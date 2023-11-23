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Полина Лааксо

«Ъ» узнал, что власти обсуждают возможность запретить операторам активировать SIM-карты без проверки абонентов через МВД Статьи редакции

Данные проверяют и сейчас, но уже после активации.

  • О том, что Минцифры и МВД вместе с участниками рынка обсуждают ужесточение оборота SIM-карт, рассказали источники «Ъ» в двух компаниях-операторах. В Минцифры заявили, что не выступали с такой инициативой. В МВД на запрос издания не ответили.
  • В Tele2 пояснили: операторы и сейчас сверяют информацию о клиенте с данными в базе МВД, но делают это в течение 30 дней после продажи карт. Следит за выполнением проверок Роскомнадзор — он же может запросить повторную «идентификацию», если у него возникли сомнения.
  • Сколько дней будет занимать такая «предактивационная» проверка, если требования к операторам действительно ужесточат, пока неизвестно. По словам собеседника «Ъ», на это понадобится «как минимум» двое суток.
  • Если учесть, что крупная компания может продавать до 1,5 млн номеров в месяц, МВД «придётся» обеспечить возможность проводить сверки за один-два дня, иначе ограничения вызовут «значительный негатив» у клиентов, считает глава «S+Консалтинг» Айса Бадаева. Она полагает, что из-за этого также рискует пострадать «мелкая локальная розница», так как ужесточение проверок окажет нагрузку на работников.
  • Собеседник «Ъ» в одном из операторов, помимо этого, допускает, что компании могут потерять возможность оформлять SIM-карты удалённо. Это, в свою очередь, усилит «нелегальный оборот» и «обесценит ранее предпринятые усилия по обелению рынка».
Источник: «РИА Новости»
  • В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог заблокировать те номера, которые он давно не использует или не оформлял вовсе.

#новости #минцифры #госуслуги

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113 комментариев
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 Kiss1nger

Гаечки закручиваются все туже и туже. Духоскрепные довольны.

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Gvozdev

Я смотрю категории 50+ нравится идеология запретов. Даже вон в комментах тут есть некоторые. Все новое - опасное! Не надово нам этово!

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6 комментариев
Сергей Коновалов

Какие гаечки? Просто очередная информационная связка за деньги налогоплательщиков.

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Вадим Д.

О, справку от нарколога и психиатра ещё не догадались требовать?

ограничения вызовут «значительный негатив» у клиентов

Вот тут прям угадали.

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Evgeny Bondkowski

Как показывает практика, клиенты на территории РФ стерпят все. Так что пофиг.

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2 комментария
fyp

С симками все намного хуже может быть, поверь. Как в Узбекистане например

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1 комментарий
Ольга О

Давно пора, одни мошенники названивают целыми днями , и еще блокировать номера сразу нужно со стороны операторов , если есть жалобы от 10 и более абонентов, что спамят звонками и звонят от имени банковских сотрудников

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Garmonbon

А как эта мера защити вас от спама?

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Мошенники не как частные лица покупают. Более того, что симки они не используют, а работают через SIP.

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Petra Kavalsky

Проблема в том, что такие номера не заблокировать в большинстве своем. Это рандомный набор цифр, а не номер, ip телефония. На такие номера невозможно позвонить и их невозможно идентифицировать 🤷‍♀️

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1 комментарий
Фан-клуб Валентина Стрыкало

Заборы стоят от хороших людей

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Шмыс

Вы перепутали, это не Одноклассники, хотя…

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Gvozdev

Приложения вам в помощь, они за вас блокируют подозрительные номера

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Лысый
блокировать номера сразу нужно со стороны операторов , если есть жалобы от 10 и более абонентов

а потом вы откажете в свидании какому-нибудь аутисту и останетесь без связи

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1 комментарий
A V

Все по плану 1984

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Future Prophecies

Или Гарри Поттера?

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Никита Фролов

А я думал, что покупка SIM-карты уже достаточно усложнилась. Но нет, всегда найдется способ сделать ее еще более "захватывающей".

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Стерлядка Вяленая

Ничего для тебя не изменится, умник. Все как было, так и останется, проверку просто перенесли. А перенесли для того, чтобы когда была очередная мобилизация, ты не смог себе даже симку купить, ибо проверка выявит, что ты уклоняешься. Столько либерашкинов тут сидит, какую только чушь не несут, а про единственный потенциальный минус для тех, у кого симок нет, но потом придется покупать не назвали.

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1 комментарий
Эмиль Гусейнов

Усложнилась? Я за 5 минут не выходя из дома регаю симку в теле2 и выгружаю данные в айфон и сразу же пользуюсь.

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1 комментарий
Aleks A

С одной стороны это правильно. Отсеется очень много спамеров и мошенников.

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Kiss1nger

Им плевать на спамеров и мошенников. Главная цель - взять все и всех под контроль.

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5 комментариев
Александр Озерцов

Каким образом?

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Gre Li

Они через операторов работают, там прямо продают номерные ёмкости под колл-центры. Симки тут вообще не причём.

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Adam P

Завидую конечно, что ты походу живешь в своём мире розовых пони каком-то

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Azamat Zakavov

Потом появятся другие способы. Будет падение, а потом скачок

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Sergei Timofeyev

Ровно ни фига не отсечётся.

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Zloy Marketolog

Когда телефоны менты пломбировать начнут, как в Северной Корее?

