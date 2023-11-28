Amazon представил чат-бота Q для корпоративных задач Статьи редакции
Его можно подключить к рабочим приложениям и использовать для поиска информации, отладки кода или поручить ему несложные задачи.
- Чат-бот уже доступен в предварительной версии. В этот период его функции можно использовать бесплатно, позже он будет стоить $20 или $25 за человека в год в зависимости от тарифа.
- Q предназначен для решения бизнес-задач: его можно подключить к приложениям вроде Gmail, Slack, «Google Диску», Microsoft 365 и Atlassian (Jira, Trello, Confluence) или внутренним базам компании. Из приложений чат-бот собирает данные, чтобы «вникнуть в бизнес», отмечает TechCrunch.
- В базовом тарифе за $20 чат-бот умеет обобщать, искать и создавать контент — может написать черновик письма, сделать выжимку или придумать план для совещания. Он умеет выполнять действия от имени пользователя при помощи настраиваемых плагинов: например, можно попросить его обобщить данные, а затем на основе этой информации создать задачу в Jira. Перед выполнением задачи Q будет уточнять — правильно ли он всё сделал.
- Также ему можно будет задавать вопросы, связанные с работой — например, о внутренних рекомендациях. Q найдёт их в базе и укажет источник, откуда взял информацию.
- В тарифе за $25 можно задавать вопросы по работе с AWS — узнать о рекомендациях и возможностях облачного сервиса. Также чат-бот сможет исправлять и оптимизировать код: для этого его нужно подключить к среде разработки.
- Он проанализирует уже написанный код и сможет найти в нём ошибки, преобразовать его, написать новый или рассказать, какой код и в каком сервисе использует компания — эта функция пригодится разработчикам, которые только приступают к работе и ещё не знают всех тонкостей. Кроме того, чат-бот может находить неполадки в сетевом подключении и предлагать исправления.
- Доступ к чат-боту можно получить через приложение, либо в сервисе, куда его встроили. Amazon собирается встроить его в сервис бизнес-аналитики QuickSight и программы для работников колл-центров Amazon Connect.
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Я что-то устал, но всё же:
Не понял, что это значит, мы в нём живём?
Галактика Кин-дза-дза. Мы, похоже, тут застряли.
Главное — сохранять цветовую дифференциацию штанов (-: