«Ъ» узнал, что власти обсуждают возможность запретить операторам активировать SIM-карты без проверки абонентов через МВД Статьи редакции
Данные проверяют и сейчас, но уже после активации.
- О том, что Минцифры и МВД вместе с участниками рынка обсуждают ужесточение оборота SIM-карт, рассказали источники «Ъ» в двух компаниях-операторах. В Минцифры заявили, что не выступали с такой инициативой. В МВД на запрос издания не ответили.
- В Tele2 пояснили: операторы и сейчас сверяют информацию о клиенте с данными в базе МВД, но делают это в течение 30 дней после продажи карт. Следит за выполнением проверок Роскомнадзор — он же может запросить повторную «идентификацию», если у него возникли сомнения.
- Сколько дней будет занимать такая «предактивационная» проверка, если требования к операторам действительно ужесточат, пока неизвестно. По словам собеседника «Ъ», на это понадобится «как минимум» двое суток.
- Если учесть, что крупная компания может продавать до 1,5 млн номеров в месяц, МВД «придётся» обеспечить возможность проводить сверки за один-два дня, иначе ограничения вызовут «значительный негатив» у клиентов, считает глава «S+Консалтинг» Айса Бадаева. Она полагает, что из-за этого также рискует пострадать «мелкая локальная розница», так как ужесточение проверок окажет нагрузку на работников.
- Собеседник «Ъ» в одном из операторов, помимо этого, допускает, что компании могут потерять возможность оформлять SIM-карты удалённо. Это, в свою очередь, усилит «нелегальный оборот» и «обесценит ранее предпринятые усилия по обелению рынка».
- В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог заблокировать те номера, которые он давно не использует или не оформлял вовсе.
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Гаечки закручиваются все туже и туже. Духоскрепные довольны.
Я смотрю категории 50+ нравится идеология запретов. Даже вон в комментах тут есть некоторые. Все новое - опасное! Не надово нам этово!
Какие гаечки? Просто очередная информационная связка за деньги налогоплательщиков.
О, справку от нарколога и психиатра ещё не догадались требовать?ограничения вызовут «значительный негатив» у клиентов
Вот тут прям угадали.
Как показывает практика, клиенты на территории РФ стерпят все. Так что пофиг.
С симками все намного хуже может быть, поверь. Как в Узбекистане например
Давно пора, одни мошенники названивают целыми днями , и еще блокировать номера сразу нужно со стороны операторов , если есть жалобы от 10 и более абонентов, что спамят звонками и звонят от имени банковских сотрудников
А как эта мера защити вас от спама?
Мошенники не как частные лица покупают. Более того, что симки они не используют, а работают через SIP.
Проблема в том, что такие номера не заблокировать в большинстве своем. Это рандомный набор цифр, а не номер, ip телефония. На такие номера невозможно позвонить и их невозможно идентифицировать 🤷♀️
Заборы стоят от хороших людей
Вы перепутали, это не Одноклассники, хотя…
Приложения вам в помощь, они за вас блокируют подозрительные номера
а потом вы откажете в свидании какому-нибудь аутисту и останетесь без связи
Все по плану 1984
Или Гарри Поттера?
А я думал, что покупка SIM-карты уже достаточно усложнилась. Но нет, всегда найдется способ сделать ее еще более "захватывающей".
Ничего для тебя не изменится, умник. Все как было, так и останется, проверку просто перенесли. А перенесли для того, чтобы когда была очередная мобилизация, ты не смог себе даже симку купить, ибо проверка выявит, что ты уклоняешься. Столько либерашкинов тут сидит, какую только чушь не несут, а про единственный потенциальный минус для тех, у кого симок нет, но потом придется покупать не назвали.
Усложнилась? Я за 5 минут не выходя из дома регаю симку в теле2 и выгружаю данные в айфон и сразу же пользуюсь.
С одной стороны это правильно. Отсеется очень много спамеров и мошенников.
Им плевать на спамеров и мошенников. Главная цель - взять все и всех под контроль.
Каким образом?
Они через операторов работают, там прямо продают номерные ёмкости под колл-центры. Симки тут вообще не причём.
Завидую конечно, что ты походу живешь в своём мире розовых пони каком-то
Потом появятся другие способы. Будет падение, а потом скачок
Ровно ни фига не отсечётся.
Когда телефоны менты пломбировать начнут, как в Северной Корее?
