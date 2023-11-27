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Полина Лааксо

Evernote пробно ограничил количество заметок, которые можно написать c бесплатным тарифом Статьи редакции

Компания говорит, что тестирует ограничение на «небольшой» выборке пользователей.

  • Внимание на жалобы пользователей обратило TechCrunch. Те с октября 2023 года замечали, что могут создать не более 50 заметок. Чтобы ограничение сняли, нужно перейти на платный тариф — за 399 рублей или 529 рублей в месяц.
  • На странице со сравнением планов при этом до сих пор нет ни слова о лимитах по количеству записей. В разговоре с изданием в Evernote пояснили, что компания лишь тестирует ограничение менее чем на 1% «неплатящей» аудитории и именно поэтому не поменяла описание тарифов.
  • Решение пока не принято, но если лимиты введут, то пользователи по-прежнему смогут просматривать, редактировать, экспортировать и удалять существующие заметки — даже если их к тому моменту будет больше 50, добавили в Evernote.
  • TechCrunch допускает, что часть аудитории захочет перейти на аналоги — например, на Microsoft OneNote, который предлагает более выгодные условия, или на бесплатный тариф в Notion.
Источник: PC World
  • Cервис заметок Evernote с 2000-х разрабатывал Степан Пачиков. В 2007 году к проекту присоединился Фил Либин. В 2012-м источники TechCrunch говорили, что компания привлекла инвестиции при оценке более $1 млрд.
  • Уже в 2015 году компания уволила 13% штата и закрыла три офиса, в том числе в Москве. С 2018 года — под руководством нового гендиректора Яна Смолла — она смогла привлечь «миллионы» платных подписчиков, но во многом отставала от конкурентов.
  • В конце 2022 года разработчик мобильных приложений Bending Spoons договорился выкупить сервис и уже в 2023 году сократил больше 100 работников, сославшись на «годы без прибыли» и «нестабильные финансовые условия» в компании.

#новости #evernote

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38 комментариев
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 Лысый

Ох. Пользуюсь им с 2009. Пробовал все остальные заметочники. Ни к чему не смог привыкнуть так как к Слонёнку. Ближе всех по функциональности и парадигме Apple Notes, но нет кросс-платформенности. Плачу до сих пор за подписку используя турецкую учётку в AppStore (в Турции цена подписки в раз 5 дешевле).

Notion - тратишь время на организацию и сортировку больше, чем на работу. Или всё просто превращается в кашу когда заметок больше сотни.

OneNote - тоже будет мессиво и поиск там такой же как в Бинге, то есть бесполезный.

Google Keep - уже лучше. Поиск огонь. Но только если делаешь заметки текстом. Никаких файлов толком не прикрепить. Есть аудиозаметки - но это плохая шутка от гугла - их продолжительность ограничена первой паузой 2-3 секунды в речи.

Obsidian - врут, что бесплатно. Если нужна синхронизация (а кому она не нужна?) то 10 баксов в месяц и ещё 10, чтобы расшарить заметку. То есть, $200 в год. Уж лучше Evernote даже по конскому американскому прайсу будет на 100 баксов дешевле.

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Андрей Хворов

Есть бесплатный способ синхронизации obsidian. Это синхронить папку с помощью утилиты на компе и на телефоне. Есть полно osp

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Лысый

Насколько хорошо и быстро такой вариант работает? Можно так, что внёс правку в заметку на ноуте. Через минуту открыл телефон и там всё уже обновилось? Есть ли version history (история изменений) на всякий случай?

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Dmitry Tumashev

Если есть желание поднимать свой сервис на сервере, то есть бесплатный и опенсорсный Obsidian LiveSync - там синхронизация между девайсами работает почти в реальном времени. Ну как, изменения отправляются в реалтайме, получение на других клиентах - через заданную переодичность или по нажатию на кнопку.

Истории при этом, увы, нет - тут я уже старый добрый Git использую.

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Денис Пихаров

В дропбоксе всё это есть, но это тоже не особо бесплатный. Впрочем, необязательно в обсидиане 100 гигов хранить.

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Alex K

Зря вы этих лодырей спонсируете. Загнутся точно. Валите пока есть возможность)

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Дмитрий Александрович

На маке и iOS есть отличный DEVONthink. Платный, правда. Зато без всяких подписок и доплат за возможность синхронизации.

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Штуки из труб

Да, Гугл Кип удивил меня, отличный вариант для списков.

