся", а 2ГИС типа в "интерактивно-добровольный" элемент решил.

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кiт

Зенли вернулся?

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у нас отмена

Наконец нормальная замена Зенли. Главное, чтобы правительство не было в "друьях"

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33 комментария
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