Покупаешь телефон и идешь его регистрировать в отдел полиции
Представляю, как теперь будут выглядеть очереди за новыми SIM-картами. "Извините, вы здесь за паспортом или за SIM-картой?" – "Да, пожалуйста, и то, и другое!" 😂
Скоро наверное придёться сдавать образец ДНК для покупки сим карты)
Можно я в этом учувствовать не буду?
Вы что, они же для нас стараються, что бы "проще" жилось!)
"Проще" должны жить все.
Нельзя. Ну, либо: "не нравица - у*бывай"
Можно, выбрасывай симку, паспорта, детей и семью и топай в тайгу. Если тебя после и будут проверять - то тебя это уже мало волновать будет.
Даже у комментаторов тут шизофрения - с одной стороны не нравятся телефонные мошенники, с другой, что телефоны нужно раздавать всем подряд
Мошенники не с сим-карт звонят в большинстве случаев.
О, а ты давно в России?! Как сам? Как Сэм?
я не понял какую информацию о краже карт они собираются проверять? оператор не вкурсе сперли у него симкарты или нет?
Собеседник «Ъ» в одном из операторов, помимо этого, допускает, что компании могут потерять возможность оформлять SIM-карты удалённо
а это видимо проверка только очная у участкового? Ну а как иначе в 2024
Ждем марта
Сейчас СМС, приходящая на телефон является аналогом простой электронной подписи с помощью которой можно много что сделать. Поэтому некоторое ужесточение выдачи сим-карт, конечно, должно быть.
Насколько я знаю, у МВД есть сервис, который позволяет онлайн проверять действительность паспорта. Думаю, некоторое совершенствование этого сервиса позволит проводить верификацию и обмен информацией с МВД за 2-3 часа, что не должно вызвать какого-то существенного дискомфорта.
Два три часа стоять в салоне за симкой каеф))
Вполне вероятно скоро активация сим-карт будет через Госуслуги, если все так пойдет.
Вроде к этому и идём.
Для компания уже так и есть - поэтому схема обкатанная
Будут случаи как с повесткой в гоуслугах: вроде нет уведомления и не вручали повестку, но все равно заберут
она и сейчас есть, саморегистрация называется, у мтс так точно
Да ладно вам МВД и так тесно сотрудничает со всеми операторами под любыми предлогами
да тут даже статья начинается словами:Данные проверяют и сейчас, но уже после активации.
Но этим же обязательно надо поныть о том, как все стало в разы хуже, жить все сложнее, и завтра точно посадят)))))
Без предлогов. Имеют прямой доступ.
ёбасися, ни дня без новости о запрете чего бы то ни было. ЗАПРЕТИТЕ запрещать уже
Запрещено запрещать запрещение
Проще продавать симкарты по заявлению, после проверки МВД, через госуслуги как паспорт. И давно пора отключить симкарты всем мошенникам, как в Китае за 1 раз в 2019 году 20 млн. шестёрок остались без работы.
На данный момент МВД нравится создавать видимость работы и пользоваться услугами шестёрок, сами то трудиться не привыкли.😁
IP телефония полностью дублирует номер любого сотового оператора. Как они с этим бороться будут?
Пока не понятно, но очень интересно
Все ближе и ближе к КНДР
Там и телефонии нет.
Есть у кого симки на дропов? Сколько ща стоят?
Для меня это звучит как вторжение в частную жизнь.
Надо полагать что это как обычно для защиты детей от ЛГБТ или преследует ещё какие-то цели для народа. Столько заботы.
Зартить и наказать. Это по нашему.
Mozhno provesti optimizaciu i vidavat sim-karti v MFC ili otdelax policii. Proceduru cherez gosuslugi provesti, a poshlinu za poluchenie sim-card sdelat' kak za zagrannik. Eshe varian - sim-karti vidavat tolko tem licam muzchkogo pola, kto imeet bumagu iz voenkomata o obnovlenii dannix i postanovke na voinskiy uchet.
Ochen mnogo u menya poleznix misley.
Для чего эта проверка вообще нужна? МВД будет разрешать пользоваться звонками..?
Ну возможно в начале будут задержки, но потом наше гестапо отрегулирует эти процессы и симку можно будет получить без особых проблем)
Это настолько ужасно, что уже просто смешно
Новости из будущего: «Ъ» узнал, что власти обсуждают получение услуг связи по талонам, которые можно будет приобрести после проверки в МВД.
В любом случае телефонного мошенника, опустошившего очередного дурачка на несколько сотен тыщ, не найдут. А студента, который через ВПН с телефона напишет "Нет войне" найдут за пару часов.