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Фоксик

Покупаешь телефон и идешь его регистрировать в отдел полиции

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Сергей Васильев

Представляю, как теперь будут выглядеть очереди за новыми SIM-картами. "Извините, вы здесь за паспортом или за SIM-картой?" – "Да, пожалуйста, и то, и другое!" 😂

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Андрей Топоров

Скоро наверное придёться сдавать образец ДНК для покупки сим карты)

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1 комментарий
Колян

Можно я в этом учувствовать не буду?

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Сергей Васильев

Вы что, они же для нас стараються, что бы "проще" жилось!)
"Проще" должны жить все.

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13 комментариев
Ваш Бывший Коллега

Нельзя. Ну, либо: "не нравица - у*бывай"

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4 комментария
Стерлядка Вяленая

Можно, выбрасывай симку, паспорта, детей и семью и топай в тайгу. Если тебя после и будут проверять - то тебя это уже мало волновать будет.

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ChatGPT

Даже у комментаторов тут шизофрения - с одной стороны не нравятся телефонные мошенники, с другой, что телефоны нужно раздавать всем подряд

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Капитан Оче Видность

Мошенники не с сим-карт звонят в большинстве случаев.

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1 комментарий
Буквоед

О, а ты давно в России?! Как сам? Как Сэм?

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Дмитрий Зима

я не понял какую информацию о краже карт они собираются проверять? оператор не вкурсе сперли у него симкарты или нет?

Собеседник «Ъ» в одном из операторов, помимо этого, допускает, что компании могут потерять возможность оформлять SIM-карты удалённо
а это видимо проверка только очная у участкового? Ну а как иначе в 2024

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Колян

Ждем марта

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2 комментария
Anton Efimov

Сейчас СМС, приходящая на телефон является аналогом простой электронной подписи с помощью которой можно много что сделать. Поэтому некоторое ужесточение выдачи сим-карт, конечно, должно быть.
Насколько я знаю, у МВД есть сервис, который позволяет онлайн проверять действительность паспорта. Думаю, некоторое совершенствование этого сервиса позволит проводить верификацию и обмен информацией с МВД за 2-3 часа, что не должно вызвать какого-то существенного дискомфорта.

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Umbrella Corporation

Два три часа стоять в салоне за симкой каеф))

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1 комментарий
Алексей К

Вполне вероятно скоро активация сим-карт будет через Госуслуги, если все так пойдет.

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Александр Озерцов

Вроде к этому и идём.

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Garmonbon

Для компания уже так и есть - поэтому схема обкатанная

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Azamat Zakavov

Будут случаи как с повесткой в гоуслугах: вроде нет уведомления и не вручали повестку, но все равно заберут

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неформат

она и сейчас есть, саморегистрация называется, у мтс так точно

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Никита Канни

Да ладно вам МВД и так тесно сотрудничает со всеми операторами под любыми предлогами

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Стерлядка Вяленая

да тут даже статья начинается словами:

Данные проверяют и сейчас, но уже после активации.

Но этим же обязательно надо поныть о том, как все стало в разы хуже, жить все сложнее, и завтра точно посадят)))))

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Sergei Timofeyev

Без предлогов. Имеют прямой доступ.

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Роман

ёбасися, ни дня без новости о запрете чего бы то ни было. ЗАПРЕТИТЕ запрещать уже

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Олег Карташов

Запрещено запрещать запрещение

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BaiGuiKa

Проще продавать симкарты по заявлению, после проверки МВД, через госуслуги как паспорт. И давно пора отключить симкарты всем мошенникам, как в Китае за 1 раз в 2019 году 20 млн. шестёрок остались без работы.

На данный момент МВД нравится создавать видимость работы и пользоваться услугами шестёрок, сами то трудиться не привыкли.😁

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Александр

IP телефония полностью дублирует номер любого сотового оператора. Как они с этим бороться будут?

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Александр Почкин

Пока не понятно, но очень интересно

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Леонид Бережной

Все ближе и ближе к КНДР

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Sergei Timofeyev

Там и телефонии нет.

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

Есть у кого симки на дропов? Сколько ща стоят?

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Валерия Попова

Для меня это звучит как вторжение в частную жизнь.

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Капитан Оче Видность

Надо полагать что это как обычно для защиты детей от ЛГБТ или преследует ещё какие-то цели для народа. Столько заботы.

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Zloy Sniper

Зартить и наказать. Это по нашему.

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Nobody

Mozhno provesti optimizaciu i vidavat sim-karti v MFC ili otdelax policii. Proceduru cherez gosuslugi provesti, a poshlinu za poluchenie sim-card sdelat' kak za zagrannik. Eshe varian - sim-karti vidavat tolko tem licam muzchkogo pola, kto imeet bumagu iz voenkomata o obnovlenii dannix i postanovke na voinskiy uchet.
Ochen mnogo u menya poleznix misley.

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Кот Василий
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Olga Kalashinkova

Для чего эта проверка вообще нужна? МВД будет разрешать пользоваться звонками..?

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illusive man

Ну возможно в начале будут задержки, но потом наше гестапо отрегулирует эти процессы и симку можно будет получить без особых проблем)

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Юрий Хрусталев

Это настолько ужасно, что уже просто смешно

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Sith Bender

Новости из будущего: «Ъ» узнал, что власти обсуждают получение услуг связи по талонам, которые можно будет приобрести после проверки в МВД.

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Alexandr

В любом случае телефонного мошенника, опустошившего очередного дурачка на несколько сотен тыщ, не найдут. А студента, который через ВПН с телефона напишет "Нет войне" найдут за пару часов.

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