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Yaroslav Kamolin

А может мы за каждую написанную букву будем платить?

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Влад Шушкевич
"Ты написал много букв
Ещё одна будет лишней"

Или как там у Бродского.

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умный человек

не создавай заметку, не совершай ошибку

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n.shmelev

Скоро и за каждую написанную букву будем платить

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Тоже хочу

Так все узнали, что Evernote еще жив

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Владимир Бычко

Ну как тут не запостить ссылку на мой обзор 13 основных косяков Эвернота на текущий момент?

https://bychko.ru/evernote/

13 вещей, за которые я не люблю Evernote и его…
Почему Evernote — плохое и некачественное приложение. Как его делали плохим, релиз за релизом.
bychko.ru
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Слегка Придурковатый

А чо эт за хуйня? Зачем оно?

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дед Мазай и брюнеты

Эх, молодешь... Это был грандиозный хит и бестселлер 10-х.

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Слегка Придурковатый

Так зачем оно?

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дед Мазай и брюнеты

Бро... Это для страдающих склерозом. Чтобы не забывать.

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Лысый

и СДВГ!

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Лысый

Это как Notion, но для миллениалов

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Сергей Сергеев

По результатам тестирования:
«Эверноут — молодцы» — 0% проголосовавших,
«Эверноут — пидарасы» — 100% проголосовавших

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Digital Engineer

Что такое евернот - 5%

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Амбассадор Черноголовки

Нахой ненужон уже. В начале десятых ещё был более-менее, а потом пошло-поехало

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ilia

Действительно, а как еще глубже зарыть себя уже давно проигрывая тому же Notion? Точно! Сделать не более 50 заметок! А то ограничения предыдущие не сработали

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Энтони Лавджой

Я ебашу от руки. Блокнот leuchtturm, ручка pilot g2

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Maxim Sergeevich

Пробовал разные приложения, помимо специализированных заметочников даже приватную группу в вк). Notion симпатичный, но для множества ежедневных заметок неудобен оказался. В итоге остановился на связке Google Keep + Google Docs в Drive (подписка One, но и на бесплатном тарифе вполне работает). Если бы ещё получилось со временем как-то к этому прикрутить ии и натаскать его на информации за все годы, то было бы идеально )

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дед Мазай и брюнеты

Ерундойстрадательство, тащемта. Те мысли, которые действительно важны, вспомнишь полюбому. А если не вспомнил - не настолько важны они...

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Maxim Sergeevich

У каждого свои процессы. Для меня эта система оптимальна, так как и для проектов там много всего. И используется, что-то порой даже через годы. Столько в памяти не удержишь

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Digital Engineer

Evernote, ну и иди на хой

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Илья Дёмин

78$ в год для программы, цель которой сохранять заметки, как-то дофига, не?

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Maxim Sergeevich

Если это помогает тебе более эффективно и удобно что-то делать, то почему бы и нет ) А иногда это уже привычка и столько уже информации в профиле, что мигрировать куда-то сложно.

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Андрей Хворов

Вот что значит, когда идешь на поводу у своей фан базы. А давно еще в 2014 было пора менять стоковый шрифт с засечками. Делать нормальные теги и дизайн в ногу со временем и пользовательским опытом.
Я думаю, эта продуктовая фича просто конвульсии перед смертью. В надежде напоследок нарубить капусту.

Проверка на "жесткость" монетизации для тех, у кого там что то важное и есть привычка. Но уже поздно,

P.s.У меня с тех пор ключи там лежат от биржи btc-e и от первых криптокотиков:)

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Сладкий Бубалех

Вот она, ловушка. Жду, когда рутьюб начнет свои штуки проворачивать

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Денис Пихаров

Пользователи: а ты ли не прихуел?
Эвернот через неделю: ну да, так-то прихуел немношк.

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Доктор Шкутко

Хороший сервис сам пользуюсь, но с самой невнятной системой монетизации, такое чувство меняют дириков и каждый новый привносит свои модели монетизации.

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Родитель 1

Кто может что-нибудь про Agenda и Bear рассказать?

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Alexandr Vladimirov

Etesync или любое другое open-source.
На своем сервере. Надёжнее и безопаснее. Чем все это...

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Val Krylov

Ооочень медленные товарищи.

Я ожидал такого западла ещё много лет назад, когда хорошее десктопное приложение стали заменять на "облачный сервис".

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