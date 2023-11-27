Evernote пробно ограничил количество заметок, которые можно написать c бесплатным тарифом Статьи редакции
Компания говорит, что тестирует ограничение на «небольшой» выборке пользователей.
- Внимание на жалобы пользователей обратило TechCrunch. Те с октября 2023 года замечали, что могут создать не более 50 заметок. Чтобы ограничение сняли, нужно перейти на платный тариф — за 399 рублей или 529 рублей в месяц.
- На странице со сравнением планов при этом до сих пор нет ни слова о лимитах по количеству записей. В разговоре с изданием в Evernote пояснили, что компания лишь тестирует ограничение менее чем на 1% «неплатящей» аудитории и именно поэтому не поменяла описание тарифов.
- Решение пока не принято, но если лимиты введут, то пользователи по-прежнему смогут просматривать, редактировать, экспортировать и удалять существующие заметки — даже если их к тому моменту будет больше 50, добавили в Evernote.
- TechCrunch допускает, что часть аудитории захочет перейти на аналоги — например, на Microsoft OneNote, который предлагает более выгодные условия, или на бесплатный тариф в Notion.
- Cервис заметок Evernote с 2000-х разрабатывал Степан Пачиков. В 2007 году к проекту присоединился Фил Либин. В 2012-м источники TechCrunch говорили, что компания привлекла инвестиции при оценке более $1 млрд.
- Уже в 2015 году компания уволила 13% штата и закрыла три офиса, в том числе в Москве. С 2018 года — под руководством нового гендиректора Яна Смолла — она смогла привлечь «миллионы» платных подписчиков, но во многом отставала от конкурентов.
- В конце 2022 года разработчик мобильных приложений Bending Spoons договорился выкупить сервис и уже в 2023 году сократил больше 100 работников, сославшись на «годы без прибыли» и «нестабильные финансовые условия» в компании.
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Ох. Пользуюсь им с 2009. Пробовал все остальные заметочники. Ни к чему не смог привыкнуть так как к Слонёнку. Ближе всех по функциональности и парадигме Apple Notes, но нет кросс-платформенности. Плачу до сих пор за подписку используя турецкую учётку в AppStore (в Турции цена подписки в раз 5 дешевле).
Notion - тратишь время на организацию и сортировку больше, чем на работу. Или всё просто превращается в кашу когда заметок больше сотни.
OneNote - тоже будет мессиво и поиск там такой же как в Бинге, то есть бесполезный.
Google Keep - уже лучше. Поиск огонь. Но только если делаешь заметки текстом. Никаких файлов толком не прикрепить. Есть аудиозаметки - но это плохая шутка от гугла - их продолжительность ограничена первой паузой 2-3 секунды в речи.
Obsidian - врут, что бесплатно. Если нужна синхронизация (а кому она не нужна?) то 10 баксов в месяц и ещё 10, чтобы расшарить заметку. То есть, $200 в год. Уж лучше Evernote даже по конскому американскому прайсу будет на 100 баксов дешевле.
Есть бесплатный способ синхронизации obsidian. Это синхронить папку с помощью утилиты на компе и на телефоне. Есть полно osp
Насколько хорошо и быстро такой вариант работает? Можно так, что внёс правку в заметку на ноуте. Через минуту открыл телефон и там всё уже обновилось? Есть ли version history (история изменений) на всякий случай?
Если есть желание поднимать свой сервис на сервере, то есть бесплатный и опенсорсный Obsidian LiveSync - там синхронизация между девайсами работает почти в реальном времени. Ну как, изменения отправляются в реалтайме, получение на других клиентах - через заданную переодичность или по нажатию на кнопку.
Истории при этом, увы, нет - тут я уже старый добрый Git использую.
В дропбоксе всё это есть, но это тоже не особо бесплатный. Впрочем, необязательно в обсидиане 100 гигов хранить.
Зря вы этих лодырей спонсируете. Загнутся точно. Валите пока есть возможность)
На маке и iOS есть отличный DEVONthink. Платный, правда. Зато без всяких подписок и доплат за возможность синхронизации.
Да, Гугл Кип удивил меня, отличный вариант для списков.
А может мы за каждую написанную букву будем платить?
Ещё одна будет лишней"
Или как там у Бродского.
не создавай заметку, не совершай ошибку
Скоро и за каждую написанную букву будем платить
Так все узнали, что Evernote еще жив
Ну как тут не запостить ссылку на мой обзор 13 основных косяков Эвернота на текущий момент?
https://bychko.ru/evernote/
А чо эт за хуйня? Зачем оно?
Эх, молодешь... Это был грандиозный хит и бестселлер 10-х.
Так зачем оно?
Бро... Это для страдающих склерозом. Чтобы не забывать.
и СДВГ!
Это как Notion, но для миллениалов
По результатам тестирования:
«Эверноут — молодцы» — 0% проголосовавших,
«Эверноут — пидарасы» — 100% проголосовавших
Что такое евернот - 5%
Нахой ненужон уже. В начале десятых ещё был более-менее, а потом пошло-поехало
Действительно, а как еще глубже зарыть себя уже давно проигрывая тому же Notion? Точно! Сделать не более 50 заметок! А то ограничения предыдущие не сработали
Я ебашу от руки. Блокнот leuchtturm, ручка pilot g2
Пробовал разные приложения, помимо специализированных заметочников даже приватную группу в вк). Notion симпатичный, но для множества ежедневных заметок неудобен оказался. В итоге остановился на связке Google Keep + Google Docs в Drive (подписка One, но и на бесплатном тарифе вполне работает). Если бы ещё получилось со временем как-то к этому прикрутить ии и натаскать его на информации за все годы, то было бы идеально )
Ерундойстрадательство, тащемта. Те мысли, которые действительно важны, вспомнишь полюбому. А если не вспомнил - не настолько важны они...
У каждого свои процессы. Для меня эта система оптимальна, так как и для проектов там много всего. И используется, что-то порой даже через годы. Столько в памяти не удержишь
Evernote, ну и иди на хой
78$ в год для программы, цель которой сохранять заметки, как-то дофига, не?
Если это помогает тебе более эффективно и удобно что-то делать, то почему бы и нет ) А иногда это уже привычка и столько уже информации в профиле, что мигрировать куда-то сложно.
Вот что значит, когда идешь на поводу у своей фан базы. А давно еще в 2014 было пора менять стоковый шрифт с засечками. Делать нормальные теги и дизайн в ногу со временем и пользовательским опытом.
Я думаю, эта продуктовая фича просто конвульсии перед смертью. В надежде напоследок нарубить капусту.
Проверка на "жесткость" монетизации для тех, у кого там что то важное и есть привычка. Но уже поздно,
P.s.У меня с тех пор ключи там лежат от биржи btc-e и от первых криптокотиков:)
Вот она, ловушка. Жду, когда рутьюб начнет свои штуки проворачивать
Пользователи: а ты ли не прихуел?
Эвернот через неделю: ну да, так-то прихуел немношк.
Хороший сервис сам пользуюсь, но с самой невнятной системой монетизации, такое чувство меняют дириков и каждый новый привносит свои модели монетизации.
Кто может что-нибудь про Agenda и Bear рассказать?
Etesync или любое другое open-source.
На своем сервере. Надёжнее и безопаснее. Чем все это...
Ооочень медленные товарищи.
Я ожидал такого западла ещё много лет назад, когда хорошее десктопное приложение стали заменять на "облачный сервис".